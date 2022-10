DMRBR - Somnum Exterri Chronique Somnum Exterri

Stèles ») en 2019, un second en 2020 (« Stèles Vol. 2 ») puis ce LP « Somnum Exterri » paru en janvier 2022, black metal d’obédience atmosphérique et au tempo général souvent proche du doom.



Sur le papier, le projet peut paraître ambitieux. Il y a déjà ce bel artwork qui me fait penser, sans trop savoir réellement pourquoi, à ce que peut par exemple proposer à priori pas la chose la plus aisée à réaliser lorsqu’on est seul aux commandes. Le risque est grand de se perdre, de dériver au fil de l’inspiration et de ne jamais réellement parvenir à conclure correctement un morceau, à y mettre un point final. Et, à l’écoute de « Somnum Exterri », cet écueil me semble avoir plutôt bien été évité par DMRBR.



Au rayon des qualités, je relèverai donc la production assez réussie pour une sortie indépendante. Le projet n’a pas dû être simple à mener car les compositions sont riches d’arrangements, de superpositions de pistes, tant au niveau des guitares que des voix qui s’entremêlent dans différents registres : black bien sûr mais également plus basiquement death ou tout simplement narrées lorsque le propos s’y prête. Cette versatilité, cette diversité vocale est d’ailleurs l’un des gros points forts de l’album, elle contribue à son intérêt, à l’image d’un « The Eye and the Void ».



Ensuite, il faut admettre que Sébastien Collombet a les moyens techniques de ses ambitions. Il brasse au fil des quarante-cinq minutes que dure « Somnum Exterri » tout un tas d’influences métalliques qui vont du doom death mélodique au black atmo et le résultat sonne davantage comme un truc qui aurait pu sortir au milieu des 90’s que la vague « post » actuelle, même s’il ne peut se défaire totalement de certains tics (les arpèges en son clair sur fond de blast notamment). Sans être passéiste, il y a quelque chose de « hors du temps » dans les ambiances, une forme de mélancolie contagieuse mêlée de nostalgie, cette sentimentalité s’exprimant pleinement dans les passages purement instrumentaux. A ce titre, le final de « Foramen » est tout particulièrement réussi, certainement l’un des moments les plus aboutis de ce disque.



C’est évident, DMRBR ne s’adresse pas à la frange la plus dure du public metal. En effet, même quand ça part sur des blasts (« Pearl »), car il y en a un certain nombre, la musique ne se dépare jamais d’un semblant de douceur et c’est bien le calme, ou la solennité, qui guide l’ensemble, faisant peu à peu tomber l’auditeur dans un état contemplatif apaisant.



Je l’avoue, j’avais de grosses réserves quant à la découverte d’un énième one man band de black metal, les rendant souvent responsables de la sur saturation du marché. Mal m’en a pris car j’ai pu me repaître de mouvements musicaux ambitieux, réfléchis et faisant honneur à la scène hexagonale. Et même si je doute que DMRBR côtoie un jour les étoiles, il possède suffisamment d’arguments pour mériter une écoute attentive. Je souhaite donc le meilleur à cette formation pour la suite de sa carrière discographique. Un premier EP («») en 2019, un second en 2020 («») puis ce LP «» paru en janvier 2022, Sébastien Collombet , l’homme seul derrière DMRBR avance à son rythme pour nous proposer sa vision d’und’obédience atmosphérique et au tempo général souvent proche duSur le papier, le projet peut paraître ambitieux. Il y a déjà ce bel artwork qui me fait penser, sans trop savoir réellement pourquoi, à ce que peut par exemple proposer THE GREAT OLD ONES . Quelque chose dans les formes, les couleurs, l’abstraction, le logo également, tout cela m’évoque immédiatement cette divine formation. Ensuite, et surtout, il y a l’ambition de composer des titres longs, faisant entre neuf et treize minutes, ce qui n’estpas la chose la plus aisée à réaliser lorsqu’on est seul aux commandes. Le risque est grand de se perdre, de dériver au fil de l’inspiration et de ne jamais réellement parvenir à conclure correctement un morceau, à y mettre un point final. Et, à l’écoute de «», cet écueil me semble avoir plutôt bien été évité parAu rayon des qualités, je relèverai donc la production assez réussie pour une sortie indépendante. Le projet n’a pas dû être simple à mener car les compositions sont riches d’arrangements, de superpositions de pistes, tant au niveau des guitares que des voix qui s’entremêlent dans différents registres :bien sûr mais également plus basiquementou tout simplement narrées lorsque le propos s’y prête. Cette versatilité, cette diversité vocale est d’ailleurs l’un des gros points forts de l’album, elle contribue à son intérêt, à l’image d’un « The Eye and the Void ».Ensuite, il faut admettre quea les moyens techniques de ses ambitions. Il brasse au fil des quarante-cinq minutes que dure «» tout un tas d’influences métalliques qui vont dumélodique auet le résultat sonne davantage comme un truc qui aurait pu sortir au milieu des 90’s que la vague « post » actuelle, même s’il ne peut se défaire totalement de certains tics (les arpèges en son clair sur fond de blast notamment). Sans être passéiste, il y a quelque chose de « hors du temps » dans les ambiances, une forme de mélancolie contagieuse mêlée de nostalgie, cette sentimentalité s’exprimant pleinement dans les passages purement instrumentaux. A ce titre, le final de « Foramen » est tout particulièrement réussi, certainement l’un des moments les plus aboutis de ce disque.C’est évident,ne s’adresse pas à la frange la plus dure du public metal. En effet, même quand ça part sur des blasts (« Pearl »), car il y en a un certain nombre, la musique ne se dépare jamais d’un semblant de douceur et c’est bien le calme, ou la solennité, qui guide l’ensemble, faisant peu à peu tomber l’auditeur dans un état contemplatif apaisant.Je l’avoue, j’avais de grosses réserves quant à la découverte d’un énième one man band de, les rendant souvent responsables de la sur saturation du marché. Mal m’en a pris car j’ai pu me repaître de mouvements musicaux ambitieux, réfléchis et faisant honneur à la scène hexagonale. Et même si je doute quecôtoie un jour les étoiles, il possède suffisamment d’arguments pour mériter une écoute attentive. Je souhaite donc le meilleur à cette formation pour la suite de sa carrière discographique.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Indépendant Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur DMRBR

Black Metal Atmosphérique - 2019 - France

formats Digital / 13/01/2022 - Indépendant

écoutez Full album

tracklist 01. Fragments (11:50) 02. The Eye and the Void (09:44) 03. Pearl (12:57) 04. Foramen (11:04)

Durée : 45:35

line up Sebastien Collombet / Chant, Instruments

parution 13 Janvier 2022

Essayez aussi Fen

Epoch

2011 - Code666 Bilwis

Sagenwelt (EP)

2021 - Northern Silence Productions Dynfari

Vegferð tímans

2015 - Code666 Summoning

Oath Bound

2006 - Napalm Records Sarpanitum

Blessed Be My Brothers

2015 - Willowtip Records