Bloodbath - Survival of the Sickest Chronique Survival of the Sickest

Carnivorous Erection de Regurgigate...) qui s’était déjà occupé de



Le premier extrait dévoilé “Zombie Inferno” (classique mais imparable) et la fiche promo le confirment, Bloodbath souhaite revenir à ses racines : “straight for the jugular in true old school fashion” ! Le son de Monsieur Darkane Lawrence Mackrory (responsable de la discographie de LIK) paraîtra bien moins “raw” que sur la précédente galette mais tout autant jouissif. Au menu habituel riffs surgras “triple whopper HM-2” pour un death metal jonglant entre “headbang”, mélodies et ambiance. Toujours pas le niveau des deux premières galettes en terme de hit mais on sent que les gaillards ont affûté leurs compositions pour capter notre nuque : “Malignant Maggot Therapy”, “Affliction of Extinction” (ce riff mélodique imparable) ou “Environcide” à citer en priorité. Anders et Jonas ont clairement ce don pour vous balancer un break “de la mort qui tue” et cela sur chaque morceau (ah “Dead Parade” à 3:19), suivi d’une belle rafale de Martin "Axe" Axenrot.



Le chant asthmatique décrié de Nick Holmes (enfin particulièrement ses prestations live) sera lui encore bien aidé par la production (effets rajoutés) et le mixage (toujours légèrement en retrait) accompagné de guests “de luxe”, les potes quinquagénaires Marc Grewe (Morgoth), Luc Lemay (Gorguts) et Barney Greenway (Napalm Death). Pour ma part il sied encore parfaitement à l’atmosphère “horrifique” du brûlot. Un brûlot qui suit malheureusement la malédiction crispante de ses prédécesseurs : trop inégal. Des morceaux qui font très clairement le job pour le style proposé (à des années lumières dans le boulot de composition par rapport à la concurrence) mais forcément on attend toujours un peu plus part des maîtres Bloodbath. Certains couplets sembleront parfois trop génériques et pataux (“Carved”, “Tales Of Melting Flesh”, le final doomy de “No God Before Me”) relancés par un break monstrueux. Compliqué donc d’écouter d’une traite l’album sans faire la moue. Moins de remplissage et plus de “up-tempo” peut-être pour me combler ?



Bloodbath revient à une musique plus proche de ses prémices “old school”, nettement plus “directe” et taillée pour les cervicales avec quelques morceaux et passages à placer parmi les meilleurs de sa discographie. Mais ma conclusion sera identique à celles des chroniques post- Quatre années ont passé depuis The Arrow of Satan Is Drawn et comme à chaque nouveau “bain de sang” ce triste constat : indubitablement du swedeath raffiné “Nutriscore A” mais qui ne fera malheureusement que garnir votre étagère. Un son cataclysmique mais des compositions trop inégales et entachées d’un passage éclair de Joakim Karlsson (Craft) clairement sous-exploité (responsable de quatre morceaux dont deux bonus…). Bloodbath recrutera officiellement Tomas Åkvik (LIK), déjà guitariste live depuis 2017 (ainsi que Katatonia). Espérons juste que cela ne fasse pas doublon avec son autre bande jouant dans la même cour. Ciao Peaceville Records pour cette sixième galette, benvenuto Napalm Records. Impossible de ne pas bloquer sur ce classieux artwork (plus “death” tu meurs) du fameux Wes Benscoter (Autopsy, Cattle Decapitation, Mortician, Sinister, Slayer, Vader, la cultissime pochettede Regurgigate...) qui s’était déjà occupé de Nightmares Made Flesh . Par contre il faudra m’expliquer la typographie du titre (police brouillon Word) de l’album, Napalm Records aurait été trop vite en besogne ? Allez, au bain.Le premier extrait dévoilé “Zombie Inferno” (classique mais imparable) et la fiche promo le confirment, Bloodbath souhaite revenir à ses racines : “straight for the jugular in true old school fashion” ! Le son de Monsieur Darkane Lawrence Mackrory (responsable de la discographie de LIK) paraîtra bien moins “raw” que sur la précédente galette mais tout autant jouissif. Au menu habituel riffs surgras “triple whopper HM-2” pour un death metal jonglant entre “headbang”, mélodies et ambiance. Toujours pas le niveau des deux premières galettes en terme de hit mais on sent que les gaillards ont affûté leurs compositions pour capter notre nuque : “Malignant Maggot Therapy”, “Affliction of Extinction” (ce riff mélodique imparable) ou “Environcide” à citer en priorité. Anders et Jonas ont clairement ce don pour vous balancer un break “de la mort qui tue” et cela sur chaque morceau (ah “Dead Parade” à 3:19), suivi d’une belle rafale de Martin "Axe" Axenrot.Le chant asthmatique décrié de Nick Holmes (enfin particulièrement ses prestations live) sera lui encore bien aidé par la production (effets rajoutés) et le mixage (toujours légèrement en retrait) accompagné de guests “de luxe”, les potes quinquagénaires Marc Grewe (Morgoth), Luc Lemay (Gorguts) et Barney Greenway (Napalm Death). Pour ma part il sied encore parfaitement à l’atmosphère “horrifique” du brûlot. Un brûlot qui suit malheureusement la malédiction crispante de ses prédécesseurs : trop inégal. Des morceaux qui font très clairement le job pour le style proposé (à des années lumières dans le boulot de composition par rapport à la concurrence) mais forcément on attend toujours un peu plus part des maîtres Bloodbath. Certains couplets sembleront parfois trop génériques et pataux (“Carved”, “Tales Of Melting Flesh”, le final doomy de “No God Before Me”) relancés par un break monstrueux. Compliqué donc d’écouter d’une traite l’album sans faire la moue. Moins de remplissage et plus de “up-tempo” peut-être pour me combler ?Bloodbath revient à une musique plus proche de ses prémices “old school”, nettement plus “directe” et taillée pour les cervicales avec quelques morceaux et passages à placer parmi les meilleurs de sa discographie. Mais ma conclusion sera identique à celles des chroniques post- Unblessing The Purity . Des compositions affûtées (clairement en haut de la pile du genre) et au son écrasant mais à l’efficience toujours en dents de scie. Clairement Anders et Jonas excellent dans les breaks et le travail d’ambiance, pour ce qui est de la partie “pure” swedeath, des camarades comme LIK ou Demonical paraîtront bien plus redoutables (pour la case “hors-Suède” Sentient Horror ou Nightbearer sont aussi à citer parmi d’autres). Le spa swedeath pour la prochaine offrande ? On y croit.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE