Ritualization - Hema Ignis Necros Chronique Hema Ignis Necros (EP)





Dommage en effet de devoir se farcir cela en guise d’interludes/outro (qui auraient finalement été mieux placées individuellement en ayant leurs plages bien à elles), car pour le reste c’est à une écriture sans surprises mais toujours aussi sombre et violente auquel on va avoir droit, prouvant que malgré la longue attente les gars n’ont pas perdu la main. Cela va être flagrant d’entrée sur « The Shapeless Scepter » qui après un démarrage très inquiétant, sur fond d’une rythmique typiquement Doom et de notes de guitares coupantes et affûtées va ensuite balancer une grosse alternance de tempos où la brutalité la plus exacerbée va côtoyer des plans plus lents et oppressants, tout en gardant cette noirceur et ce dynamisme insolent. En revanche on peut regretter que tout cela se finisse dans un fade-out inattendu et regrettable tant il y’avait le moyen de terminer mieux que ça et en queue de poisson, surtout quand on doit subir ces ambiances occultes à l’intérêt inexistant. Heureusement l’arrivée de « The Crown Of Moloch » va remettre les points sur les i en jouant sur l’équilibre des forces en présences tout en renforçant le grand-écart entre vitesse exacerbée et lourdeur bridée suffocante, qui ne cessent de passer de l’une à l’autre avec simplicité et facilité où là-encore la patte du groupe est facilement reconnaissable, à l’instar du condensé « When The Chalice Runneth Over » aux deux visages bien distincts et à l’agressivité toujours marquée tout comme la prise à la gorge quand ça ralentit l’allure.



