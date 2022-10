Veštac - Kolo - Dancing Through The Ascetic Fire Chronique Kolo - Dancing Through The Ascetic Fire (EP)

Soul’s Exhumation On The Pyres Of Trascension / Legends Of The Ancient Ones, je recevais la dernière newsletter d’ASRAR m’informant que Veštac venait tout juste de sortir ce qui est présenté dans celle-ci comme son premier album. Cela laisserait donc supposer que Bozja Svetlonoso - Honoring The Rotten Blood Of The Basilisk, petit retour sur ce qui constitue dorénavant l’avant dernière sortie du duo slave.



Intitulée Kolo - Dancing Through The Ascetic Fire et paru en avril 2021 sur le sulfureux label italien, ce court EP de seulement onze minutes et dix-sept secondes offrira à l’auditeur intéressé par ce genre de format court deux nouvelles compositions à se caler sous la dent. Évidemment, la majorité des gens n’y prêtera que peu d’intérêt (surtout à douze euros le vinyle) mais il y a là tout de même de quoi donner du grain à moudre à tous les amateurs de ce genre de Black Metal déglingué et folklorique.



C’est par une ritournelle traditionnelle d’Europe de l’Est que Veštac lance les festivités. Une mélodie folklorique menée à l’accordéon et qui évoque des images d’un autre temps, dans d’autres lieux. Celles d’une fête de village où la population vêtue d’habits traditionnels se retrouve lors de veillées au coin du feu pour oublier, le temps d’un instant, leurs dures vies de labeurs. Passée cette première minute qui va ici servir d’introduction, le duo va embrayer sans attendre sur ce qu’il sait faire de mieux en proposant à nous autres auditeurs un Black Metal décharné, étrange et malfaisant construit sur une base rythmique particulièrement répétitive mais heureusement entrecoupée de quelques passages offrants un semblant de rupture (à 4:08 sur "Born From The Secret Fire" et à 2:43 sur "Feast Upon My Sorcery").



Cependant, si ces deux titres sont construits plus ou moins sur le même modèle (longues séquences rapides et répétitives avec pour chacun une petite transition permettant d’offrir aux deux tiers un soupçon de relief), on remarquera très vite que la production n’est pas en tous points identiques identique et qu’elles sont même assez éloignées l’une de l’autre. En effet, souhaitant vraisemblablement poursuivre dans le sillon des deux morceaux proposés sur Soul’s Exhumation On The Pyres Of Trascension / Legends Of The Ancient Ones, Veštac va sur "Born From The Secret Fire" faire le choix d’une production relativement équilibrée. Certes, celle-ci conserve quelques attributs propres à ce genre de Black Metal famélique et dépouillé (ça grésille notamment pas mal du côté du chant particulièrement saturé) mais dans l’ensemble (malgré un rendu encore un peu volontairement "lointain"), on sent que la formation a cherché ici à se détacher des "inconvénients" relatifs d’une production trop archaïque et rudimentaire non plus subit fautes de moyens comme c’était le cas auparavant mais désormais pleinement recherchée (et cela sans pour autant trahir son héritage ou sa vision du Black Metal).

À l’inverse et aussi étonnant que cela puisse paraître, "Feast Upon My Sorcery" renoue avec un son beaucoup plus sale et abrasif. Il ne fait alors aucun doute que ces deux morceaux, s’ils figurent pourtant sur la même sortie, n’ont pas été enregistrés à la même période ni avec la même volonté. Ce deuxième titre est en effet beaucoup plus proche dans l’esprit des quelques morceaux figurants sur Soul’s Exhumation On The Pyres Of Trascension / Legends Of The Ancient Ones, retrouvent de cette identité slave évoquée lors de ma chronique de



Le cul entre deux chaises et bien que paru le plus récemment, Kolo - Dancing Through The Ascetic Fire semble donc faire le pont entre les morceaux issus du premier album de Veštac et ceux proposés sur le split en compagnie de Mäleficentt. Il faudra donc attendre de poser ses oreilles sur Bozja Svetlonoso - Honoring The Rotten Blood Of The Basilisk pour voir ce que nous réserve cette fois-ci le duo qui ne semble pas encore tout à fait certain de la posture à adopter au moins en matière de production. En attendant, ces deux titres ne déçoivent pas un seul instant et proposent encore une fois un voyage hypnotique et suffocant à tous les amateurs de Black Metal décharné et fantomatique. Le hasard fait parfois bien les choses puisque quelques jours après la publication de ma chronique de, je recevais la dernière newsletter d’ASRAR m’informant que Veštac venait tout juste de sortir ce qui est présenté dans celle-ci comme son premier album. Cela laisserait donc supposer que Ključ Na Nebu, Katanac U Moru était plutôt à envisager comme un EP mais à vrai dire je n’en suis pas encore tout à fait certain... Quoi qu’il en soit, avant de nous pencher sur le cas de, petit retour sur ce qui constitue dorénavant l’avant dernière sortie du duo slave.Intituléeet paru en avril 2021 sur le sulfureux label italien, ce court EP de seulement onze minutes et dix-sept secondes offrira à l’auditeur intéressé par ce genre de format court deux nouvelles compositions à se caler sous la dent. Évidemment, la majorité des gens n’y prêtera que peu d’intérêt (surtout à douze euros le vinyle) mais il y a là tout de même de quoi donner du grain à moudre à tous les amateurs de ce genre de Black Metal déglingué et folklorique.C’est par une ritournelle traditionnelle d’Europe de l’Est que Veštac lance les festivités. Une mélodie folklorique menée à l’accordéon et qui évoque des images d’un autre temps, dans d’autres lieux. Celles d’une fête de village où la population vêtue d’habits traditionnels se retrouve lors de veillées au coin du feu pour oublier, le temps d’un instant, leurs dures vies de labeurs. Passée cette première minute qui va ici servir d’introduction, le duo va embrayer sans attendre sur ce qu’il sait faire de mieux en proposant à nous autres auditeurs un Black Metal décharné, étrange et malfaisant construit sur une base rythmique particulièrement répétitive mais heureusement entrecoupée de quelques passages offrants un semblant de rupture (à 4:08 sur "Born From The Secret Fire" et à 2:43 sur "Feast Upon My Sorcery").Cependant, si ces deux titres sont construits plus ou moins sur le même modèle (longues séquences rapides et répétitives avec pour chacun une petite transition permettant d’offrir aux deux tiers un soupçon de relief), on remarquera très vite que la production n’est pas en tous points identiques identique et qu’elles sont même assez éloignées l’une de l’autre. En effet, souhaitant vraisemblablement poursuivre dans le sillon des deux morceaux proposés sur, Veštac va sur "Born From The Secret Fire" faire le choix d’une production relativement équilibrée. Certes, celle-ci conserve quelques attributs propres à ce genre de Black Metal famélique et dépouillé (ça grésille notamment pas mal du côté du chant particulièrement saturé) mais dans l’ensemble (malgré un rendu encore un peu volontairement "lointain"), on sent que la formation a cherché ici à se détacher des "inconvénients" relatifs d’une production trop archaïque et rudimentaire non plus subit fautes de moyens comme c’était le cas auparavant mais désormais pleinement recherchée (et cela sans pour autant trahir son héritage ou sa vision du Black Metal).À l’inverse et aussi étonnant que cela puisse paraître, "Feast Upon My Sorcery" renoue avec un son beaucoup plus sale et abrasif. Il ne fait alors aucun doute que ces deux morceaux, s’ils figurent pourtant sur la même sortie, n’ont pas été enregistrés à la même période ni avec la même volonté. Ce deuxième titre est en effet beaucoup plus proche dans l’esprit des quelques morceaux figurants sur Ključ Na Nebu, Katanac U Moru que de ceux présents sur le split en compagnie de Mäleficentt. Naturellement, dans le cadre d’un EP deux titres, ces différences flagrantes peuvent quelque peu surprendre et sautent effectivement aux yeux et aux oreilles. Pour autant, cela ne gêne en rien l’appréciation successive de ces titres toujours aussi efficaces et convaincants et qui au passage, à la différence de ceux offerts sur, retrouvent de cette identité slave évoquée lors de ma chronique de Ključ Na Nebu, Katanac U Moru Le cul entre deux chaises et bien que paru le plus récemment,semble donc faire le pont entre les morceaux issus du premier album de Veštac et ceux proposés sur le split en compagnie de Mäleficentt. Il faudra donc attendre de poser ses oreilles surpour voir ce que nous réserve cette fois-ci le duo qui ne semble pas encore tout à fait certain de la posture à adopter au moins en matière de production. En attendant, ces deux titres ne déçoivent pas un seul instant et proposent encore une fois un voyage hypnotique et suffocant à tous les amateurs de Black Metal décharné et fantomatique.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE