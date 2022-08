Ernia - How To Deal With Life And Fail Chronique How To Deal With Life And Fail

Ernia saura vous combler de la plus belle des manières.



Première fois que j'entends parler du groupe, découvert complètement au hasard lors de mes errances sur Bandcamp, l’œil accroché par cette superbe pochette de Xabier SagastaWormed, derrière la guitare et les fûts. Jouer du Tech-Death aura manifestement profité à "How To Deal With Life And Fail" : c'est un superbe disque de Grindcore, bien composé et interprété, puisant dans le niveau de jeu de musiciens qui marchent sur l'eau toute son efficacité.



C'est ce que j'évoquais en préambule : Ernia a beau s'en inspirer pour ses bourres-pif les plus directs, il n'appartient absolument pas à cette caste de groupes complètement bas-du-front, qui savent régaler les fins gourmets. Il navigue dans le sillon des Discordance Axis / Gridlink, des No One Knows What the Dead Think - Les taquins me diront que ce sont plus ou moins les mêmes groupes, certes. Surtout, ce second opus me rappelle ce que j'ai toujours apprécié chez Cephalic Carnage, à partir du fantastique Antigama, si légendaire soit-il.



Plus que de la repompe, je dirais plutôt que ce sont de vrais hommages que rend Ernia à ses principales influences, tout au long de la demie-heure du disque. Et ce, dès l'ouverture, dont le riff ressemble furieusement à celui de "Constant Autumn" de Gridlink (sur Rotten Sound (sur l'EP Converge pour ces guitares qui s'emballent dans des breaks vertigineux ("Room Full of Paper Cranes") - la section mélodique fait presque toute la différence. Les deux Daniel (Espinosa et Valcázar), derrière leurs cordes, convoquent tour à tour Rob Marton et Takafumi Matsubara, saccades casses-nuques, murs épais, nœuds de phalanges sur le manche, cordes courbées à la pulpe des doigts, la complète.



"How to Deal with Life and Fail" compose habilement entre la fougue et l'ambiance, revirements plus lents qui ne font que préparer l'auditeur à une salade de gravity blasts sur l'autoroute du riff ("Frustration Theory"). L'album comporte également de beaux parti-pris, illustrant à la perfection l'univers post-apo dépeint par la pochette : la doublette "Dharma" / "New Aesop's Fable" est un modèle d'ambiance, tempo ralenti et frappes destructrices pour le premier, chant spoken word et guitares qu'on laisse sonner pour le second - un incendie de décharge, caoutchouc brûlé, vapeurs étouffantes, prends en plein les poumons. L'adresse d'Ernia dans la composition culmine sur le titre qui clôture le disque, "Ikigai", compo fleuve de six minutes qui porte bien son nom : "Trouver un sens à sa vie, sa raison d'être". Le chant glapi à la Stephen Bessac de Omar I. Sanchez transcende littéralement ce grand final, changement radical d'ambiance, presque Screamo dans sa tristesse résignée... Avant de reprendre de plus belle, après un court interlude ambiant, sur un matraquage dans les règles de l'art, dans lequel le quatuor semble jeter ses dernières forces dans la bataille.



