Pour resituer un peu ACEDIA, dites-vous qu’il se compose notamment de deux membres de L’exil » en 2012 et « Les supplices de l’apathie » en 2015. Oui, le trio chante en français et il poursuit cette belle tradition via « Fracture », que l’on espère ne pas être sociale tant elle nous emmerde depuis le temps qu’on nous la rabâche, à nous Français. En revanche, ne cherchez pas à comparer les deux formations sous peine de fortes désillusions, les registres étant foncièrement différents.



Bon, je fais le mec qui a l’air de s’y connaître mais jusqu’à ce jour, ACEDIA m’était totalement inconnu, je l’avoue sans honte. En revanche, ces six longues compositions me foutent à l’amende, je regrette alors cruellement mon ignorance passée tout en louant le divin de m’avoir donné l’opportunité de corriger cette faute. Car oui, ce trio déboîte.



Alors c’est sûr, il faut aimer son black metal lorsqu’il est dans la dissonance, la technicité. Il y a un peu d’



Mais il reste que le niveau de technicité déployée ici est simplement faramineux, d’autant que comme la majorité des titres font entre six et huit minutes, ils laissent le temps à chaque instrumentiste de s’exprimer, de déployer tout un arsenal jamais purement démonstratif, toujours au service de l’ensemble. C’est sans doute pour cela que la basse est aussi distincte, elle est habitée d’une vie qui lui est propre, ne suivant ni la guitare, ni la batterie et propulsant le tout au-dessus de la mêlée crasseuse. Ici, ce sont les hautes sphères, on côtoie les étoiles.



