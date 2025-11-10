chargement...

Darvaza - Ascending Into Perdition

Chronique
Darvaza Ascending Into Perdition
À un petit peu moins d’un mois de la sortie de We Are Him, deuxième album de Darzava prévu pour le 5 décembre prochain, retour sur le premier longue durée du duo italo-norvégien paru en février 2022 chez Terratur Possessions. Intitulé Ascending Into Perdition, celui-ci fait suite à une série de trois EPs de très bonne facture parus entre 2015 et 2018 sur le fameux label de Trondheim. Naturellement, après nous avoir mis l’eau à la bouche pendant plus de trois ans avec ces sorties de modestes envergures, il était temps pour Darvaza de passer à l’étape suivante. Un peu moins de quatre années auront ainsi été nécessaires à Bjørn Erik Holmedahl (Behexen, Dark Sonority, Fides Inversa, Mare, Ritual Death...) et Gionata Potenti (Chaos Invocation, Nubivagant, ex-Blut Aux Nord, ex-Fides Inversa...) pour accoucher de ce premier album qui malgré ce qui pourrait s’apparenter à un manque flagrant d’intérêt de ma part, s’avère pourtant être une sortie tout à fait digne de figurer dans ces colonnes.

Comme à son habitude, le duo a naturellement confié l’illustration d’Ascending Into Perdition à un dénommé Void avec pour objectif de respecter une fois encore l’identité visuelle de Darvaza entretenue depuis 2015 et à chaque nouvelle parution par l’utilisation d’un même code couleur. C’est donc une fois de plus sur un fond essentiellement gris clair que notre mystérieux Void vient poser une illustration aux allures de gravure médiévale. Un travail épuré, empreint d’une symbolique mystique forte et qui malgré une certaine simplicité donne farouchement envie de céder à la curiosité et de se lancer à la (re)découverte de ce premier album pour le moins appétissant. Côté production, si on n’a jamais su qui s’y était collé jusque-là, on peut dire là aussi que le groupe semble avoir voulu respecter une certaine esthétique sonore avec ce son naturel et abrasif qui le caractérise depuis ses débuts.

C’est sur les premières mesures de "Prométhée ou le Poème du feu" d’Alexander Nikolayevich Scriabine, oeuvre mystico-religieuse grandiose (au moins par sa ribambelle d’instruments allant des cordes aux bois en passant par les cuivres, les percussions et les choeurs) composée entre 1908 et 1910, que s’ouvre ce premier album de Darvaza. Une introduction tendue et crescendo aux sonorités inquiétantes qui va permettre au duo de poser rapidement les premiers jalons d’une atmosphère emprunte d’un profond sentiment de dévotion.
La suite, malgré quatre ans d’absence, s’inscrit sans trop de surprise dans la continuité des précédents travaux de Darvaza. Fidèle depuis ses débuts à un Black Metal prenant racine au sein de la prolifique scène de Trondheim (One Tail, One Head, Dark Sonority, Mare, Ritual Death, Whoredom Rife, Celestial Bloodshed, Kaosritual...), le duo renoue sur ce premier album avec ce qui faisait déjà le sel de ses trois précédents EPs. Compositions au long-cours prenant plaisir à s’étirer sur plusieurs minutes (ici entre cinq et neuf minutes), caractère répétitif et entêtant de tout un tas de séquences particulièrement hypnotiques, atmosphères religieuses et extatiques marquées en effet par une profonde dévotion, une approche à la fois classique, élégante et épurée… Bref, rien de bien nouveau à se mettre sous la dent si ce n’est tout de même six compositions toujours aussi bien ficelées pour qui goute à ce genre de Black Metal vénéneux et délicieusement entêtant.

En effet, comme à son habitude, Darvaza entretien une évidente ferveur religieuse tout d’abord par le caractère résolument hypnotique de séquences capables d’amener l’auditeur dans une espèce de transe intérieure. Un titre tel que « The Spear And The Tumult » en est l’une des preuves les plus flagrantes, notamment sur sa première moitié menée très largement au son de ce même riff sombre et entêtant, de ce même lead mélodique dispensé néanmoins avec parcimonie, de ces mêmes galopades ininterrompues... Mais au-delà de ce titre sans équivoque, les exemples ne manquent pas puisque l’on pourrait citer également d’autres passages comme ceux entendus sur "Mother Of Harlots", "Mouth Of The Dragon", "This Hungry Triumphant Darkness" ou bien encore "The Second Woe"... Outre le caractère volontairement répétitif qu’entretien Darvaza tout au long d’Ascending Into Perdition, les quelques déclamations hallucinées présentes sur "Mother Of Harlots", "The Spear And The Tumult", "This Hungry Triumphant Darkness", "The Second Woe" et autres intonations habitées plus "communes" participent bien évidemment à entretenir également toutes ces évocations religieuses dont sont imprégnées chaque titre de ce nouvel album. Et puis il y a ces leads ainsi que ces quelques solos pour amener un peu de lumière dans un univers pourtant profondément occulte. Ceux de "The Spear And The Tumult" qui font véritablement mouche mais aussi ceux de "Mother Of Harlots", "The Second Woe" ou "Silence In Heaven" moins immédiats mais tout aussi sympathiques et convaincants.

Attendu au tournant après trois très bon EPs, ce premier album de Darvaza ne déçoit pas même si par sa nature profondément hypnotique et répétitive, celui-ci ne se destine évidemment pas à toutes les oreilles. Car malgré tout de même pas mal de contraste apporté ici et là par des variations de rythmes plus ou moins légères ou tout simplement par des changements de plans faisant ainsi évoluer tel ou tel morceau, Ascending Into Perdition est caractérisé une fois encore par une approche particulièrement lancinante qui, si vous y êtes sensibles, vous attrape, vous obsède et ne vous lâche plus. Certes, on a connu plus démonstratif mais dans son genre, Darvaza prouve une fois de plus qu’il excelle à sa manière. Bref, Ascending Into Perdition est un très bon album qui aurait mérité d’être abordé ici à sa sortie mais qui ne l’a pas été pour diverses raisons... Quoi qu’il en soit, comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, voilà mon modeste avis qui peut-être vous donnera envie d’y jeter une oreille.
Thrasho Amazon AxGxB
10 Novembre 2025 - 133 lectures

Darvaza
Black Metal
2022 - Terratur Possessions
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.33/10

plus d'infos sur
Darvaza
 Darvaza
Black Metal - 2015 - Norvège		   

tracklist
01.   Mother Of Harlots  (06:19)
02.   The Spear And The Tumult  (08:53)
03.   Mouth Of The Dragon  (05:38)
04.   This Hungry Triumphant Darkness  (06:58)
05.   The Second Woe  (06:26)
06.   Silence In Heaven  (09:07)

Durée : 43:21

line up
parution
4 Février 2022

