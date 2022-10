Conan - Evidence of Immortality Chronique Evidence of Immortality

Ils ont des gros amplis

Mais ils n'ont que ça.



On adore le doom,

On adore le sludge,

Et caetera.



Ils ont des gros amplis,

Mais c'est tout.



On a les bons riffs,

On a des vrais leads,

On a le talent.



Ils ont les full stacks

Et c'est bien.



On a les soli,

Les structures réfléchies,

L’œil qui hait dieu.



Ils ont les pédales, on a des oreilles,

Mais pour composer, comment font-ils ?

Chez Copie + et ad nauseam.



Parc'qu'ils ont des gros amplis

Mais ils n'ont pas d'inspiration.



Pas de passages intéressants,

Pas de compositions percutantes :

Que des coups d’épées dans l’eau.



Beugler dans le micro, ça ne sert à rien.

La bouillie sort des enceintes,

En plus du micro-ondes.



Ils ont eu la hype,

Pour cinq ans.



On a du dégoût,

Des heures d’écoutes perdues

Pour au moins mille ans.



Ils ont des gros amplis,

Mais ils n'ont que ça.



On a des idées,

Un Mike Scheidt dans Yob

Un Matt Pike en feu.



Ils ont les full-stack.

C'est très bien.



Nous, des Metal Heads

Des Barbares mélomanes

Et créatifs.



Cett'chronique s'adresse

A un brav'garçon

Qu'on appelle Jon Davis

De la perfide Albion.



Quand la source s'ra sèche... plus de chiure dans l'sillon,

Plus d’copie carbone,

Restes à la maison.



On pourra enfin

Passer à autre chose.



Tu pourras apprendre à faire des vrais riffs.

Et arrêter de bourrer le mou,

A de pauvres incultes.



Quand ton filon s'ra sec,

Restes à la maison.

On sera heureux,

De ne plus se faire pigeonner.

