Obskuritatem / RxAxPxE - Holistic Sacrifice For Death's Majesty Chronique Holistic Sacrifice For Death's Majesty (Split 12")

Holistic Sacrifice For Death's Majesty.



Paru en février 2021 chez Black Gangrene Productions, cette union à l’artwork particulièrement encourageant n’est pourtant pas de celles que l’on retiendra. En effet, à moins d’être féru d’ambiances et autres musiques électroniques bruitistes sans grand intérêt, ce split n’a finalement pas grand chose à offrir. Explications.



C’est Obskuritatem qui ouvre le bal avec "Molitva U Krvi". Un titre de plus de dix minutes articulé autour de trois séquences bien distinctes. La première qui s’étale sur près de trois minutes se veut particulièrement lancinante et ritualiste avec cette batterie mesurée et funeste, ces riffs répétitifs aux mélodies envoutantes et sinistres et cette voix trainante et lointaine entre complaintes et menaces obscures. Osman Ramadanović prend ensuite le parti d’accélérer la cadence sans pour autant nous faire perdre haleine. Aussi, malgré quelques brèves fulgurances, les riffs continuent de revêtir cet aspect processionnaire alors qu’à l’arrière-plan la batterie cravache sans demander son reste. Une ambivalence rythmique étrange faites de quelques nuances (un ou deux ralentissements proposés ici et là ainsi qu’un solo chaotique en fin de séquence) qui offre néanmoins une certaine dynamique à cette seconde partie un petit peu plus soutenue. Viennent ensuite les trois dernières minutes qui reprennent à peu de chose près les mêmes motifs que ceux utilisés en début de titre. Alors certes, ce morceau n’est peut-être pas le meilleur composé par le Bosniaque et sa durée, malgré les variations évoquées, le rend peut-être un poil trop redondant mais dans l’ensemble, pour qui apprécie ce genre de Black Metal basse fidélité, on reste sur quelque chose d’assez solide et convaincant.



C’est après que les choses se gâtent. D’abord avec "Zatrovane Misli" titre instrumental d’Obskuritatem qui cette fois-ci se voit composé de deux parties là encore bien distinctes. Sur la première, Osman Ramadanović y déroule les trois / quatre mêmes notes (avec l’appui au second plan d’une basse et d’un synthétiseur) qu’il va boucler pendant plus de quatre minutes au travers d’une atmosphère cryptique et étrange qui fonctionne néanmoins assez bien. Malheureusement il ne s’agit ni d’un interlude ni d’une conclusion. Aussi, passé quatre minutes, le titre entame une transition bruitiste sans intérêt qui malheureusement va durer encore et encore jusqu’à cette conclusion providentielle que l’on n’attendait plus puisqu’elle n’arrivera qu’après plus de dix minutes... Dur.



Plus dur encore, les deux titres proposés par RxAxPxE, formation allemande sans aucun intérêt (enfin en ce qui me concerne) puisque sur "Giftige Gedanken" on a juste l’impression que le gars s’amuse à jouer avec son pouce sur l’extrémité d’un cordon Jack branché à un ampli dont tous les potards auraient été mis à 10, tout cela en hurlant sporadiquement et quand bon lui semble dans un micro probablement placé dans une pièce à côté. Cerise sur le gâteau, l’enfumage artistique à l’audace de s’éterniser plus de onze minutes. Autant vous dire que se l’enfiler de son plein gré relève véritablement de l’exploit ou de la conscience professionnelle (et je ne parle même pas d’y trouver un quelconque intérêt ou d’y prendre un tant soit peu de plaisir).

Même punition avec "Blutgebet" qui embarque l’auditeur pendant plus de sept minutes dans ce qui pourrait être un voyage sous LSD dans la cabine d’un hélicoptère. Là encore il faudra faire preuve d’abnégation pour ne pas couper court à la farce et être capable d’aller jusqu’au bout de ce non sens auditif. On s’emmerde de bout et bout et très franchement j’ai bien du mal à saisir l’intérêt de ce genre d’exercice aussi agréable que des remontées acides après un week-end Pascal trop chargé en sucre.



Vous l'aurez compris, ne comptez pas sur moi pour vous parler à nouveau de RxAxPxE puisque sa "musique" n'est rien d'autre qu'une véritable perte de temps... Reste dans le cadre de cette sortie le groupe Obskuritatem qui, à vrai dire, s'en est déjà beaucoup mieux tiré. Aussi et pour une fois, Holistic Sacrifice For Death's Majesty s'inscrit dans le registre de ces sorties sans grand intérêt si ce n'est pour les collectionneurs invétérés comme moi et autres amateurs de bruits sans queue ni tête et autres plages d'ambiance où rien ne se passe... Bref, on ne m'y reprendra plus. Depuis cette sortie qui remonte tout de même à 2018 (ou 2021 pour la version vinyle), le one man band bosniaque n’a pas manqué d’étoffer sa discographie avec tout un tas de parutions dont un deuxième album sur lequel nous nous sommes déjà penché ( Hronika Iz Mraka ) ainsi que quelques propositions plus modestes. Parmi elles, ce split avec RxAxPxE intituléParu en février 2021 chez Black Gangrene Productions, cette union à l’artwork particulièrement encourageant n’est pourtant pas de celles que l’on retiendra. En effet, à moins d’être féru d’ambiances et autres musiques électroniques bruitistes sans grand intérêt, ce split n’a finalement pas grand chose à offrir. Explications.C’est Obskuritatem qui ouvre le bal avec "Molitva U Krvi". Un titre de plus de dix minutes articulé autour de trois séquences bien distinctes. La première qui s’étale sur près de trois minutes se veut particulièrement lancinante et ritualiste avec cette batterie mesurée et funeste, ces riffs répétitifs aux mélodies envoutantes et sinistres et cette voix trainante et lointaine entre complaintes et menaces obscures. Osman Ramadanović prend ensuite le parti d’accélérer la cadence sans pour autant nous faire perdre haleine. Aussi, malgré quelques brèves fulgurances, les riffs continuent de revêtir cet aspect processionnaire alors qu’à l’arrière-plan la batterie cravache sans demander son reste. Une ambivalence rythmique étrange faites de quelques nuances (un ou deux ralentissements proposés ici et là ainsi qu’un solo chaotique en fin de séquence) qui offre néanmoins une certaine dynamique à cette seconde partie un petit peu plus soutenue. Viennent ensuite les trois dernières minutes qui reprennent à peu de chose près les mêmes motifs que ceux utilisés en début de titre. Alors certes, ce morceau n’est peut-être pas le meilleur composé par le Bosniaque et sa durée, malgré les variations évoquées, le rend peut-être un poil trop redondant mais dans l’ensemble, pour qui apprécie ce genre de Black Metal basse fidélité, on reste sur quelque chose d’assez solide et convaincant.C’est après que les choses se gâtent. D’abord avec "Zatrovane Misli" titre instrumental d’Obskuritatem qui cette fois-ci se voit composé de deux parties là encore bien distinctes. Sur la première, Osman Ramadanović y déroule les trois / quatre mêmes notes (avec l’appui au second plan d’une basse et d’un synthétiseur) qu’il va boucler pendant plus de quatre minutes au travers d’une atmosphère cryptique et étrange qui fonctionne néanmoins assez bien. Malheureusement il ne s’agit ni d’un interlude ni d’une conclusion. Aussi, passé quatre minutes, le titre entame une transition bruitiste sans intérêt qui malheureusement va durer encore et encore jusqu’à cette conclusion providentielle que l’on n’attendait plus puisqu’elle n’arrivera qu’après plus de dix minutes... Dur.Plus dur encore, les deux titres proposés par RxAxPxE, formation allemande sans aucun intérêt (enfin en ce qui me concerne) puisque sur "Giftige Gedanken" on a juste l’impression que le gars s’amuse à jouer avec son pouce sur l’extrémité d’un cordon Jack branché à un ampli dont tous les potards auraient été mis à 10, tout cela en hurlant sporadiquement et quand bon lui semble dans un micro probablement placé dans une pièce à côté. Cerise sur le gâteau, l’enfumage artistique à l’audace de s’éterniser plus de onze minutes. Autant vous dire que se l’enfiler de son plein gré relève véritablement de l’exploit ou de la conscience professionnelle (et je ne parle même pas d’y trouver un quelconque intérêt ou d’y prendre un tant soit peu de plaisir).Même punition avec "Blutgebet" qui embarque l’auditeur pendant plus de sept minutes dans ce qui pourrait être un voyage sous LSD dans la cabine d’un hélicoptère. Là encore il faudra faire preuve d’abnégation pour ne pas couper court à la farce et être capable d’aller jusqu’au bout de ce non sens auditif. On s’emmerde de bout et bout et très franchement j’ai bien du mal à saisir l’intérêt de ce genre d’exercice aussi agréable que des remontées acides après un week-end Pascal trop chargé en sucre.Vous l’aurez compris, ne comptez pas sur moi pour vous parler à nouveau de RxAxPxE puisque sa "musique" n’est rien d’autre qu’une véritable perte de temps... Reste dans le cadre de cette sortie le groupe Obskuritatem qui, à vrai dire, s’en est déjà beaucoup mieux tiré. Aussi et pour une fois,s’inscrit dans le registre de ces sorties sans grand intérêt si ce n’est pour les collectionneurs invétérés comme moi et autres amateurs de bruits sans queue ni tête et autres plages d’ambiance où rien ne se passe... Bref, on ne m’y reprendra plus.

2021 - Black Gangrene Productions Black Metal / Power Electronics notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Obskuritatem

Black Metal - Bosnie-Herzégovine RxAxPxE

2005 - Allemagne

tracklist Obskuritatem

01. Molitva U Krvi (10:29) 02. Zatrovane Misli (10:16)

RxAxPxE

03. Giftige Gedanken (11:04) 04. Blutgebet (07:14)

Durée : 39:03

line up Osman Ramadanović / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 8 Février 2021

