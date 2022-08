Belphegor - The Devils Chronique The Devils





Bon clairement, Belphegor n’arrivera pas à redorer son blason, la moue se dessinera dès l’ouverture éponyme. De mémoire, la bande n’avait pas débuté un album de façon aussi molle... Pourtant le socle musical ne bouge aucunement, le riffing de Helmuth est toujours aisément reconnaissable, combinaison de death US et black scandinave ponctuée de gammes orientales. Malgré tout une bonne surprise pour les anciens adeptes, le gaillard module de nouveau son chant et ne se limite plus au guttural souvent poussif (mode Glen Benton). Le groupe autrichien souhaitera se focaliser sur un death/black plus “ambiancé”, l’expérimentation avait été plutôt probante sur



Les aspects outranciers de l’époque (clips et imagerie de côté, bien fun) ne sont pas de retour, malgré quelques samples sympathiques pour une musique qui n’a plus rien de blasphématoire. Trop aseptisés, les passages froids et mélancoliques ne fonctionnent qu’à moitié. Le refrain de “Glorifizierung des Teufels” (bon point pour le chant allemand, efficient à chaque fois), “Virtus Asinaria - Prayer” (que c’est pauvre…) ou l’occulte “Ritus Incendium Diabolus” sont noyés dans des riffs génériques et anesthésiques. Pourtant l’outro “Creature Of Fire” démontre un certain potentiel. J’avais fait la comparaison peu flatteuse avec Six Feet Under sur leurs précédentes galettes, mais en écoutant les couplets de “Damnation - Höllensturz” on touche vraiment ce fond. Reste qu'à son habitude, Belphegor connaît la recette pour accrocher l’esgourde et botter des culs sur certains passages (breaks ou refrains), notamment les morceaux “Totentanz - Dance Macabre” (classique mais efficace) et “Kingdom of Cold Flesh” (imparable). Une belle démonstration de la vélocité de David derrière les fûts (on veut des blasts et ce tempo pour le prochain Obscura) surboostée par la production moderne et puissante de Jens Bogren, tentant au mieux de concilier aspects extrêmes de Belphegor



