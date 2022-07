Black Cilice - Esoteric Atavism Chronique Esoteric Atavism

BLACK CILICE nous hante depuis maintenant plus de 10 ans. Après plusieurs démos et splits, le Portugais avait effectivement sorti son premier album, A Corpse, a Temple, en 2011. Et c’est ensuite à un rythme régulier d’un opus tous les 2 ans qu’il a marqué les années 2010 de son empreinte. Il a été l’un des groupes les plus marquants, et les plus constants de cette décennie, et il revient cette fois-ci après trois ans d’attente avec sa nouvelle offrande : Esoteric Atavism...



Le premier constat vient d’abord du visuel. Bonne nouvelle, les ambiances semblent toujours les mêmes qu’avant, avec une pochette encore une fois floue, sur laquelle il faudra bien poser les yeux pour comprendre ce qu’elle cache. Oui, des bougies, oui, de la fumée. Mais n’y aurait-il pas quelque créature tapie dans un coin ? Au fond ? Rien ? Si... Sûrement... Même si l’oeil ne peut pas la voir, elle est sans aucun doute là. Et elle, elle nous voit. Elle nous observe. Elle sait que nous allons baisser notre garde à un moment ou un autre, et qu’elle pourra alors nous bondir à la gorge...



Et c’est bel et bien cette impression étouffante, dangereuse et cruelle qui nous attend sur ces 6 compositions ésotériques. Oui, c’est le titre de l’album d’ailleurs : « Atavisme ésotérique ». BLACK CILICE fait effectivement réapparaître de vieux démons, aussi bien dans le sens de monstres antipathiques que de mauvais souvenirs. Comme toujours, il plonge dans notre âme et parvient grâce à son black metal raw à trifouiller dans ce que nous pensions avoir enfoui bien profondément. Et derrière ce mur de sons crades et grésillants se cache des mélodies continues mais presque imperceptibles à l’oreille, des mélodies qui se saisissent au fil des écoutes, et qui viennent faire saigner nos souvenirs douloureux.



Ces sensations, ce sont celles que nous avons toujours ressenties avec cette formation, et sans doute celles que l’on ressentira encore à l’avenir, car BLACK CILICE ne perturbe pas son orientation. C’est peut-être bien la seule chose qui pourrait sembler négative étant donné que l’immobilisme musical peut entraîner la lassitude. Alors les similitudes avec les anciennes compositions sont évidentes, mais qui souhaiterait finalement vraiment que ce ne soit pas le cas ?

