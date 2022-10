Asylum - Tyrannicide Chronique Tyrannicide

Avec sa chaleur, ses grands espaces et son outback aussi mystérieux que captivant, l’Australie est l’endroit parfait pour jouer du Thrash pur et dur… aidé en cela par son climat aride et ses longues heures passées sur les routes au milieu de nulle part, où ce style est en totale adéquation avec le décor. Si l’on attend toujours des nouvelles des furieux d’HELLBRINGER on pourra tranquillement se rabattre sur ASYLUM, qui déboulant de Brisbane nous propose ici un premier album sans surprises mais relativement efficace, vu que ça va toujours à l’essentiel techniquement et sans s’éterniser outre mesure. Sentant à plein nez l’influence d’EXODUS et des vieux briscards du genre d’outre-Atlantique le trio livre ici une musique sans fioritures ni originalité, mais qui fait passer un bon moment à défaut d’être franchement marquante vu qu’il manque encore une certaine maturité à chacun des membres pour espérer se faire un nom dans l’immédiat.



Il semble en effet évident qu’il est pour l’instant uniquement un groupe sympathique de première partie, qui fait le boulot avec application mais dont on ne retient rien ou presque une fois arrivé au bout de l’écoute… et c’est exactement le cas de ce disque qui malgré son énergie communicative et son entrain constant va donner la sensation de se répéter en boucle. Il ne va pas falloir longtemps pour s’en apercevoir même si le rendu de « Eternal Violence », « Victim Complex » et « Cruelty Obsessed » qui ouvrent les hostilités et s’enchaînent à la suite (tout en jouant de façon quasi-continue sur la vitesse), est très agréable et fait le job de façon convaincante. Néanmoins malgré quelques courts ralentissements et parties plus lentes on va avoir l’impression que la bande recycle à tout bout de champ les mêmes riffs et patterns de batterie, donnant ainsi l’idée justifiée qu’elle ne s’est pas trop foulée (ou ne sait pas faire mieux) de par cette construction assez semblable et ce tempo qui ne varie que trop peu. Mais malgré tout elle essaie quand même de lever le pied de façon plus conséquente et d’oser un peu plus, comme sur le long « Imminent Decay » où l’on est étonné de trouver un soupçon de lumière et de mélodie bienvenue, montrant que ses créateurs savent être convaincants en sortant un petit peu de leur zone de confort… et ce même si ce titre à tendance à s’éterniser inutilement. Heureusement les gars privilégient les compositions relativement courtes et évitent ainsi un supplément de redondance ou de décrochage de l’auditeur, ce qui aurait été dommage surtout via le très bon « Insurrection » au mid-tempo plus présent et qui donne clairement envie de secouer la tête, et ce malgré une production qui manque clairement de couilles.



Car bien qu’ayant un grain naturel celle-ci sonne franchement étouffée et sèche et ne rend pas grâce aux compositions ce qui est regrettable mais pas rédhibitoire, tant ce long-format malgré ses défauts a quand même des arguments à faire valoir avec son énergie communicative et constante, et quelques plages qui se détachent du lot surtout dans sa deuxième partie. Si l’on passera outre sur « World Asunder » - pas mauvais mais qui s’essouffle rapidement - en revanche on appréciera le dépouillé et efficace « Sadistic Intent » ou la conclusion « Genocidal Conspiracy » (qui passe en revue l’ensemble des rythmiques des Australiens), qui termine l’écoute de façon très convaincante même si tout cela passera sans doute assez inaperçu. S’il y’a de quoi apprécier le rendu ça n’ira pas chercher plus loin même si tout cela est fort plaisant et joué de façon débridée (on aurait quand même apprécié que ça varie un peu plus rythmiquement plutôt que d’être presque toujours calé à fond), faisant ainsi passer un moment sympathique qui permet de déconnecter le cerveau et de se changer les idées. Pas parfaite et étant trop scolaire cette galette autoproduite a néanmoins de belles choses à offrir et de l’envie à revendre tout en restant au final plus positive que négative, bien qu’il faudra que ses créateurs se lâchent un peu plus à l’avenir pour espérer se démarquer de la concurrence acharnée dans un genre toujours aussi saturé.

2022 - Autoproduction Thrash Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Asylum

Thrash Metal - 2012 - Australie

écoutez Eternal Violence

Victim Complex

Cruelty Obsessed

Tyrannicide

Imminent Decay

World Asunder

Insurrection

Sadistic Intent

Genocidal Conspiracy

tracklist 01. Eternal Violence 02. Victim Complex 03. Cruelty Obsessed 04. Tyrannicide 05. Imminent Decay 06. World Asunder 07. Insurrection 08. Sadistic Intent 09. Genocidal Conspiracy

Durée : 39 minutes

line up Shane Robins / Chant - Guitare Rythmique - Basse

Robert Armstrong / Guitare Lead

Levi Damiris / Batterie

parution 2 Septembre 2022

