Bonjour, prenez place dans le siège qui est installé ici, large et confortable. Nous allons nous asseoir et nous allons nous relaxer. Nous allons passer un petit moment en léthargie volontaire. Une léthargie d’automne pour être précis sur le terme correspondant à la thérapie proposée. Vous vous sentez déjà bien ? Vous n’avez pas le temps ? Vous ne croyez pas aux bienfaits que nous promettons ? Essayez juste quelques minutes alors. Voilà, installez-vous et laissez-vous juste bercer par la musique qui va débuter.



Le volume du son vous convient ? Pas trop fort ? Pas trop faible ? Vous entendez déjà le chant des oiseaux et cette guitare féérique qui caresse votre âme ? Ce premier traitement s’appelle « September ». Il s’applique d’abord lentement, presque trois minutes, le temps de bien vous pénétrer. Il est tout de suite suivi d’un massage bien appuyé, dans lequel tout votre être est soudainement malaxé. Malgré l’accélération du mouvement, vous ne ressentez pas de douleur bien évidemment. Vous avez même une impression sereine qui vous a envahi. Comme si les cloisons sombres et glauques qui neutralisaient votre imagination et le chemin vers vos souvenirs tombaient d’un seul coup, révélant une lumière aveuglante mais bienfaitrice. Oui, vous vous êtes retrouvés, vous avez été éveillé à la vie et votre premier soin est déjà fini, au bout de 8 minutes que vous n’avez pas vu passer. Alors je n’ai même pas besoin de vous le demander, je sais que vous souhaitez poursuivre. Vous êtes d’ailleurs incapable de vous lever tout de suite de ce siège, puisque vous êtes à la place que vous avez si longtemps cherchée. Cependant ce vous attendez pas à revivre tout de suite le même voyage de l’âme avec le traitement « Umschwung » car celui-ci est un nettoyage de 6 minutes. Cela signifie « Renversement » en allemand, oui... Il frotte un peu fort, mais c’est pour pouvoir ensuite réconditionner et mieux reconstruire votre intérieur. C’est ce que nous allons donc entreprendre dès ce troisième cadeau pour le corps : « Die Wälder brennen ».



Allemand, une nouvelle fois. C’est tout simplement parce que c’est l’origine du créateur de ces médicaments musicaux. Il s’agit du professeur Marcus RÖLL, mais il se fait appeler Herbst, « automne », et a déjà participé à d’autres projets. Il y faisait déjà des massages agréables, en tant que batteur. Vous avez déjà entendu parler de BLUTECK ou de GERNOTSHAGEN ? C’est pas mal, c’est pas mal. Mais effectivement, cela ne vaut pas ce HERBSTLETHARGIE. C’est que le professeur s’y charge de tout, et qu’il est donc parfaitement libre de mettre les dosages parfaits selon lui pour votre bien-être. Il travaille beaucoup sur l’introspection et la méditation, afin de se soulager de toutes les impuretés de la vie. C’est la méthode Melancholie im Blattfall, « mélancolie dans la chute des feuilles » en français. Ça marche parfaitement grâce aux ingrédients et leur équilibre. Principalement du dépressif et de l’atmosphérique. Alors que s’il n’y avait que le premier, vous auriez envie de vous recroqueviller et de vous plaindre, l’apport du second crée une sensation de légèreté et d’envol. Et regardez, cela fait près de 40 minutes que nous sommes ensemble, et vous êtes déjà presque totalement rétabli.



Mais... pourquoi vous levez-vous ? Ce n’est pas terminé. Il reste encore plus de 20 minutes de traitement ! Nous allons passer normalement à la partie « consolidation des nouvelles bases », avec « Von Herbst zu Winter », « Mein Ahornblatt » et « Der erste Schnee ». Non, non, non, ce n’est pas trop long ! Je vous assure que ce sont des passages nécessaires qui vont revitaliser et... et merde, il est parti le con... Encore un qui s’est réveillé en cours de route... OK, 60 minutes c’est un peu long mais quand même, il reste des parties ultra intéressantes sur la fin... « La lassitude » disent-ils. Mais bon, c’est que le traitement est tellement efficace qu’ils s’estiment guéris avant l’heure... C’est plus écoutable comme explication que d’entendre que ça ne marche pas...

2022 - Northern Silence Productions Black Metal dépressif atmosphérique

Black Metal dépressif atmosphérique - Allemagne

01. September 02. Umschwung 03. Die Wälder brennen 04. In unendlichen Himmeln 05. Blätter fallen 06. Von Herbst zu Winter 07. Mein Ahornblatt 08. Der erste Schnee

Durée : 60:02

