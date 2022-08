Fugitive - Maniac Chronique Maniac (EP)

Si les activités de Power Trip sont malheureusement à l’arrêt depuis la disparition tragique de Riley Gale en août 2020, ce n’était toutefois qu’une question de temps avant que les membres restés sur la touche reprennent du service au sein de projets divers et variés. Outre l’infatigable Chris Ulsh (Impalers, Iron Age, ex-Hatred Surge, ex-Mammoth Grinder...) qui en plus d’avoir rejoint il y a quelques mois déjà les rangs de Devil Master pour la sortie de son nouvel album intitulé Ecstasies Of Never Ending Night s’apprête également à faire son retour en compagnie d’Innumerable Forms pour un deuxième album que nous sommes nombreux à attendre de pied ferme (Philosophical Collapse), c’est surtout l’implication de Blake Ibanez, principal guitariste et compositeur de Power Trip, au sein d’une toute nouvelle entité qui a suscité chez moi un vif intérêt.



Baptisée Fugitive, celle qui a vu le jour l’année dernière à Fort Worth, Texas, vient de sortir il y à quelques jours son tout premier EP. Intitulé Maniac, celui qui n’est paru pour le moment qu’au seul format numérique via Bandcamp verra venir prochainement des éditions cassette et vinyle grâce au concours de 20 Buck Spin, label décidément toujours dans les bons coups… Il est évidement à noter que Blake Ibanez n’est pas seul dans cette nouvelle aventure puisqu’il est accompagné pour l’occasion par Seth Gilmore (Skourge) au chant, Victor Gutierrez (Impalers) à la seconde guitare, Andrew Messer (ANS) à la basse et Lincoln Mullins (Creeping Death, Fuming Mouth) à la batterie. Un line-up pas forcément hyper ronflant mais qui en seulement quelques titres va néanmoins révéler l’étendue de ses atouts et de ses capacités.



Torché en un petit peu plus de seize minutes avec en guise de conclusion une reprise du célèbre "Raise The Dead" de Bathory, Maniac ne fait pas beaucoup de mystère de ce qui attend l’auditeur à son écoute. En effet, c’est sans grande surprise que Blake Ibanez et ses acolytes versent ici dans un Thrash qui forcément va quelque peu souffrir de la comparaison inévitable avec Power Trip (à jamais l’un des grands patrons dans le genre) mais dont on retrouve tout de même quelques traces de ce glorieux « passé » à commencer par le riffing nerveux et incisif d’un monsieur Ibanez toujours aussi convaincant. Eh oui, si Fugitive ne fait pas tout à fait preuve de la même intensité ni de la même force de persuasion tout au long de ce gros quart d’heure, on se retrouve tout de même bien vite à dodeliner de la tête face à ces quelques titres indéniablement bien troussés.

Maniac s’ouvre ainsi sur "The Javelin", titre instrumental qui en l’espace de deux minutes (et trois secondes) va très vite nous rappeler pourquoi Blake Ibanez est l’un des meilleurs guitaristes de Thrash de sa génération. Certes le bonhomme n’a rien inventé, puisant l’essentiel de son inspiration dans les scènes américaines de la fin des années 80, mais sa science du riff particulièrement affûtée rend son travail toujours aussi pertinent et ultra efficace. D’ailleurs il n’y a qu’à poursuivre l’écoute de ce EP pour s’en rendre compte puisque de "Maniac" à "Hell’s Half Acre" en passant par "Neutralized", vous ne pourrez probablement pas vous empêcher vous aussi de remuer la tête, peut-être d’abord par automatisme puis finalement avec un enthousiasme évident. D’autant plus que ce riffing s’accompagne de quelques solos toujours aussi bien sentis ("Maniac" à 3:45, "Hell's Half Acre" à 1:37, "Neutralized" à 1:06) et d’un groove particulièrement redoutable qui là encore ne devrait pas manquer de faire des ravages. Bref, vous l’aurez compris, Blake Ibanez semble toujours très en forme et cela fait extrêmement plaisir à entendre.

Cependant, celui-ci n’est pas le seul à contribuer à la musique de Fugitive. Derrière son micro, Seth Gilmore fait également de l’excellent boulot, délivrant une prestation impeccable dans un registre rappelant d’ailleurs celui du regretté Riley Gale. Une voix grave, arrachée et rugueuse qui sied à merveille à ce genre de Thrash / Crossover vindicatif et qui n’en oublie pas certains poncifs à commencer par ces "ough" viriles toujours aussi irrésistibles. Moins remarquables mais tout aussi méritants, Victor Gutierrez, Andrew Messer et Lincoln Mullins font eux aussi du bon travail, offrant notamment à Fugitive une section rythmique particulièrement infaillible (même si là encore la basse pourrait se faire entendre davantage).

Enfin, comme je le disais un petit peu plus haut, les Texans concluent cette mise en bouche par une reprise de Bathory. Si cette interprétation, fidèle à l’originale, ne manque pas d’efficacité et s’avère tout à fait sympathique, on lui préfèrera évidemment sa version initiale datant de 1984. Un exercice de style toujours agréable lorsqu’il est réussi (comme c’est le cas ici donc) mais qui en vérité n’apporte pas grand chose si ce n’est dans le cas présent de voir ces musiciens rendre dignement hommage à Quorthorn.



En attendant d’en avoir davantage à se caler sous la dent, cette première sortie de Fugitive s’avère tout à fait satisfaisante. Bien entendu, avec Blake Ibanez aux commandes, on ne peut s’empêcher de penser à Power Trip et ainsi dresser indirectement un tableau de comparaisons plus ou moins (in)justes… Au final, si le Thrash de Fugitive n’est peut-être pas aussi intense que celui de Power Trip (dont on attend d’ailleurs toujours de savoir si l’histoire va se poursuivre ou non), Maniac n’en demeure pas moins un chouette EP de Thrash / Crossover puisque pendant un petit peu plus de seize minutes, Blake va nous rappeler pourquoi son riffing est parmi les plus efficace du genre. Avec des concurrents récents tels qu’Enforced qui en l’espace de deux albums ont mis la barre effectivement très haut, il va être difficile pour Fugitive de prendre place au sommet mais en l’état, ces quatre premiers titres (plus cette reprise de Bathory) s’avèrent particulièrement encourageant. On espère néanmoins que pour la suite, le groupe choisisse d’accélérer quelque peu la cadence mais si le riffing parvient à se montrer toujours aussi exemplaire, l’enthousiasme devrait néanmoins perdurer. À suivre...

2022 - Autoproduction Thrash notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fugitive

Thrash - 2021 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 8 Août 2022

écoutez The Javelin

Maniac

Hell's Half Acre

Neutralized

Raise The Dead

tracklist 01. The Javelin (02:02) 02. Maniac (04:47) 03. Hell's Half Acre (03:44) 04. Neutralized (03:06) 05. Raise The Dead (Bathory Cover) (03:14)

Durée : 16:53

line up Seth Gilmore / Chant

Blake Ibanez / Guitare

Victor Gutierrez / Guitare

Andrew Messer / Basse

Lincoln Mullins / Batterie

