raw black metal qui indique le célèbre Jorge Luis Borges (dont je ne suis guère spécialiste, loin de là, n’ayant lu que « Histoire universelle de l’infamie » et « Histoire de l’éternité ») parmi ses thèmes de prédilection, ça interpelle d’emblée.



Orbius Tertius au sein de REFLET CREPUSCULAIRE dont le premier EP « Fictions » est paru cette année chez WitchCult Records.



Du côté d’UNDR la carrière est également balbutiante puisqu’outre cet EP éponyme, seul un split en compagnie de CHIHEDO est paru. Ce dernier est également un one man band né dans les flammes de 2022 est déjà auteur d’un EP (« Guided by Villainy ») puis d’un LP (« The Reversed Order »). Autrement dit, la relève de la scène black française se serre les coudes pour promouvoir sa musique et alimenter le brasier du True Underground.



Si l’on s’attarde un peu sur l’esthétique du groupe, et notamment son logo, on ne peut que remarquer la très forte ressemblance avec celui de



« Et musicalement alors ? » me demanderez-vous les yeux brillants d’espoir et de concupiscence… Bah pour moi, on plonge directement dans le début des années 90 sur les traces d’N a opté pour une production quasiment lo-fi mise au service de riffs rudimentaires, les six compositions étant à peu près toutes forgées dans le même moule crasseux, probablement un croisement entre le vieux chaudron de sorcière et une marre aux relents méphitiques.



J’apprécie cependant que le grésillement incessant des guitares n’occulte pas une basse qui ne se contente pas de suivre bêtement les lignes « mélodiques », alors que le chant rauque se mue en un long croassement totalement adapté et, finalement, plutôt flippant dans ses intonations. Sporadiquement, une voix claire et lointaine surnage telle un spectre oublié mais l’on a déjà compris que l’ambition première n’est pas de faire dans le mélodieux, encore moins dans le beau ou le raffiné.



Les titres sont réduits à leur plus simple expression (des chiffres romains pour les identifier) mais le dépouillement des structures ne pousse pas pour autant le compositeur à rogner sur la durée. En effet, si nous mettons de côté l’ouverture « I » et son clavier lugubre, on est systématiquement sur du six minutes pour une durée totale avoisinant la demi-heure, on a connu des LPs plus courts que cela. De plus, même s’il est vrai que les plans ont la fâcheuse tendance à se répéter et que les riffs sont pour le moins monolithiques, il y a dans chaque composition suffisamment de variations de rythmes et de transitions pour éviter à l’auditeur de sombrer dans le sommeil.



D’ailleurs, quiconque est amateur des premiers DARKTHRONE ou, plus globalement, du pur black metal du début des 90’s, serait bien inspiré de laisser sa chance à UNDR. Certes, la musique est rustre, encore mal dégrossie aux entournures, certaines tentatives de poser des ambiances crépusculaires avec des instruments autres que les guitares sonnent un peu cheaps voire superfétatoires mais, et j’insiste bien ce sur « mais », tout est tellement joué fidèlement dans l’esprit de l’époque que l’on ne peut qu’adhérer à la démarche. Pas un plagiat, juste un bel hommage. Pas original, juste efficace. Pas créé pour la lumière, juste dédié aux basses-fosses.



