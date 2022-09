Prieuré - Nos prières Chronique Nos prières (EP)

L’existence du label nantais Vetus Capra semble profondément liée à l’activité artistique de Sans-Visage, son roster se composant exclusivement de groupes où l’homme sévit : VIPÈRE, en duo avec Saros et auteur d’une démo en 2021 (« Sombre marche ») puis d’un LP en 2022 (« Douleurs ») et donc la formation qui nous intéresse aujourd’hui : PRIEURÉ.



La carrière de cette dernière est encore balbutiante, l’année de naissance remontant à peine à 2021 avec deux sorties consécutives : les EPs « La foi des bourreaux » suivi de « Nos prières ». Si, pour un groupe estampillé black metal, le choix d’une imagerie religieuse catholique peut de prime abord surprendre, il faut garder à l’esprit que tout musicien évoluant dans ce genre musical n’est pas forcément un sataniste convaincu et qu’il existe bien d’autres thématiques à traiter que le Malin, quelle que soit sa forme. Ainsi, Sans-Visage semble s’attacher à l’histoire de France, à ses légendes ainsi qu’à ses traditions, ce qui pourrait le rapprocher, du fait de ces thématiques, de la scène folk ou pagan. Bien heureusement, sans les aspects festifs.



En effet, les cinq titres offerts n’ont rien qui incite à se taper sur les cuisses avec un rire gras pour ponctuer une grivoiserie visant le fessier attrayant d’une collègue inaccessible. Ici, la musique et la production sont à l’image de la pochette : sobres, d’une froideur de pierre, anguleuses.



Ainsi, le morceau éponyme qui ouvre le disque pose les bases d’une approche raw virulente et sans pitié, la légère distorsion posée sur le chant accentuant d’autant plus la violence auditive. Cette introduction pour le moins vindicative ne détermine pas pour autant la suite car l’homme sait varier les ambiances et les tempos, disposant de-ci de-là des vocaux féminins, quelques mélodies que l’on pourrait qualifier d’épiques dans un soudain élan lyrique ou encore des riffs directement hérités du vieux punk, tout cela ne dépareillant finalement pas tellement de ce que l’on connaît du black metal.



Au-delà de la sécheresse volontaire des compositions et de leur extrême dépouillement, à l’image de l’introduction acoustique d’« Amérique », parfaitement dosé pour éviter l’écueil d’une trop grande simplicité, c’est surtout la fureur absolue du chant qui marquera l’écoute. Une haine brute, des paroles glaviotées à la gueule du modernisme et une dimension misanthropique dont l’empreinte sur les mémoires est durable.



Bien entendu, nous ne sommes pas face à un disque incontournable et quelques pierres peuvent encore être ajoutées à l’édifice pour que PRIEURÉ installe durablement son nom dans le paysage black français mais les férus de productions underground devraient facilement y trouver leur bonheur : il y a là l’authenticité brute de ceux qui n’ont rien à prouver et jouent sans recherche de gloire facile. « Nos prières » est typiquement le genre de pelle qui creuse la tombe de la superficialité, l’antithèse du mercantile et, quelque part, un chant de résistance.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE