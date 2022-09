Bloody Redemption - Hit To The Gore Chronique Hit To The Gore

Si son voisin Tchèque jouit d’une belle réputation au sein de la scène Death européenne (HEAVING EARTH, DESTROYING DIVINITY, BRUTALLY DECEASED, SNĚŤ…), on ne peut pas en dire autant de celle de Slovaquie qui a beaucoup plus de mal à émerger à l’international et à arriver jusqu’à nous. Pourtant en son sein on y trouve des formations très motivées et intéressantes dont notamment ce combo de la petite ville de Revúca qui fête ces dix années d’existence, avec l’arrivée de ce second album qui va clairement lui amener une notoriété méritée. Si le quatuor avait jusque-là fait parler de lui uniquement ou presque au sein de son pays (via notamment un premier opus très sympathique sorti en 2017), il va aujourd’hui pouvoir propager sa bonne parole un peu partout sur la planète via sa signature sur le toujours sélectif Awakening Records, qui au passage continue son travail de défricheur de talents à l’international. Jouant un bon vieux Metal de la mort à l’ancienne le groupe ne va pas s’embarrasser d’excès techniques et va être en total raccord avec les autres noms qui composent le catalogue de son label basé à Pékin, pour un résultat lui-aussi à la hauteur de ce qu’on a pu entendre sur ses différentes sorties récentes (OSSUARY, CASKET GRINDER, FRIGHTFUL).



Car durant un peu plus de quarante minutes il va balancer une musique directe et frontale particulièrement fluide, malgré des morceaux qui vont avoir tendance à s’éterniser un peu inutilement (et ainsi casser légèrement la dynamique) sans que cela soit pour autant rédhibitoire. Preuve en est dès la fin de la courte introduction du très bon « Unknown Evil » qui va tout du long alterner entre parties rapides endiablées et passages plus lents bien lourds, tout en gardant un groove imparable et une envie de secouer la tête en permanence. En effet cela va être un des points forts de ce disque et une constante quel que soit le titre, montrant que la formation maîtrise son sujet et sait jouer sur la technique sans pour autant aller trop loin dans la branlette de manche, et c’est tant mieux tant l’homogénéité va être relativement stable sur la longueur à l’instar de l’écriture qui va être relativement semblable également. Si tout cela par la suite va finir par sonner un peu répétitif et prévisible cela n’enlève en rien l’attractivité générale de ce long-format qui s’écoute facilement et avec plaisir, vu qu’on n'est jamais agacé par des excès en tous genres ou pertes d’attractivité. Il n’y a en effet rien à reprocher à l’agréable « Vultures Waiting » qui montre tout le panel de jeu de chacun des membres, point qui va se retrouver plus loin sur les tout aussi réussis « Hit To The Gore » au mid-tempo plus prononcé et au headbanging communicatif, ainsi que sur le court et impeccable « Shotgun Lullaby » qui donne envie d’aller faire un bon gros pogo dans la fosse. Entre tout cela on notera aussi le très efficace « Ancient Knowledge », qui outre jouer là-aussi sur le médium voit surtout l’apparition d’un riffing aux accents Heavy prononcés et fort bien accrocheur sans y perdre en accroche, vu que ça se mêle parfait avec le style que les mecs savent faire si efficacement.



Et même si l’entrain va être un peu coupé sur le trop long « The Dark Sides Of A Human Soul » cette compo n’en reste pas intéressante du fait de l’apparition d’arpèges doux et froids, où la mélodie est présente comme jamais au milieu des moments plus rapides et violents qui font le métier avec sérieux et application. En revanche on passera rapidement sur « Beyond The Truth » à rallonge et trop quelconque - à l’instar de la conclusion intitulée « Rupture Of The Dam » qui est assez linéaire et passera dans le nerf auditif de façon très furtive, même si on n’en tiendra pas rigueur tant le rendu global est plus que satisfaisant. Si bien sûr tout cela ne marquera pas l’année de son empreinte il y’a néanmoins suffisamment de bonnes choses pour qu’on revienne de temps en temps sur cette galette avec le même plaisir… tant on appréciera ce voyage agréable dans le passé à la sincérité totale, qui confirme l’instinct de découvreur de talents de la maison de disques Chinoise qui continue de dénicher dans des pays méconnus voire exotiques nombre d’entités de bon niveau, et qui méritent d’être mises sur le devant de la scène. Autant dire que ce bon enregistrement de deuxième division a des arguments à faire valoir et que ses créateurs feront parfaitement le boulot en jouant en première partie, en attendant d’espérer mieux… chose qui pourrait arriver dans le futur s’ils continuent de s’accrocher et corrigent les petites erreurs entendues ici et là, vu que le potentiel est là mais il ne demande juste qu’à être un peu mieux exploité.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Awakening Records Death Metal Old-School notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bloody Redemption

Death Metal Old-School - 2012 - Slovaquie

nouveaute A paraître le 26 Août 2022

écoutez No Lives Left to Live

Unknown Evil

Vultures Waiting

Ancient Knowledge

Hit to the Gore

The Dark Sides of a Human Soul

Beyond the Truth

Shotgun Lullaby

Rupture of the Dam

tracklist 01. No Lives Left To Live 02. Unknown Evil 03. Vultures Waiting 04. Ancient Knowledge 05. Hit To The Gore 06. The Dark Sides Of A Human Soul 07. Beyond The Truth 08. Shotgun Lullaby 09. Rupture Of The Dam

Durée : 41 minutes

line up Martin "Šeďo" Fodor / Guitare

Jozef "Falusoid" Kováč / Chant - Guitare

Marián "Maňo" Švec / Basse

Matúš Minich / Batterie