Tu aimes jouer ? Alors on va jouer, et le jeu c’est « A-t-on le droit ? ». Tu connais ? Non, non, ce n’est pas « Qui a le droit ? », même si c’est le titre d’une chanson interprétée par un chanteur qui a aussi eu droit à ses polémiques à cause de séances de massage qui auraient mal tourné. Ici, c’est « A-t-on le droit ? ». Et c’est une question parfois complexe. Plus complexe que l’autre question qui ne pose plus : « A-t-on la droite ? ». Car effectivement, il semble que la droite, on l’ait... On l’aurait même bien, bien... Même l’encyclopédie phare de tous les amateurs de black et autres styles de metal est claire, les thématiques de BAISE MA HACHE sont « Nationalism, White supremacy, Racism, French culture, History, Anti-modernism ».



1. Alors justement, on va pouvoir utiliser cette présentation pour la première question de notre jeu : « A-t-on le droit d’utiliser ces termes pour présenter le groupe en 2022 ? ».

On a le droit. Mais c’est de plus en plus en filigrane dans les paroles. Il est en tout cas plutôt compliqué de dire sérieusement que le groupe se range dans le NSBM. Il ne faut pas s’attendre à des odes à Adolf ou à des chants vantant les bons Aryens. Il y a même de plus en plus talent dans l’écriture avec un phrasé réussi. Le contenu est sans aucun doute lié à des idées politiques, mais la forme est plaisante. Surtout lorsque c’est chanté et déclamé par le toujours aussi impressionnant Hreidmarr.

Exemple avec la totalité du morceau « La chanson des forges » :



« Je vous entends, clameurs redoutables ! Ô forges,

Feux rouges allumés dans les pays chenus,

Vous grondez sourdement, pareilles à des gorges

Que gonflent des jurons à demi retenus.



Quand l'homme aveugle et fou croit dompter la matière,

Dans vos gueules de feu les malédictions

Roulent sinistrement comme un lointain tonnerre.

Vous dites : nous forgeons sans répit, nous forgeons,



Nous forgeons pour tes pieds le boulet et l'entrave,

Stupide humanité ! Nous forgeons les anneaux

Des chaînes qui te font à jamais notre esclave.

Va, travaille, halète, allume les fourneaux,

Consume le charbon, fais ruisseler la fonte

Sur le sable fumant, bats, écrase le fer,

Trempe des sabres, fonds des canons, blinde et ponte

Les vaisseaux cuirassés qui mitraillent la mer,



Va, martèle, martèle et construis sans relâche

Les machines, qui mieux que les anciens donjons

Asservissent le peuple et le font pauvre et lâche...

Stupide humanité, nous forgeons, nous forgeons



Nous forgeons pour tes pieds le boulet et l'entrave

Stupide humanité ! Nous forgeons les anneaux

Des chaînes qui te font à jamais notre esclave.

Va, travaille, halète, allume les fourneaux



Le travail monstrueux avec la maladie,

Nous forgeons la chlorose et l'abrutissement

Et la haine et le meurtre et le rouge incendie

Et l'émeute sanglante et le lourd châtiment.



Nous forgeons le destin de ta décrépitude ;

Nous broierons tes enfants sous nos pilons de fer,

En crachant vers le ciel tout tremblant d'hébétude

La suie et le charbon de notre affreux enfer !



Nous forgeons pour tes pieds le boulet et l'entrave,

Stupide humanité ! Nous forgeons les anneaux

Des chaînes qui te font à jamais notre esclave.

Va, travaille, halète, allume les fourneaux



Vois ! Dans l'azur souillé nos hautes cheminées,

Hampes des noirs drapeaux qui proclament ton sort,

Déroulent sur l'horreur des landes calcinées

Leurs étendards de deuil, d'esclavage et de mort ! »



2. A-t-on le droit de boycotter le groupe ?

On a le droit. Pourquoi ne pourrait-on pas ? Par contre « doit-on le boycotter » est une autre paire de manche. Ceux qui estiment qu’une limite a été franchie par le passé risquent de refuser coûte que coûte de poser une oreille sur Devotio. Et ceux qui disent toujours « la musique et rien d’autre » ne se poseront sans doute pas la question.



3. A-t-on le droit de dire que c’est mauvais musicalement ?

Je pose la question parce que ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent sûrement que les deux premiers albums de BAISE MA HACHE se sont fait démonter par une grosse majorité non seulement pour la posture mais aussi pour les compositions. Et effectivement, la qualité des compositions était moins « évidente » à l’époque. On peut réécouter Ab Origine Fidelis de 2013 et Le grand suicide de 2014 et avoir à chaque fois les oreilles qui saignent. C’est qu’il y avait véritablement une approche musicale qui n’était pas pour tout le monde. La musique n’était pas spécialement « élitiste » ou « exigeante », mais tout simplement destinée à des auditeurs sensibles aux ambiances « chaotiques ». Le chant, lorsqu’il n’était pas assuré par l’ancien chanteur de ANOREXIA NERVOSA, était aussi bien rauque, et difficilement appréciable de tous... Mais de l’eau a coulé sous les ponts, et désormais, il faut être de très mauvaise foi pour affirmer que les compositions sont mauvaises. Je ne partirai pas en guerre pour qu’on les dise excellentes, parce que là aussi ce sera un problème de sensibilité, mais objectivement, oui « objectivement », c’est déplacé de dire que c’est mauvais. Ça nous parle, ou ça ne nous parle pas, mais les musiciens sont en place... et inspirés. On retrouve d’ailleurs les deux membres fondateurs Jon à la guitare lead et à la programmation batterie ainsi que Thorwald aux paroles et à certains chants. Ils sont à nouveau accompagnés de la voix de Hreidmarr, qui est à nouveau bien occupé cette année 2022 puisqu’il a aussi participé au nouvel album de BA’A. Et il faut signaler que la basse et la guitare rythmique sont confiées à un certain Thomas.



4. A-t-on le droit de ne pas aimer ?

Mais bien entendu. Ce n’est pas parce que Sakrifiss a trouvé les mélodies et les ambiances de la plupart de ces 9 compositions excellentes que tout le monde y sera sensible. Oui, je jouis totalement face aux mélodies de « Le sang contre l’or ». Oui, je suis sensible à la mélancolie qui plane sur « La chanson des forges ». Oui, je retiens mon souffle en écoutant les 8 minutes de « Savoisian Sabbath ». Oui encore je salue l’ambiance celtique originale de « Reconquête ». Mais c’est normal que d’autres ne soient pas tout aussi convaincu. Cela peut même être à cause de l’album précédent qui était déjà très bon et peut sembler demeurer meilleur. Cela peut être à cause de la voix de Thorwald ou de Hreidmarr qui tire parfois trop la couverture vers elle... N’aime pas si tu le souhaites, c’est comme avec tout autre album : il n’y a pas de bonne réponse !



5. A-t-on le droit de critiquer le livret ?

Non. On ne peut pas critiquer un livret aussi bien rempli. Des photos, des illustrations, les paroles dans leur intégralité et avec les crédits et explications précises. On apprend ainsi que « A temps maudits » est inspiré par Jünger et Nietzsche, que « Weltkultur » contient un extrait audio écrit et lu par Ezra Pound, que c’est bien de la cornemuse qui est utilisé sur « Reconquête », titre également agrémenté d’écrits empruntés au Roi Thibaut Ier de Navarre... Et puis il y a également la traduction en anglais de toutes les paroles, placées en fin de livret. Bref, c’est un très beau livret.



01. Ultima ratio regum 02. Devotio 03. L'abattoir de la race 04. Weltkultur 05. Le sang contre l'or 06. La chanson des forges 07. A temps maudits 08. Savoisian Sabbath 09. Reconquête

Durée : 48:48

parution 4 Mars 2022

Baise ma Hache

F.E.R.T

2018 - Hammerbolt Productions

