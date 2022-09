Nuit Macabre - Chapitre III - Odeur de mort Chronique Chapitre III - Odeur de mort

NUIT MACABRE depuis 2018, je n’en ai aucune idée. J’avais chroniqué la courte demo Diablerie, deuxième album paru en 2020. Eh bien j’essaie de me rattraper en parlant aujourd’hui du troisième méfait : Chapitre III – Odeur de mort.



Et avant tout parlons des personnes qui gravitent autour de ce groupe. Les membres d’abord, avec avant tout à la tête des compositions, des instruments et des vocaux le toujours très prolifique Nyghlfar. Il est désormais occupé avec ses deux autres projets : VEINE MORTE et NOIR SANG, au sein desquels il visite des ambiances plus sombres qu’ici. En fait, NUIT MACABRE a un côté plus clair et plus mélodique, en partie parce qu’il fait appel à un clavier. Et l’homme qui est derrière est une fois encore Julien Hovelaque, alias Daevhorn, que les anciens devraient connaître pour MALEFICENTIA et AVE TENEBRAE - groupes actifs il y a une vingtaine d’année - et que les plus jeunes connaissent sans doute pour L’ECLAT DU DECLIN. On sent véritablement la patte de l’ancien, qui a un feeling avec son clavier qui rappelle le black sympho de la fin des années 90. Ensuite, j’aimerais juste citer l’équipe derrière la sortie de cet album, tout d’abord deux labels : Acid Vicious et Black Shadows Legions, qui se cassent véritablement le popotin ces derniers temps pour la scène underground française. Ensuite, pour l’artwork, on trouve Chris North (rédacteur à L’Antre des Damnés, Blk-Ftr, mais aussi mon compagnon de route musical Erroiak (ENTERRE VIVANT).



Voilà, maintenant intéressons-nous à la musique de ce troisième album de NUIT MACABRE, et ne passons pas par quatre chemins, c’est certainement la meilleure sortie du Français à ce jour. Et pourtant il y a plusieurs titres que nous connaissions déjà. On retrouve avant tout le classique du groupe « Disgust of the Genocide », composition venant à l’origine du premier album de 2017, mais retravaillé pour une version 2022. Il y a également NAUAR. Mais sincèrement, cela ne pose absolument aucun problème puisqu’il reste encore 7 pistes nouvelles. Parmi celles-ci, « La mélodie des morts » et « L’enfer sous terre » sont de courts morceaux instrumentaux, et les 5 autres sont des morceaux tous particulièrement jouissifs. Ils jouent du black metal rapide et puissant, sur lesquels les claviers se greffent, mais par moments uniquement. Ils rajoutent une dimension légèrement grandiloquente, et subliment surtout les morceaux, leur permettant de dépasser un palier. On retrouve la saveur du black à clavier des 90’s, et l’excellence se dévoile le plus sur « Impure » et « Odeur de mort » dont les mélodies s’incrustent tout de suite dans la mémoire. Quant au morceau « Sans visage », il se démarque grâce à des chœurs féminins enchanteurs... Aucun moment de faiblesse le long de cette trop courte demi-heure de black metal sincère et efficace. On aurait juste aimé que les morceaux soient un peu plus longs… Ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas parlé dedepuis 2018, je n’en ai aucune idée. J’avais chroniqué la courte demo Perversion de Dieu en 2018, et malgré un avis particulièrement enthousiaste, je n’avais pas pris le temps de louer les qualités de, deuxième album paru en 2020. Eh bien j’essaie de me rattraper en parlant aujourd’hui du troisième méfait :Et avant tout parlons des personnes qui gravitent autour de ce groupe. Les membres d’abord, avec avant tout à la tête des compositions, des instruments et des vocaux le toujours très prolifique Nyghlfar. Il est désormais occupé avec ses deux autres projets :et, au sein desquels il visite des ambiances plus sombres qu’ici. En fait,a un côté plus clair et plus mélodique, en partie parce qu’il fait appel à un clavier. Et l’homme qui est derrière est une fois encore Julien Hovelaque, alias Daevhorn, que les anciens devraient connaître pouret- groupes actifs il y a une vingtaine d’année - et que les plus jeunes connaissent sans doute pour. On sent véritablement la patte de l’ancien, qui a un feeling avec son clavier qui rappelle le black sympho de la fin des années 90. Ensuite, j’aimerais juste citer l’équipe derrière la sortie de cet album, tout d’abord deux labels : Acid Vicious et Black Shadows Legions, qui se cassent véritablement le popotin ces derniers temps pour la scène underground française. Ensuite, pour l’artwork, on trouve Chris North (rédacteur à L’Antre des Damnés, Blk-Ftr, mais aussi mon compagnon de route musical Erroiak ().Voilà, maintenant intéressons-nous à la musique de ce troisième album de, et ne passons pas par quatre chemins, c’est certainement la meilleure sortie du Français à ce jour. Et pourtant il y a plusieurs titres que nous connaissions déjà. On retrouve avant tout le classique du groupe « Disgust of the Genocide », composition venant à l’origine du premier album de 2017, mais retravaillé pour une version 2022. Il y a également « Perversion de Dieu » qui était sur la démo de 2018, puis « France Crasse » qui est tiré du split de 2021 avec. Mais sincèrement, cela ne pose absolument aucun problème puisqu’il reste encore 7 pistes nouvelles. Parmi celles-ci, « La mélodie des morts » et « L’enfer sous terre » sont de courts morceaux instrumentaux, et les 5 autres sont des morceaux tous particulièrement jouissifs. Ils jouent du black metal rapide et puissant, sur lesquels les claviers se greffent, mais par moments uniquement. Ils rajoutent une dimension légèrement grandiloquente, et subliment surtout les morceaux, leur permettant de dépasser un palier. On retrouve la saveur du black à clavier des 90’s, et l’excellence se dévoile le plus sur « Impure » et « Odeur de mort » dont les mélodies s’incrustent tout de suite dans la mémoire. Quant au morceau « Sans visage », il se démarque grâce à des chœurs féminins enchanteurs... Aucun moment de faiblesse le long de cette trop courte demi-heure de black metal sincère et efficace. On aurait juste aimé que les morceaux soient un peu plus longs…

2022 - Acid Vicious / Black Shadow Legions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 9.13/10

plus d'infos sur Nuit Macabre

Black Metal - 2016 - France

écoutez Impure

tracklist 01. La mélodie des morts 02. Impure 03. Invocation 04. Pandémie 05. Perversion de Dieu 06. Sans visage 07. L'enfer sous terre 08. France crasse 09. Disgust of the Genocide 10. Odeur de mort

Durée : 31:28

parution 13 Mars 2022

voir aussi Nuit Macabre

Perversion de Dieu (EP)

2018 - Hypogea Invictus

