Intitulé Bluenothing, cette dernière offrande parue sous les couleurs du label 20 Buck Spin propose de nous faire découvrir quatre nouveaux morceaux dans des registres parfois assez différents mais néanmoins tout à fait complémentaires lorsque l’on connait bien Worm, ses antécédents et les goûts particulièrement marqués de sa tête pensante. Celui-ci, comme toujours d’ailleurs, n’est pas seul dans cette nouvelle aventure puisqu’il est accompagné une fois de plus par quelques musiciens de session. Si L. Dusk (batterie) et Nihilistic Manifesto (guitare) sont toujours de la partie (le premier sur "Bluenothing" et "Centuries Of Ooze II", le second sur "Shadowside Kingdom"), ce EP voit également les participations de Charlie Koryn (derrière la batterie sur "Shadowside Kingdom"), Samuel Osborne (à la basse sur "Shadowside Kingdom") et surtout Philippe Tougas aka Wroth Septentrion (Chthe’ilist, First Fragment, Atramentus, Funebrarum, VoidCeremony...) qui signe ici l’essentiel ou presque des parties de guitares, leads et solos compris.



Pour illustrer ce EP, Phantomslaughter a une fois de plus sollicité les talents de l’Américain Brad Moore qui pour l’occasion livre une oeuvre particulièrement réussie dans laquelle ses visions difformes et grotesques laissent place à des scènes toujours aussi cauchemardesques mais peut-être un peu plus tangibles. En effet, nous ne sommes pas loin du film de genre avec tous ces spectres encapuchonnés, ces immenses chauve-souris et ces décors oscillants entre cimetière abandonné, crypte sombre et humide et paysages désolés...



Sans trop de surprise, la première partie de ce nouveau EP renoue avec ce Death / Doom lugubre abordé dès l’excellent



La seconde partie de Bluenothing est ainsi l’occasion pour le Floridien d’évoquer le temps de deux morceaux ce vers quoi Worm risque, je l’espère, de tendre sur son futur album. Une approche effectivement très différente mais pas nouvelle puisque celle-ci prend une fois de plus racine dans les années 90 et plus particulièrement chez ces groupes de Black Metal symphonique ayant marqués de leur emprunte cette décennie (Arcturus, Covenant, Emperor, Limbonic Art, Obtained Enslavement...). Du haut de ses deux minutes et dix-huit secondes, "Invoking The Dragonmoon" va donc servir d’introduction sur fond de synthétiseur et de bruits étranges évoquants l’immensité de l’Espace. Un titre court mais particulièrement captivant grâce à ce lead somptueux qui s’étire et qui par ce délicieux feeling qui en émane n’a aucun mal à nous embarquer avec lui. "Shadowside Kingdom" s’avère plus consistant avec plus de six minutes au compteur. Pour autant, je ne peux m’empêcher d’éprouver une certaine frustration à son écoute. La première moitié, excellente, mêle nappes de synthétiseur, guitare électro-acoustique et leads envoutants signés Nihilistic Manifesto. La seconde, excellente elle aussi, voit le groupe corser le ton par le biais d’attaques rappelant les fulgurances d’un certain Emperor (toujours à grand renfort de clavier et de solos grandioses) avant de conclure par une séquence plus en retenue habilement relevée une fois de plus par l’excellent travail mélodique de Nihilistic Manifesto . Alors pourquoi diable ressentir de la frustration ? Et bien tout simplement parce que l’on aurait aimé en avoir davantage à se caler sous la dent. Voilà pourquoi !



Pour autant, cette frustration s’avère bien vite balayée par ce sentiment plus général d’excitation qui domine à l’écoute de ces quatre titres incroyables. Car "Bluenothing" et "Centuries Of Ooze II" ont beau ne pas avoir été retenus pour figurer sur Bluenothing est également l’occasion pour Worm d’explorer d’autres contrées laissées jusque-là de côté et pourtant pleinement en adéquation avec l’image que véhicule Phantomslaughter (si vous suivez le groupe sur Instagram vous savez forcément de quoi je parle). Ce parti-pris, pas forcément novateur mais extrêmement rafraichissant mêle ainsi des genres qui ont rarement aussi bien co-habités ensemble. Alors je ne sais pas vous mais après ces deux titres aussi courts ou aussi frustrants soient-ils, je suis particulièrement chaud pour le Worm version Black Metal symphonique qui en l’espace de quelques minutes nous offre de belles promesses pour l’avenir. À suivre... 2022 - 20 Buck Spin Records Death / Doom / Black Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Worm

Death / Doom - 2012 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 28 Octobre 2022

écoutez Bluenothing

Centuries of Ooze II

Invoking the Dragonmoon

Shadowside Kingdom

tracklist 01. Bluenothing (11:32) 02. Centuries Of Ooze II (06:43) 03. Invoking The Dragonmoon (02:17) 04. Shadowside Kingdom (06:03)

Durée : 26:35

line up Phantomslaughter / Chant, Guitare, Basse, Synthétiseur

Wroth Septentrion / Guitare

Nihilistic Manifesto / Guitare

Necreon / Basse

L.Dusk / Batterie

Charles Koryn / Batterie

