Sirin - V Pamäti Chronique V Pamäti

Voici un groupe slovaque qui devrait être content de voir son deuxième album chroniqué en France ! Pourquoi ? Parce que dans le livret, il est rendu hommage à Milan Rastislav Štefánik, l’astronome devenu diplomate et général qui a été à l’origine de la fondation de la République tchécoslovaque. Il est lié à la France parce qu’il en avait reçu la nationalité après avoir fait ses études à Paris à partir de 1904 et y avoir résidé jusqu’en 1919, année de sa mort à seulement 38 ans. Il est décédé dans le crash d’un avion, alors qu’il se rendait justement en Tchécoslovaquie nouvellement créée...



Comme tout le monde le sait, désormais le pays est redivisé en deux : la Tchéquie et la Slovaquie. C’est de cette dernière que vient le groupe du jour : SIRIN, formé et maintenu depuis 2006 par un seul homme : SturmWolf. Et j’ai sans doute été un peu trop rapide en disant qu’il serait content de voir des petits Français s’intéresser à sa musique, parce que ses thématiques et intérêts sont très centrés sur sa patrie. Les textes sont en slovaque, et les noms des morceaux se traduisent par « Foi autochtone », « Terre natale », « En mémoire », etc... SIRIN aime donc parler de son pays et de sa culture.



Musicalement c’est aussi un black metal qui a récupéré l’héritage du black metal slave pur. Un black metal avec des vocaux constamment rugueux et des compositions entraînantes et survoltées. On pensera la plupart du temps à MOLOTH, notamment sur le bondissant « V pamati », mais aussi à des groupes très pagan folk comme KRODA, surtout sur « Slzy matky Slavy » et « Kraj » parce qu’ils y ajoutent des instruments traditionnels tels des flûtes. On est donc sur un terrain très connu, qui a été imité par beaucoup de formations, mais qu’il est toujours bon de retrouver quand la sincérité est ainsi au rendez-vous.



Les 7 pistes s’écoutent avec un bon petit plaisir, et le seul bémol vient simplement du fait que l’on ne trouve pas une véritable personnalité à la formation. C’est un bel étalon dans un genre qui a déjà été bien exploré. Notons également que le dernier morceau, le 8ème, est une reprise d’un groupe qui a fait la fierté de la Slovaquie entre 2000 et 2004 : IMMORTAL HAMMER.

