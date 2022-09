Mystic Circle - Mystic Circle Chronique Mystic Circle

« Voilà !!! Enfin un groupe qu’on regrettait qui fait son retour ! Depuis 2006 et son dernier album, chaque fan de black metal qui se respecte pleurait la disparition de ces monuments venus d’Allemagne : MYSTIIIIIIIIIIC CIIIIIIIIIRCLE ! »



C’est ainsi que j’aurais aimé commencer cette chronique, mais il faut être sincère, le retour de cette entité ne provoque ni la joie ni la curiosité qu’avec MÖRK GRYNING ou NAGLFAR récemment. Certes, MYSTIC CIRCLE a eu ses bons moments et quelques « anciens » dont je fais partie aiment sans doute encore se repasser Infernal Satanic Verses, sorti en 1999, mais tout en faisant une mauvaise moue à l’évocation des albums qui avaient suivi... En 2002 Damien avait une dernière fois titillé quelques oreilles, mais ce ne sont pratiquement plus que des reproches qui ont jonché les chroniques de Open the Gates of Hell en 2003 et The Bloody Path of God en 2006. Depuis, 16 ans ont passé… c’est toujours avec la même moue que j’ai réagi à l’annonce de ce retour non désiré.



Sauf que voilà, il pouvait y avoir un petit espoir si l’on avait lu dans son entier le communiqué fourni par le label. On y apprenait que ce n’était pas le « mauvais » MYSTIC CIRCLE qui revenait d’entre les morts ! Et effectivement, le ménage avait été fait ! Au revoir le batteur Necrodemon et le guitariste Vike Ragnar. Et rebonjour à Aaarrrgon à la batterie, aux claviers et aux guitares ! Arguments très convaincants ! Aaarrrgon était dans le groupe jusqu’en 1999 et il faisait uniquement la batterie à l’époque, mais voilà, grâce à lui, tout allait redevenir excellent ! Quel pouvoir ! HO ! Si on vous le dit, faudrait y croire un peu hein !!! Par contre, on a pas parlé de Ezpharess. Lui, il était le guitariste / claviériste à la fin des années 90 et pourtant il a disparu des radars. Pas besoin de son talent ? Aaaaah ! Il était là aussi sur les albums décriés alors il est caca boudin ? Bon… ne réfléchissons pas trop et acceptons la vérité nue : « nous devons être satisfaits et persuadés que MYSTIC CIRCLE, en 2022, sera parfait parce qu’il y a l’ancien batteur de retour, et qu’il s’occupe de plus d’instruments qu’avant ». Bien sûr il est aux côtés du seul membre indéboulonnable depuis les débuts du groupe : Graf von Beelzebub. C’est le véritable homme derrière le groupe, le seul présent depuis 1992 et celui qui a finalement toujours été là, bon ou mauvais album, et celui qui en réalité devrait avoir les responsabilités de tout ce qu’a fait MYSTIC CIRCLE jusqu’à maintenant… Désormais il s’occupe des vocaux et de la basse.



Bon, en plus de « l’excellence du nouveau lineup, le communiqué précisait aussi une information sans doute plus pertinente : un retour aux ambiances et au savoir-faire des années 90. Et là, sincèrement, c’est tout à fait vrai. Cet album sent les 90’s. Mais il n’y avait pas que des albums cultes à cette période, et ce n’est en rien un gage de qualité. Du coup, il serait plus correct encore de préciser qu’avec ces compositions nous allions retrouver le style de MYSTIC CIRCLE durant les années 90. Et si j’ai dit plus haut que c’était la meilleure période du groupe, ça ne veut pas dire « meilleur que les autres groupes »... Il était juste un bon outsider, avec des compos très honnêtes et suffisamment efficaces pour divertir. Et à l’époque nous avions moins d’occasions que maintenant de trouver des groupes à croustiller, donc nous faisions aussi moins les difficiles. Désormais, on secoue Internet et 50 groupes plus que potables nous tombent sur la tronche.



Du coup, c’est bien la même chose, mais en 2022. Le seul avantage complémentaire est certes un côté nostalgie. Le black metal mélodique de ces 9 compositions déchaînées a des accents de DARK FUNERAL, mais saupoudré de légers claviers. On tape parfaitement du pied sur « Letters from the Devil », « Belial Is My Name » ou encore « Seven Headed Dragon ». Par contre, c’est très très propre, comme le groupe a toujours voulu l’être, et du coup ça lisse sans doute trop l’ensemble. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas mauvais, et qu’un petit nouveau qui découvrirait le black pourrait carrément être sensible au résultat. Très engageant, bien exécuté, avec le visuel également bien classique pour le genre, tout comme les paroles qui parlent beaucoup de « demon », « 666 », « Satan »... Honnête quoi, classique quoi…



Par contre, la reprise de POSSESSED arrive comme un cheveu sur la soupe à la fin de l’album. On ne s’attendait pas à retrouver le titre « death metal » de 1985 en conclusion de cet album...

Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (5) 7.54/10

Black Metal Mélodique - 1992 - Allemagne

tracklist 01. Belial Is My Name 02. Seven Headed Dragon 03. Hell Demons Rising 04. Letters from the Devil 05. Darkness in Flames 06. The Arrival of Baphomet 07. Curse of the Wolf Demon 08. Satanic Mistress 09. Death Metal (Possessed cover)

Durée : 48:21

parution 4 Février 2022

thrashothèque 1 personne possède cet album

