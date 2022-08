Plague Years - All Will Suffer Chronique All Will Suffer (EP)





Evidemment l’écoute d’un EP a toujours ce petit côté frustrant et cette envie de s’enchainer encore quatre ou cinq titres plutôt que de devoir rappuyer sur lecture. Toutefois ne boudons pas notre plaisir, quatre titres pour dix-sept minutes il n’y a pas de quoi crier au vol surtout quand la qualité est au rendez-vous. Amateurs de crossover/thrash velu et musclé, aux riffs acérés et sans aucune concession je peux que trop vous conseiller de poser une oreille sur « All Will Suffer » (ainsi que ses prédécesseurs) qui confirme tout le bien que je pensais déjà de Plague Years. J’espère juste qu’on ne devra pas attendre trop longtemps pour un nouveau full length. Il y a six mois je vous parlais du deuxième album de Plague Years, « Circle Of Darkness » , sorti en 2020, avec lequel j’avais découvert le groupe. A ce moment-là, après quelques échanges avec l’un quatre protagonistes, j’apprenais que les Américains avaient du nouveau matériel sous le coude et qu’un EP était prévu pour le milieu d’année, le voici donc ! Produit de façon indépendante puis sorti via MNRK Heavy en juillet, « All Will Suffer » propose quatre nouveaux titres dans la droite lignée de son ainé, de toute façon avec un titre pareil on ne pouvait guère en douter.Avec sa très belle pochette, ce nouvel EP n’est pas là pour faire dans la dentelle. Aucun changement notable à l’horizon, Plague Years nous assène toujours ce thrash/crossover aux ambiances sombres et pesantes, dans la veine d’un Power Trip un poil plus evil mais à l’efficacité redoutable. Une ossature de riffs tranchants comme des rasoirs (il y a de quoi se dévisser les cervicales !), une rythmique rollercoaster entre accélérations assassines et ralentissements pachydermiques, le tout toujours emmené par Tim Engelhardt et son timbre si particulier. S’il m’avait fallu un petit temps d’adaptation à l’écoute de « Circle Of Darkness » , je dois avouer qu’avec l’habitude le chant très rauque du frontman passe tout seul aujourd’hui, d’autant plus avec ses embardées tantôt d’écorché vif tantôt tirant vers le growl death. Et c’est bien ce qui fait globalement la force des Américains, même si la recette n’a rien de nouveau le tout est effectué avec suffisamment de nuances pour éviter l’ennui, que ce soit en terme de chant, de variations rythmiques, de couleur du riffing (ce petit passage bien Slayeresque à 2’18 sur « Suffer ») ou de ces quelques solos (souvent courts mais bien sentis) et de ces petites mélodies venimeuses qui parsèment l’album. L’ensemble revêt, comme sur l’épisode précédent, une ambiance à la fois lourde et malsaine qui permet à Plague Years de se distinguer en partie de ses concurrents directs.Evidemment l’écoute d’un EP a toujours ce petit côté frustrant et cette envie de s’enchainer encore quatre ou cinq titres plutôt que de devoir rappuyer sur lecture. Toutefois ne boudons pas notre plaisir, quatre titres pour dix-sept minutes il n’y a pas de quoi crier au vol surtout quand la qualité est au rendez-vous. Amateurs de crossover/thrash velu et musclé, aux riffs acérés et sans aucune concession je peux que trop vous conseiller de poser une oreille sur « All Will Suffer » (ainsi que ses prédécesseurs) qui confirme tout le bien que je pensais déjà de Plague Years. J’espère juste qu’on ne devra pas attendre trop longtemps pour un nouveau full length.

