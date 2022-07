Tzompantli - Tlazcaltiliztli Chronique Tlazcaltiliztli





Mais Tlazcaltiliztli (non franchement, si quelqu’un a une vidéo d’une personne cherchant à mâchouiller au moins le nom de l’album, je suis preneur) est bien plus qu’un palliatif, que cela soit pour rattraper des déconvenues ou même attendre le prochain assaut de la bande de Californie. Certes, on retrouvera sur ces trente-trois minutes – une durée courte percutante bien que laissant un peu sur sa faim – les éléments qui font le prix du projet principal dont Tzompantli peut se voir comme une excroissance death / doom portant encore plus haut l’influence du folklore des natifs américains. Que ce soit dans ces tremolos marchant au pas de Bolt Thrower, ces quelques mid-tempos frôlant de D-beat ou encore ce ton hostile et brûlant, l’amateur de Años en Infierno ne sera pas dépaysé.



Il trouvera cependant, en ambiance et en riffs, une version plus rustre, morbide, de la musique de Xibalba, embrassant le death / doom non seulement en terme de rythme – encore que, un peu comme chez



Une aura qui trouve sa pleine réalisation dans le conclusif « Yaotiacahuanetzli », titre évoquant les plongées mélancoliques dont on sait capable le Monsieur (souvenez-vous du diptyque « El Abismo » sur Años en Infierno), mêlant pour l’occasion son death / doom à un hardcore se débattant au ralenti, rappelant par certains aspects Tlazcaltiliztli possédant une bonne tenue d’ensemble où l’ennui pointe rarement le bout de son nez. On regrettera tout de même une baisse de régime sur « Tlamanalli », plus convenue que le reste, faisant rater de peu au disque la catégorie des meilleurs débuts de l’année.



2022 - 20 Buck Spin Records Mesoamerican Death / Doom Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : (1) 5/10 Webzines : (2) 7.75/10

plus d'infos sur Tzompantli

Mesoamerican Death / Doom Metal - 2019 - Etats-Unis

écoutez Yaohuehuetl

Tlatzintilli

Tlazcaltiliztli

Eltequi

Ohtlatocopailcahualuztli

Tlamanalli

Yaotiacahuanetzli

tracklist 01. Yaohuehuetl (01:18) 02. Tlatzintilli (04:34) 03. Tlazcaltiliztli (04:30) 04. Eltequi (04:42) 05. Ohtlatocopailcahualuztli (04:18) 06. Tlamanalli (05:53) 07. Yaotiacahuanetzli (07:38)

Durée : 32:53

line up Huey Itztekwanotl o))) / Voix, Guitares, Batterie, Percussions, Sifflet de Mort, Conque

G-Bone / Basse, Percussions, Sifflet de Mort, Conque

Mateotl Gonzalez / Percussions, Sifflet de Mort, Conque

Erol Ulug / Batterie

parution 6 Mai 2022