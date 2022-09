Miasmes - Vermines Chronique Vermines (EP)

Même si l’on peut se tromper et tomber à côté on se doute bien qu’avec un nom pareil il y’a de bonnes chances qu’on soit en présence d’un groupe ne faisant pas de finesse ! Et effectivement c’est le cas ici de ce trio fraîchement formé où l’on retrouve des vieux briscards ayant officié notamment au sein de COMO MUERTOS, RITUALIZATION ou encore INWARD, et qui livre ici son premier Ep quelques mois à peine après sa création. Officiant dans un Black Metal brut, crade et sans concessions le combo va ajouter à cette base classique et solide des éléments Punk pour y renforcer l’agressivité et l’énergie, le tout sur une structure très Rock’n Roll avec un chant en Français qui parle autant de la mort, de l’apostasie que de la déchéance humaine et de l’humanité en général. On aura donc compris qu’on n’est pas là pour rigoler et que ça va être radical et sans concessions, d’autant plus avec cette production brute de décoffrage vu que les cinq morceaux ont été enregistrés en live à l’ancienne, donnant un grain spécial et authentique à cette livraison qui n’en demandait pas tant.



Avec en prime une technique simplissime et une écriture rudimentaire le rendu va donc être cradingue à mort sentant le blasphème et la mort par tous les bouts, comme l’ouverture intitulée « Apostasie » va le dévoiler et donner le ton de ce qui va suivre tout du long. Car sentant autant la pisse, que la sueur et la bière chaude dégueulasse ce titre d’ouverture va balancer tout ce que les mecs savent faire, entre passages lourds à la noirceur exacerbée et brutalité inhumaine où le tabassage et les blasts sont de sortie, le tout en étant particulièrement remuant et vindicatif. En effet cela sera une constante permanente que cette envie de secouer la tête et d’en découdre dans la fosse sur un bon pogo ou un wall of death, et on va le ressentir un peu plus fort sur le long « Pestilence » qui malgré sa durée à rallonge ne souffre jamais de longueurs. S’il propose là-encore tout le panel technique des trois acolytes il mise majoritairement sur du gros mid-tempo entraînant, calé entre des rasades d’explosions de vitesse et de ralentissements massifs où l’on se surprend autant à retrouver des influences provenant de BATHORY, de VENOM ou de MOTÖRHEAD, mélangées de façon addictive. Si l’ensemble des compositions reprend grosso-modo le même schéma celles-ci ont néanmoins quelques subtiles variations afin qu’elles soient plus identifiables et mémorisables, à l’instar du massif « Désolation » qui s’il n’oublie pas les parties où ça tabasse sec, joue ici plus sur les ambiances suffocantes avec brio où l’humidité dégouline de partout. Résultat outre une alternance récurrente et régulière sur de longs passages débridés quelques cassures à la basse retentissent au milieu de ce chaos jouissif au possible, qui sert de transition parfaite à la doublette de fin plus décharnée côté texture mais aussi plus radicale.



Débutant avec « Furie » - au nom totalement en raccord avec le contenu - cette plage qui sent bon le Metal noir des origines sort le mode défouloir de façon plus active, tant ça joue à deux-cent à l’heure de manière plus flagrante, même si heureusement ça n’en oublie pas de baisser un peu l’allure quand il le faut afin de densifier tout ça, et donc là-encore éviter de la linéarité regrettable. Point de cela non plus sur « Vermine » qui clôt les débats en retrouvant un certain équilibre des forces en présence tout en conservant sa rythmique élevée et son débridage chronique, ponctué de plans propices au headbanging déchaîné sous la chaleur des caves humides ou dans des squats crasseux d’où l’on ressort vidé et épuisé par tout ce qu’on vient de prendre dans la tronche. En effet même si tout cela passe beaucoup trop rapidement on ne s’en rend jamais compte tant l’impact est immédiat et radical, porté en plus par l’intensité continue mise par les vétérans (ça ne se repose jamais et ne débande aucunement) qui fait qu’on en termine aussi crevé et sur les rotules qu’eux, mais avec un plaisir auditif implacable qui s’appréciera aussi fort à chacune des écoutes. Avec tout ça il n’y aucune excuse pour ne pas foutre une oreille (voire même carrément les deux) sur ce disque prometteur pour la suite, et qui prouve encore une fois qu’on peut faire quelque chose de frontal et maîtriser parfaitement son sujet, tant chacun des membres ici présents jouent parfaitement leur partition sans donner la sensation de reprendre en boucle les mêmes notes et patterns… un exploit dans un registre si rudimentaire. Tout cela donne donc franchement envie d’en entendre plus rapidement et sur un format plus long, peut-être que cela arrivera bientôt mais en attendant on se délectera de chacune des secondes proposées qui renvoient à une vision pure et originelle d’une musique qui a encore des choses et réussit toujours à enfanter des rejetons énervés et inspirés.

2022 - Les Acteurs de l'Ombre Raw Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (2) 3.88/5

Raw Black Metal - 2021 - France

écoutez 1. APOSTASIE

2. PESTILENCE

3. DESOLATION

4. FURIE

5. VERMINE

tracklist 01. Apostasie 02. Pestilence 03. Désolation 04. Furie 05. Vermine

Durée : 23 minutes

line up G. / Chant - Basse

C. / Batterie

K. / Guitare

parution 3 Juin 2022

