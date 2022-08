Laudanum - The Coronation Chronique The Coronation





Attendez ! Les choses seront cette fois bien différentes que pour The Coronation, lui, ne présente pas le même respect que pour les lettres écrites par Dystopia ou Grief. À croire qu’il ne s’agit pas là du même groupe tant cet ultime longue-durée – dans tous les sens du mot, celui-ci étant le dernier des Ricains – possède une forme à des années-lumières de son prédécesseur ! Cette affirmation n’est d’ailleurs pas tout à fait fausse, le couple Becky et Judd Hawk ayant sévèrement remanié son line-up, s’entourant de Nathan Misterek (hurleur de Graves at Sea, ici également au micro) et Greg Wilkinson (Brainoil).



Soit deux noms qui ne sont pas exactement n’importe qui, contribuant grandement à cette anomalie qu’est The Coronation. Inutile de tenter toute comparaison excessive avec



Conçu comme un seul morceau découpé en plusieurs mouvements – du moins est-ce l’impression qu’il donne tant tout coule et nous avec –, The Coronation transmet en effet le sentiment d’être conscient et incapable de bouger, à la manière des ces nombreux passages statiques, suggestifs, prenant leurs influences dans les scènes dark ambient. Si ceux ayant découvert le projet originaire d’Oakland – comme un certain Neurosis, soit de quoi imaginer un peu plus cette ville comme un champs de ruines fantomatique – à leur début pourront se souvenir des quelques passages samplés et bruitistes de



Une atmosphère spirituelle et cauchemardesque, mettant en musique ce frisson à la nuque que l’on ressent parfois sans en connaître l’origine. Ne cherchez pas dans le coin de votre œil l’horreur qui se terre dans vos oreilles, celle de ce sludge devenu démon des lits où notre esprit cherche le repos. Une voix stridente, aussi sadique qu’horrifiée, ne laisse aucun doute sur ce qui fait lever les poils durant l’écoute de The Coronation, de même que cette basse qui clapote constamment, point d’ancrage à des guitares cherchant la lévitation. Se créé dans ce paradoxe un malaise fascinant, difficilement traduisible, évoquant un mélange entre délice – osons dire qu’il y a de la beauté dans ces mélodies qui strient notre cervelle de leur mélancolie – et torture, soutenu par une production « noir de jais », abyssale mais laissant apparaître quelques légers reflets, augmentant par contraste leur pouvoir (ces moments où les guitares surgissent…).



Atriarch, Sink, Amber Asylum – dont Becky Hawk sera plus tard, ce n’est pas un hasard, The Coronation demande un certain investissement, ne s’inscrivant pas parfaitement à toutes les occasions. Parfois trop longitudinale, la tension qu’il cherche à créer s’étiole en fin de disque, là où on aimerait entendre ces guitares et cette harpie arracher un peu plus les lambeaux de nos rêves.



2009 - 20 Buck Spin Records
Sludge / Doom / Dark Ambient
Chroniqueur : 8 / 10

Sludge / Doom / Dark Ambient - 2003 † 2013 - Etats-Unis

tracklist 01. Procession (04:08) 02. Invoke (06:50) 03. In Obscura (04:51) 04. Wooden Horse (08:38) 05. Autumn Ghosts (05:54) 06. The Last Sleep (07:54) 07. Apotheosis (11:04)

Durée : 49:19

line up Becky Hawk / Batterie, Voix, Bruits

Judd Hawk / Guitares, Bruits

Nathan Misterek / Voix, Bruits

Greg Wilkinson / Basse, Bruits

parution 17 Août 2009

thrashothèque 1 personne possède cet album

