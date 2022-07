Kvöl - In Similitude of a Dream Chronique In Similitude of a Dream

Je me suis fait avoir par ce groupe américain... Alors qu’à la première écoute je haussais les épaules et lui aurais mis à peine la moyenne si je l’avais noté à ce moment-là, il a peu à peu touché mon coeur, gagnant des demi-points à chaque nouvelle plongée dans son univers. Bon... il a fini par stagner à 7.5, mais tout de même, c’est une belle remontée par rapport à la première impression...



Deux personnes sont à l’origine de KVÖL, né en 2019 : Stein qui s’occupe de tous les instruments, et Marek qui est au micro. Ils ont sorti un premier album en 2020, assez sombre et malheureux, avant de revenir deux ans plus tard avec In Similitude of a Dream et une toute nouvelle orientation. La pochette le montre bien, les compositions nous plongent désormais dans un monde plus féérique, plus fantastique, plus épique ! On s’y attend avant même de lancer le premier morceau. On entend déjà résonner des sons rappelant SUMMONING et CALADAN BROOD, on voit déjà le monde de Tolkien se profiler à l’horizon. Et comme on est trop optimiste, on croit inconsciemment que l’on va ressentir les mêmes émotions. Raté. Ou du moins si, on voyage, mais pas en classe de luxe, ni même en seconde classe. On est dans un coin de la soute et on ne voit dehors que par une petite fente. Comprendre que la musique est particulièrement cheap...



Mais voilà, lorsque l’on ne s’attend plus à du très grand, on découvre tout de même les qualités des 6 morceaux. Leur simplicité, leur charisme, leur cœur. Oui, il y a en fait une forte naïveté dans les ambiances proposées, presque de la maladresse attendrissante. Et la grossièreté des mélodies sur « Bleed Me Home » ou « To Hearken Her Spires » parvient finalement à fendre notre armure. On n’oublie jamais que le niveau n’est pas du tout extraordinaire, mais on accepte les défauts pour se laisser emporter dans ce voyage épique bon marché. Les artistes tentent en plus beaucoup de choses, et ne sont pas avares dans les éléments ajoutés : chœurs masculins, chœurs féminins, piano, clavier typé années 90... Du coup, ça passe, et on se dit que ces 40 minutes devraient parfaitement convenir pour accompagner la lecture d’un livre de fantasy. Un bon fond sonore pour se mettre dans des ambiances...

