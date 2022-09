Mons Veneris - Inversados d'Um Abismo de Podridão Chronique Inversados d'Um Abismo de Podridão

Mais comment se fait-ce que c’est la première fois que je parle de ce groupe portugais dans une chronique, alors que je le connais déjà depuis plusieurs années ? D’autant qu’il existe depuis 2003 et qu’il a toujours été extrêmement actif... mais dans l’ombre. 20 démos, mais surtout 23 splits dont avec BLACK CILICE, MORTE INCANDESCENTE ou encore ORDEM SATÂNICA. Principalement avec des groupes de sa nationalité car il a véritablement un esprit « local » et même communautaire, ayant d’ailleurs participé au défunt collectif Black Circle, en compagnie de IRAE, RAINHA COLERA, VETALA et DECREPITUDE.



Côté album, le nombre est un peu moins impressionnant : le premier en 2008, les suivants en 2016, puis 2017, 2020 et enfin celui dont nous allons parler maintenant, en 2022. C’est un cinquième album qui reste évidemment fidèle à la « musique » du groupe au line-up mystère. Son black metal est à nouveau particulièrement influencé par les Légions Noires françaises, leur noirceur, leur folie, leurs ambiances suffocantes. Chaque morceau semble être improvisé tant les structures sont volontairement décousues et le chaos infini. Des odeurs d’oeufs pourris et d’enclos de boucs inondent constamment les narines le long des 8 pistes. Le son est raw, avec en plus des effets fragiles, comme si la bande sonore venait d’une autre époque et qu’elle pouvait céder à tout moment.



MONS VENERIS propose 43 minutes qui ne sont pas accessibles à tous. C’est un héritage d’un BM crasseux, naturellement malfaisant, désordonné et inquiétant. Les vocaux y sont très importants, puisqu’ils ajoutent à l’ensemble des ambiances tour à tour agressives, torturées ou malaisantes.



C’est finalement exactement ce qu’on attend et espère d’un label tel que Signal Rex, portugais qui s’en est fait une spécialité. Le charme opère, mais la formule est un peu trop classique, et ne permet pas non plus de s’extasier pleinement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Signal Rex Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mons Veneris

Black Metal - 2003 - Portugal

nouveaute A paraître le 20 Septembre 2022

tracklist 01. Crueza Lúgubre 02. As Garras do Velo Escrito 03. Urna da Virgem Desalmada 04. Sê a Minha Morte 05. O do Fosso da Vida 06. Satanás Impera 07. No Trono do Desconhecido 08. Discípulo do Mal

Durée : 43:08

Essayez aussi Mäleficentt

Night Of The Crimson Stars

2019 - Åon Records Glaciation

Ultime éclat

2020 - Osmose Productions Kriegsmaschine

Enemy of Man

2014 - No Solace Darvaza

Darkness In Turmoil (EP)

2018 - Terratur Possessions Disiplin

Disiplin (Rééd.)

2021 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum