Fields of Mildew - The Complete Woes Chronique The Complete Woes (Compil.)

Fields of Mildew n’œuvre pas dans le metal mais plutôt dans un dark folk relativement minimaliste, assez éloigné des ténors du genre que sont Death in June, Current 93, Sol Invictus… pour se rapprocher davantage d’un Tenhi ou d’un Katatonia, en moins ampoulé, en moins mélodique, en nettement plus brut. Développant un concept également éloigné des thématiques classiques du genre, Fiels of Mildew préfère axer sa démarche sur la vie rurale, les petites gens, la solitude, la misère et le désespoir que peuvent envoyer ces contrées isolées, comme coupées du monde.



The Complete Woes est l’occasion de les découvrir au travers de cette compilation qui, comme son nom ne l’indique pas, ne reprend pas l’essentiel des meilleurs titres de leurs cinq précédents albums, mais cible son propos sur trois morceaux issus de leur EP A Triad of Incomplete Woes sorti en 2019 et désormais sold out ainsi que sur trois morceaux inédits.



Saudade dévoile très précisément ce dark folk emprunt de tristesse, au désespoir palpable, où la guitare sèche s’enlumine de sonorités plus graciles, plus fragiles, aux mélodies éphémères et plus métalliques aussi. Immersive, la musique de Fields of Mildew l’est assurément, ce que facilite aussi des morceaux courts, qui s’enchainent parfaitement et dressent une trame automnale / hivernale qui happe immédiatement l’auditeur. La voix, proche de Tenhi, achève le travail, qui se comporte comme un instrument et ajoute une enveloppe cotonneuse à des structures plus brutes (Triad of Incomplete Woes, Nostalgia).



Les trois inédits sont dans la même veine. Fog est toujours cristallin, porté par des mélodies glaciales et ultra aériennes, dans la stricte veine de Tenhi. A Nether World et The dawn of primal fears, eux, sont plus proches du dark rock à la Katatonia, jusque dans la voix également cette fois-ci, qui développe des tonalités plus metal, plus brutes.



Cette compilation est intéressante car elle permet de brasser les deux influences majeures du combo allemand, du dark folk plutôt metal au dark rock à la Katatonia. Si l’originalité n’est pas toujours au rendez-vous, l’ensemble est très plaisant et devrait plaire, sans nul doute, aux amateurs de sonorités aériennes.

