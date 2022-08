Okkultum Magnificentia - Okkultum Magnificentia Chronique Okkultum Magnificentia

Je vais vous avouer quelque chose. Je ne comprends plus trop la ligne de conduite du label français culte Drakkar Productions. Je suis devenu bien incapable de trouver un point commun entre ses sorties depuis quelques années. Et je parle en connaissance de cause puisque c’est bien chez lui que le premier album d’ENTERRE VIVANT, groupe auquel je participe, est sorti. C’est surtout d’un point de vue musical que la maison de Noktu semble ne plus être aussi cohérente que par le passé, faisant même de gros écarts et proposant des formations plus typées death que black (ISOLATED, WARHAMMER…). Je dois donc toujours être bien prudent avant d’acheter chez eux, même si c’est une évidence que beaucoup de ses formations sont de très haut niveau. Ces deux dernières années ont vu surgir les magnifiques albums d’ ANGUIS DEI, LE PROCHAIN HIVER, MORTIFERA, STERNATIS et GESTAPO 666. Des incontournables.



Est-ce qu’OKKULTUM MAGNIFICENTIA va rejoindre ses confrères en haut du panier ? Eh bien presque... Mais vraiment presque ! Ça ne veut pas dire que c’est presque bon, mais qu’avec un tout petit quelque chose en plus, on atteignait un sommet. Déjà présentons la formation, créée dès 1994 par Diabolical Egipan 666, un Italien complètement seul aux manettes qui a bien pris son temps puisque c’est ici son premier album ! Après 28 ans d’existence, il était temps ! Certes il avait proposé trois demos, un EP et un split jusqu’à maintenant, mais ils contenaient toujours peu de morceaux, et le dernier en date remontait en plus à 2003. Il est donc surprenant de le voir réapparaître ainsi subitement. Lui, il voulait ou devait prendre son temps, et ses 8 compositions ont été enregistrées au fur et à mesure, sur une période s’étalant sur 7 ans, entre 2015 et 2021 comme le précise une information dans le livret. 8 morceaux en 7 ans... C’est long, mais cela en valait vraiment le coup, car OKKULTUM MAGNIFICENTIA a l’avantage de l’originalité.



Son album est particulièrement surprenant, déjà parce qu’il est atypique et qu’il peut sembler décousu tant on y trouve des influences variées. Comme la pochette le laisse deviner, il y a une part de black metal classique, mais aussi un part de mystérieux. L’homme qui y figure ne fait pas une pose démoniaque, mais il regarde le ciel, comme s’il pouvait y voir quelque chose de surnaturel, que nous ne pourrions pas voir, nous. Et c’est exactement ce qu’on ressent en écoutant les morceaux, il y a l’agressivité du black metal qui domine, mais qui est souvent accompagné de sonorités cosmiques. Cinq pistes jouent avec ces éléments, pour un excellent résultat sur au moins deux d’entre elles. D’abord « To Iblis the Wicked », qui ouvre l’album, est un tourbillon de riffs imparables, avec sur sa fin des vocaux qui rappellent fortement THE KOVENANT. Ensuite il y a « Faunus » qui commence violemment pour dès sa deuxième minute insérer un break au clavier spatial... On a l’impression de passer des flammes de l’enfer au vide galactique en moins de cinq secondes. Très étrange, mais réussi... Mystique ! J’ai aussi beaucoup apprécié « Through Sacrificial Flames », mais seulement sur sa moitié... Celle qui m’a une nouvelle fois fait penser à THE KOVENANT, version plus raw black. J’ai été moins convaincu par « Obsistere Contra » qui a un gros passage à vide durant ses longues 9 minutes, ainsi que par « Atavic Aggression » qui termine l’album sur une touche presque uniquement bourrine.



Les trois morceaux dont je n’ai pas parlé sont différents. Il y a d’abord « A Backward Chant », qui m’a fait donné l’impression que Marilyn Manson avait été invité à poser sa voix sur un morceau ambiant-dépressif de 2 minutes. Ensuite il y a un intermède pour le coup totalement ambiant d’une minute trente, « Xerobios », et enfin « Thy Burning Children » qui fait 4 minutes et a des ambiances ultra synthétiques, avec des sons mécaniques et une voix qui parle par-dessus...



Du coup, il y a bien au final trop de parties qui m’ont fait tiquer pour que je ne pense qu’au positif... L’album est surprenant dans le bon sens, mais il n’est pas irréprochable.

Black Metal - 1994 - Italie

tracklist 01. To Iblis the Wicked 02. Faunus 03. Through Sacrificial Flames 04. A Backward Chant 05. Xerobios 06. Obsistere Contra 07. Thy Burning Children 08. Atavic Aggression

Durée : 45:25

parution 4 Février 2022

