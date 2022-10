Maudits / SaaR - Split Chronique Split (Mini-Split)

Du côté de MAUDITS, j’étais déjà en terrain connu (après Muriel Robin au Cameroun, bientôt Marthe Villalonga à l’Obscene Extreme), si ce n’est conquis mais je note tout de même le refus de la stagnation. « AngleMort » laissait déjà percevoir des tendances vers d’autres styles musicaux, tendances qui se confirment et s’affirment ici sans pour autant dénaturer l’approche. La palette sonore s’enrichit, chaque nouvel ingrédient s’intégrant finalement parfaitement dans le tableau global. Evidemment, j’attends impatiemment le futur LP. En général, tout ce qui est(rock, core, metal, black metal…) tend à m’emmerder assez rapidement et les formations m’enchantant les écoutilles ne sont pas légion. Alors, certes je connaissais déjà MAUDITS avant qu’il le soit, maudit, puisqu’ Olivier Dubuc officiait auparavant dans, une très intéressante formation dequi, entre 2003 et 2015, a sorti un EP et quatre LPs. Pour les amateurs, je recommande d’ailleurs fortement l’écoute du dernier, «», qui mit un point final à l’aventure.Après la disparation du groupe, Olivier et la section basse () – batterie () ont fondé, le premier ayant été depuis remplacé par: une ambition purement instrumentale qui permettrait aux musiciens de laisser s’exprimer leurs penchants les plus, les débuts d’ ANATHEMA et notamment l’album "Eternity" ayant toujours été une influence revendiquée.Depuis 2020, le trio a donc sorti un album éponyme, l’EP «» et ce Split en compagnie des camarades de SAAR , quatuor également totalement instrumental qui a quant à lui publié pas moins de quatre LPs depuis sa création en 2013 et qui compte notamment dans ses rangs, également batteur chezaux côté du bien connu Dehn Sora , leader de THROANE , dans lequel intervient égalementen tant que musicien Live, la boucle est bouclée, ce disque est avant tout une histoire d’amitié (ou de consanguinité, selon votre disposition d’esprit.)Au programme, un titre chacun : « Loved » (neuf minutes) pouret les trois parties de « Breken » (quinze minutes) pour, de ce côté-là les formations ne se foutent pas de la mouille des fans. Après, à titre personnel, je ne vais pas cacher plus longtemps que mon intérêt se porte surtout sur la dernière. En effet, même si la composition deest extrêmement bien construite, nuancée et évolutive, alternant les atmosphères plombées duet les moments plus éthérés propres au, la musique s’inscrit dans la veine de RED SPAROWES , ce qui me laisse relativement froid. En revanche, côté production,a fait du super boulot (comme toujours pourriez-vous dire), lesemblant définitivement être « The Place to Be » pour les formations françaises du moment ( REGARDE LES HOMMES TOMBER ).Pour rester dans les aspects techniques,a confié le travail de mix et de mastering àdu, où sont déjà passés MISANTHROPE et PENSEES NOCTURNES , là encore cela nous garantissait du gros son. Et, effectivement, c’est gros, voire très gros quand il le faut (« Breken – Partie 1 »), subtil tout en restant épais (« Breken – Partie 2 ») voire clair et puissant sur la troisième partie.Même si l’on ne m’ôtera pas de l’esprit qu’un vieux growl des familles manque un peu aux parties les plus plombées qui ne feraient pas tache chez MY DYING BRIDE , les trois loustics s’en sortent quand même très bien pour faire oublier la place cruciale du champ dans le, notamment grâce aux variations de climat qui forment l’ossature même du titre : une introduction plutôt, un centre qui flirte avec le (ou la ?)ou lepuis un final caractéristique de la formation, un crescendo vers la lumière et l’espoir de briser la malédiction qui la ronge.Découvrantvia ce split, je ne saurais dire si le quatuor a su évoluer au fil des ans mais il reste indéniable que le propos est plus que maîtrisé car, outre les qualités techniques intrinsèques des musiciens, l’auditeur entend bien que l’écriture est pointue, exigeante. L’approche 100% instrumentale est toujours un peu risquée, n’est pas RUSSIAN CIRCLES qui veut, et le titre est suffisamment mélodique et dynamique pour conserver une attention constante.Du côté de, j’étais déjà en terrain connu (après Muriel Robin au Cameroun, bientôt Marthe Villalonga à l’Obscene Extreme), si ce n’est conquis mais je note tout de même le refus de la stagnation. «» laissait déjà percevoir des tendances vers d’autres styles musicaux, tendances qui se confirment et s’affirment ici sans pour autant dénaturer l’approche. La palette sonore s’enrichit, chaque nouvel ingrédient s’intégrant finalement parfaitement dans le tableau global. Evidemment, j’attends impatiemment le futur LP.

