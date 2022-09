Allocer Wolfe - A Man Made for Nowhere Chronique A Man Made for Nowhere

J’ai franchement conscience d’être sévère avec un 6.5/10 pour ce premier album qui n’est pas mauvais. Mais s’il faut respecter autant que possible une logique entre les notes que j’ai pu mettre jusqu’à maintenant aux centaines d’albums chroniqués, ce ne serait pas honnête de lui mettre plus , tout simplement parce que ce A Man Made For Nowhere n’arrive pas à marquer les esprits, et il a même tendance à disparaître très rapidement de la mémoire après écoute. Et le meilleur moyen que j’ai pour en être persuadé, c’est de laisser du temps après une nouvelle tentative. Si au bout de trois jours j’ai soit envie de le redécouvrir, ou si j’en ai encore un passage à l’esprit, c’est qu’il a quelque chose à creuser. Sinon, c’est qu’effectivement il n’a pas vraiment sa place dans mes oreilles. Cela n’empêche que j’y retourne, parce qu’il faut toujours conserver une petite place pour le doute.



Malheureusement, il n’y a pas eu de déclics par la suite non plus. ALLOCER WOLFE est un groupe qui fait du black metal avec passion et avec assez de compétences et connaissances musicales pour créer des compositions crédibles, mais auquel il manque quelque chose. Cela peut être l’aura, l’originalité ou la force des émotions, mais ici aucun de ces éléments ne se dévoile. Les 8 pistes s’enchainent proprement, avec de bonnes mélodies, de bons vocaux, de bons efforts comme des déclamations qui font un peu relever la tête sur « A House Worth Burning ». Mais voilà, c’est aussi le cas de la plupart des formations actuelles. C’est vraiment difficile désormais de faire de la vraie merde, involontairement désagréable, sans talent musical ou sans ambiances. Du coup, être bon ne suffit absolument pas à être « remarquable », et encore moins « remarqué ».



C’est alors aussi ennuyeux qu’une chronique qui ne donne que des informations mais sans avoir de partie subjective… « Ce groupe américain est tenu par un seul homme qui a le nom de sa formation : Allocer Wolfe. Ce premier album, autoproduit, est sorti en avril 2022 après 4 singles mis à disposition sur les plateformes tel Bandcamp. A Man Made For Nowhere contient 8 morceaux courts, avec une moyenne de 4 minutes, et il totalise ainsi seulement 32 minutes. Allocer Wolfe aime les réseaux sociaux et il a sa page Facebook, Deezer, Spotify, Instagram, TikTok, Twitter, SoundCloud… ».

2022 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

Black Metal - 2021 - Etats-Unis

tracklist 01. A Man Made for Nowhere 02. Gahenna 03. A House Worth Burning 04. The Count 05. The Lone Wolf 06. Winters Breathe 07. Black Moon 08. The Ship of Theseus

Durée : 31:41

parution 10 Mars 2022

