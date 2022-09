Heresie - Poésie Noire Chronique Poésie Noire (EP)

Comme on le répète souvent la valeur n’attend pas le nombre des années, surtout en ce moment où une vague de jeunisme a déferlé de partout au sein d’une scène extrême de plus en plus précoce, concurrentielle et qualitative. A peine majeurs les deux membres d’HERESIE appliquent parfaitement cette doctrine avec leur Black Metal atmosphérique riche en poésie et nostalgie, qui en seulement deux morceaux et vingt-et-une minute d’une musique attrayante et accrocheuse montre déjà de biens belles qualités et prouve que Limoges et ses environs ont d’autres attraits à offrir que sa porcelaine et son célèbre club de basket. Travaillant déjà ensemble au sein de VARGARNA et officiant dans nombres de projets annexes les deux acolytes font preuve d’une maturité stupéfiante pour leur âge et livrent ici un premier Ep de très haute tenue, où les ambiances nombreuses côtoient la violence et une certaine radicalité mais sans pour autant oublier la mélancolie, la tristesse et autres sentiments de mal-être qui font la force du genre. Car sans en faire des tonnes le duo réussit le tour de force d’être hyper accrocheur malgré des compositions particulièrement longues et étirées, mais qui ne se montrent jamais redondantes de par leur côté hypnotique, nocturne et pluvieux.



D’ailleurs le moins que l’on puisse dire c’est que ce disque porte très bien son nom, tant il le retranscrit très bien et qu’il se greffe à merveille avec sa pochette très campagnarde et mystérieuse, comme on va l’entendre sur « Destin Obscur » qui va proposer une facette lente et éthérée, où la misère la plus crasse et le désespoir le plus vain semblent être constamment présents. Il faut dire que dès le départ on est mis dans le bain avec cette introduction acoustique douce propice au recueillement et aux accents humides flagrants, avant que la brume n’apparaisse et ne recouvre les bois et les paysages sauvages du Limousin. Porté par un tempo majoritairement lent et rampant cette première plage nous la joue nostalgique notamment via ce soli plein d’apitoiement et des paroles à la fois poétiques et prophétiques, où quelques accélérations bienvenues permettent ainsi à l’ensemble d’éviter la redondance. En tout cas tout cela s’agglomère parfaitement et on sent une vraie cohésion dans l’écriture comme dans la manière d’amener l’auditeur vers ces contrées rurales, la preuve avec « Poésie Noire » qui va monter en intensité de par sa rythmique guerrière et ses accents épiques affirmés où le rythme accélère franchement jusqu’à aller particulièrement vite pour offrir quelque chose d’inquiétant et magique, notamment via ses voix déchirées et ses riffs acérés et coupants. Si les ralentissements ne sont pas oubliés ils sont ici minoritaires, et l’on se surprend à secouer la tête et vouloir prendre les armes pour aller guerroyer contre les envahisseurs et vandales les plus divers… le tout avec une construction générale plus directe mais tout aussi accrocheuse qu’entendu auparavant.



Avec sa production primitive parfaitement adaptée (même si un soupçon de puissance sur la batterie n’aurait pas été de refus) ces deux premières compositions (qui laissent le temps aux ambiances diverses de s’installer) sentent bon les marais et l’humidité et montrent une réussite totale et déjà un sacré potentiel de la part de ses créateurs qui frappent un très gros coup cette année sur la scène hexagonale. Nul doute donc qu’on risque d’entendre parler d’eux dans le futur et il faudra les surveiller de très près tant leur prochain enregistrement va être particulièrement attendu et scruté, vu qu’on sent un potentiel énorme et qu’avec un peu plus d’expérience tout cela va faire encore plus mal et risque d’être ravageur, plaçant ainsi la formation en tête de gondole des grands noms à suivre avec la plus grande attention et des espoirs de l’hexagone qui en regorge de toutes parts.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Autoproduction Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Heresie

Black Metal Atmosphérique - 2021 - France

écoutez Destin Obscur

Poésie Noire

tracklist 01. Destin Obscur 02. Poésie Noire

Durée : 21 minutes

line up Tonnerre / Chant - Basse

Pluie / Chant - Guitare - Batterie

parution 16 Mars 2022

Essayez aussi Manetheren

Time

2012 - Debemur Morti Productions Ethereal Shroud

Trisagion

2021 - Northern Silence Productions Concatenatus

Aeonic Dissonances Beyond Light's Consumption (EP)

2016 - Totenmusik Escumergamënt

...ni degu fazentz escumergamënt e mesorga...

2021 - Avantgarde Music Anachoret

Syndrom

2022 - Folter Records