La scène biélorusse reste encore très mystérieuse, et rares sont les formations qui sont parvenues à mes oreilles. Il y a bien MORA PROKAZA et ZDAN, qui m’ont d’ailleurs beaucoup plu tous les deux, mais sinon il faut vraiment que je me creuse la tête pour trouver un groupe qui provient de cette scène. Eh bien je peux en rajouter un à ma liste grâce au fameux label polonais Werewolf Promotion, qui a signé IMSAR et vient de sortir son troisième album : Ciemra Pierad Zołkam. C’est la deuxième fois que leur collaboration a lieu, six ans après la sortie d’un Karani duquel j’étais totalement passé à côté. Cette fois encore tout est composé, orchestré et interprété par Darkus. Il a ainsi préparé 8 nouveaux morceaux qui ont la particularité d’être classés dans deux parties distinctes. Les quatre premiers sont rangés dans « The First Chapter : Warsongs », et les quatre suivants dans « The Second Chapter : Witchspells ».



Mais à part l’équilibre du nombre de titres par partie, on constate aussi la présence d’un instrumental pour ouvrir chacune d’elles, ainsi qu’une durée approximative de 20 minutes de chaque côté. Par contre, leur séparation est justifiée par deux concepts, et deux approches légèrement différentes. « Podych Navalnicy », « U Huščarach » et « Parastki Našaj Kryvi » sont plus envolés, et montrent de fortes affinités avec BATHORY, présentant des ambiances pagan surexcitées, conquérantes. Ce sont de terribles hymnes pour partir au combat, avec des refrains et des choeurs puissants. Par contre, « Siem Vostrych Lozaŭ », « Čornaje Nasieńnie Atruty » et « Skarby Niazhasnaha Połymia » sonnent plus sombres. Cela ne veut pas dire qu’ils sont beaucoup plus violents, mais qu’ils sont plus contenus, d’autant qu’ils ne manquent pas de mélodies... IMSAR est bel et bien un one man’s band qui aime y faire appel mais qui sait les utiliser différemment, selon le message qu’il veut véhiculer. Et c’est ainsi qu’il veut ici plus nous plonger dans les Ténèbres, faisant même appel à des bruits de feu qui crépite et de chouette qui hulule à la fin d’un morceau.



Ce troisième album est bien fait, avec des compositions réfléchies, sincères, et bien efficaces. Il fait parfaitement le travail et ne devrait pas entraîner beaucoup de réactions négatives. Par contre il ne s’impose pas non plus comme un « indispensable », n’arrivant pas à dépasser le stade du « respectable ».

