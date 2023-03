Fecundation - Morte Cerebral Chronique Morte Cerebral (EP)

Morte Cerebral, cette modeste offrande composée de cinq nouveaux titres a vu le jour en janvier 2019 chez Obliteration Records et Impaled Ximena Records et constitue à ce jour la dernière sortie en date de Fecundation qui opère de nouveau sous la forme d’un duo après les départs il y a déjà plus de trois ans de Kim Jae-Yoon (batterie) et Kei Sunano (basse) et l’arrivée de Temma Takahata (batterie).



Si vous n’avez encore jamais écouté Fecundation malgré ma chronique enthousiaste de leur premier album, ne vous arrêtez pas à cet artwork particulièrement moyen qui effectivement ne donne pas spécialement envie d’aller voir plus loin. En effet, autant celui de



Aussi, bien que certains points de détails la concernant puissent être soumis à la critique (à titre personnel je trouve le trigg sur la batterie un peu trop flagrant et le chant un poil trop en retrait), la production de ce EP est l’une des premières sources de réjouissance à l’écoute de ces quelques titres. Trop nombreux sont en effet les formations de Brutal Death à s’être égarés en chemin à coup de productions synthétiques déshumanisées et sans aucune saveur. Un fléau rendant bien souvent difficile l’écoute et l’appréciation de ces dits albums... Heureusement, Fecundation semble avoir suffisamment de jugeote pour ne pas céder une fois de plus à cette triste réalité ayant gangréné le genre depuis déjà un paquet d’années maintenant.



Bien décidés à marquer les esprits malgré un format raccourci (seize minutes seulement), Fecundation va néanmoins se "contenter" de reprendre ses affaires là où il les avait laissé près d’un an auparavant. De fait, Morte Cerebral n’est pas la bonne surprise que fut la découverte de

Adepte d’un Brutal Death Technique mené le couteau entre les dents (pas un titre n’excède ici les trois minutes), le trio va une fois de plus nous donner une belle leçon en la matière. Saluons ainsi à nouveau l’excellent travail de Jeong Jong-Ha en matière de riffing. Du tricotage d’orfèvre entre fulgurances explosives, déluges de notes, brèves dissonances, changements de rythmes soudains et inattendus, solos mélodiques de qualité ("Xenomolphic Ruination" à 2:22, "Morte Cerebral" à 2:57) et autres séquences tantôt pesantes ("Wounded Dead Souls" à 0:52) tantôt beaucoup plus groovy ("Orthodox Disease" à 0:43, "Wounded Dead Souls" à 1:36...). Un festival de riffs brutaux et techniques qui donnent parfois le sentiment de ne plus savoir où donner de la tête mais qui au final servent un propos toujours très juste et pertinent là où d’autres formations, à trop vouloir en faire, échouent lamentablement.

Bien entendu, Jeong Jong-Ha n’est pas le seul à mériter les honneurs. Derrière ses fûts, Kim Jae-Yoon n’est clairement pas en reste, enchaînant les blasts et autres démonstrations de force sans jamais faiblir. À l’image de son futur ex-collègue, celui-ci fait preuve d’une belle variété dans son jeu en faisant se succéder différents patterns plus ou moins rythmés. Un jeu qui participe ainsi très largement à la dynamique soutenue de ces compositions particulièrement musclées. Plus discret mais bel et bien présent, Kei Sunano livre quant à lui des lignes de basse métalliques tout en rondeurs qui n’en finissent pas de frémirent (flagrant sur les premiers moments de "Xenomolphic Ruination" et "Orthodox Disease") et qui à leur manière participent elles aussi à l’excellente dynamique de l’ensemble. Bref, Fecundation n’est pas là pour faire semblant et on en vient à se dire qu’il est dommage que le groupe n’ait rien sorti depuis...



En effet, cela fait maintenant un petit peu plus de quatre ans que les Coréens n’ont plus rien sorti. Certes, il y a eu ces histoires de line-up quelque temps après la parution de ce dernier EP qui l’ont probablement empêche d’avancer mais les choses semblent désormais stables de ce côté là. Il n’y a donc plus qu’à espérer que le duo soit en train de composer (ou mieux, d’enregistrer) ce qui constituera alors la suite de ces aventures car il serait quand même bien dommage d’en rester là. En attendant que ce jour arrive, voilà de quoi faire amplement connaissance avec ce groupe de Brutal Death Technique qui sans être parfait possède tout de même tout un tas d’arguments pour convaincre à commencer par des compositions ultra-efficaces et intéressantes. SI vous êtes clients du genre, il serait donc judicieux de ne pas passer à côté de Fecundation. 2019 - Obliteration Records
Brutal Death Technique
notes
Chroniqueur : 4 / 5

tracklist
01. Wretched Mortal (03:09)
02. Xenomolphic Ruination (03:17)
03. Orthodox Disease (02:51)
04. Wounded Dead Souls (03:38)
05. Morte Cerebral (03:19)

Durée : 16:14

parution 18 Janvier 2019

