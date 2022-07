Severe Torture - Fisting The Sockets Chronique Fisting The Sockets (EP)





En effet si l’on a pu croire quelques instants à un changement de style radical via les arpèges doux du début de « Fistings The Sockets », ceux-ci sont en fait là pour tromper la vigilance de tout le monde car ensuite ça va blaster vite et fort de façon importante tout en n’oubliant pas d’ajouter quelques plans bien lourds pour remuer la tête, ainsi que des accélérations rageuses qui font du bien. Jouant sur l’alternance rythmique continue ce premier titre ne va rien révolutionner tant on y retrouve la patte et la brutalité typique de l’entité, qui ne cherche pas à faire autre chose que ce qu’elle sait faire de mieux et cela convient très bien vu que c’est parfaitement ce qu’on veut. D’ailleurs après ce début en fanfare le combo va continuer sur sa lancée avec le tout aussi excellent « Entangled In Hate » plus direct mais tout aussi redoutable où les passages endiablés joués à cent à l’heure au début comme à la fin côtoient en son centre d’autres plus pachydermiques, qui écrasent les nuques les plus solides annihilant ainsi toute forme de résistance. Ce schéma va être pratiquement le même sur la conclusion impeccable intitulée « Hands And Head Not Found » qui sur une durée plus longue va laisser le temps à chacun des tempos de s’imposer de façon encore plus flagrante, n’hésitant pas du coup à être encore plus brutale sur une plus longue période mais sans oublier les indispensables moments de respiration portés là-encore par des passages massifs et rampants à la noirceur exacerbée et à la réussite indéniable.



Se terminant de la même façon qu’il avait commencé (avec ces notes douces venues du néant) ce court-format montre que ses créateurs n’ont pas perdu la main que ce soit en termes d’écriture comme de technique, qui est présente mais sans jamais aller trop loin. Bourré d’énergie ce parfait défouloir frontal et burné ne fera pas tâche dans le reste de la discographie des Bataves, que l’on est heureux de revoir après un si long silence et qui annonce sans doute un prochain album dans la lignée de ses prédécesseurs. Si ce cru 2022 sera bien évidemment trop court pour combler totalement les attentes on dégustera avec plaisir ces trois compositions homogènes et implacables à la violence tourbillonnante et aux variations rythmiques subtiles, qui font de la formation encore et toujours une des meilleures de son pays qui regorgent pourtant de noms ronflants et de qualité. Preuve donc que malgré le temps qui passe l’expérience de chacun de ses membres ainsi que leur stabilité font toute la différence, et qu’ils savent toujours faire sonner leur musique comme il faut, sans tomber dans le balourd ni le répétitif… comme c’était déjà le cas auparavant et encore plus flagrant aujourd’hui pour le plus grand bonheur des fans de Death direct et sans concessions. S’il y’a des retours inutiles dont on se passerait bien il y’en a d’autres en revanche qu’on espérait sans trop y croire, tant l’attente interminable et une relative inactivité avaient fini par faire penser à une absence définitive ou presque. C’est ce cas précis qui arrive pour le quintet des Pays-Bas qui revient à l’occasion de son quart de siècle d’existence avec trois nouveaux morceaux, les premiers depuis douze ans et l’excellent « Slaughtered » qui avait fait du bruit en 2010. Depuis rien du tout du côté nouveauté et de fait on apprécie d’autant plus ce retour tant attendu qui ne va nullement décevoir, malgré le départ du tentaculaire batteur Seth Van de Loo… remplacé depuis 2018 par l’inconnu Damiën Kerpentier, qui va réaliser ici une prestation de haute volée (digne de son prédécesseur) à l’instar de ses autres camarades de jeu. 