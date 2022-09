Grieve - Funeral Chronique Funeral

Le Finlandais de GRIEVE ne pouvait pas être mauvais avec un tel line-up : deux membres, deux cadors du black metal. D’un côté, aux guitares, à la basse et au chant, Werwolf, star de SATANIC WARMASTER et de ORLOK, ayant travaillé pour HORNA, GOATMOON, ARCHGOAT, BEHEXEN ou encore WHITE DEATH. De l’autre côté, à la batterie et aux claviers,V-KhaoZ, connu pour VARGRAV, OLIO TÄHTIEN TAKANA, DRUADAN FOREST, OATH ou encore AZAGHAL ! Deux énormes pointures qui s’allient pour un projet commun, ça ne pouvait donc que faire du bien aux esgourdes.



Et le résultat est bien évidemment à la hauteur des espérances, avec un black qui sent bon les années 90. Une odeur qui apparaît avant même d’écouter l’album ! Le logo du groupe, le titre de l’album, et puis surtout cette pochette qu’on croirait presque photocopiée à l’arrache… Oui, ça fleure le trve black, et ça en est du vrai, du beau ! Celui qui est sans pitié, avec un rythme effréné, des guitares saturées qui crachent, et des vocaux stridents qui percent les tympans. Les fans des albums cultes de DARKTHRONE ou des débuts de GORGOROTH vont avoir leur bonne dose de coups de pieds au cul tout le long des 7 pistes de Funeral. Seulement, ils risquent de rester un peu sur leur faim car les compositions sont de durée moyenne (généralement autour de 4 minutes), que le dernier morceau est un instrumental anecdotique, et qu’au final l’album ne totalise même pas la demi-heure. Il suffira cependant de rappuyer sur « play », d’autant que c’est le genre d’album qu’on peut s’enfiler plusieurs fois à la suite sans vraiment se lasser.



Une mauvaise nouvelle par contre pour ceux qui auraient hâte d’écouter une suite : le duo a tout de suite mis fin à GRIEVE dès l’enregistrement de Funeral terminé. Il faudra alors se tourner vers VARGRAV pour retrouver leur collaboration puisque Werwolf y a rejoint V-KhaoZ. On attend de pied ferme des nouvelles...

