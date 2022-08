Nidernes - Beyond the Gleam of Nightsky Chronique Beyond the Gleam of Nightsky

Si tu veux savoir à quoi ressemble NIDERNES en allant juste écouter des extraits sur le Net, ne va surtout pas choisir « The Sepulchre of Unrest », « A Feculent New Dawn » ou « Nocturnal Foul Silhouettes ». Ce sont des instrumentaux qui viennent juste étoffer l’album. Le premier est l’introduction, le deuxième l’intermède situé en 5ème position et le troisième l’outro. Ils font entre 2mn30 et 3mn30 et ils vont te faire croire que tu es en présence d’un groupe de dungeon synth... Ce n’en est pas un, c’est juste que ce groupe est à l’ancienne, et qu’il fait appel à ce « style » de la même manière qu’il l’était autrefois... C’est-à-dire avant que le dungeon synth ne soit rebaptisé dungeon synth, quand les groupes signaient dans les années 90 des instrumentaux qui « décoraient » un album. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai du mal à écouter un album complet de dungeon synth actuel... J’ai l’impression que l’album ne commence jamais vu que dans mon parcours ces passages étaient censés n’être qu’une introduction, un intermède, ou une conclusion. Je reste nécessairement sur ma faim...



Donc cela ne se produit pas avec les Portugais de NIDERNES puisque les cinq autres morceaux sont du black metal plus classique, avec chanteur et tout le tralala. Ces compositions sont très ancrées dans les années 90, avec un black metal au son raw et à l’agressivité exarcerbée, mais elles proposent beaucoup d’autres charmes. Effectivement les ambiances ne sont pas uniquement haineuses et elles contiennent toutes des parties plus douloureuses, plus tendues, et parfois même poignantes. Cela se manifeste d’abord par l’intégration systématique de passages au clavier. Un clavier qui n’est absolument pas symphonique ou très mélodique, mais qui apporte tout simplement un support ambiant, et une mélancolie imparable. Très bel ajout, mais qui profite également de l’autre grosse surprise : des vocaux au timbre particulier. Ce sont surtout des déclamations narratives et théâtrales du plus bel effet, qui relancent constamment l’intérêt des morceaux. Impossible de se lasser de l’album grâce à ces éléments. Signalons justement que M. de LAMP OF MURMUUR fait des apparitions vocales remarquées sur deux titres : « Garbed in Lint and Lustrous Dead Light » et « Joyous Those Blessed with Madness ».



Ce qui est surtout impressionnant, c’est que les dosages sont vraiment parfaits tout le long de l’album. On a l’impression d’écouter un album de black sans concession et pourtant il y a beaucoup d’éléments qui chagrinent habituellement les amateurs de musique noire. Tout se mélange et s’intègre comme il faut au reste et donne un côté majestueux et puissant très efficace. Alors même si la scène est déjà très embouteillée avec beaucoup de groupes qui participent au revival des ambiances du black des années 90, NIDERNES se démarque et attire l’attention !

2022 - Black Gangrene Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. The Sepulchre of Unrest 02. My Soul is an Abyss Riddled with Disease 03. The Lassitude That Frays the Blood 04. Garbed in Lint and Lustrous Dead Light 05. A Feculent New Dawn 06. Joyous Those Blessed with Madness 07. Amidst Fragrant and Laden Desires 08. Nocturnal Foul Silhouettes

Durée : 36:22

parution 28 Février 2022

