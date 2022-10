Citadel - Remember Your Past Chronique Remember Your Past

black metal symphonique avec deux anciens membres fondateurs de « Derrick contre Superman », cette dernière phrase ne sert à rien.)



« Remember your Past » est le tout premier album du quatuor et, peut-être par facilité scénaristique, j’ai envie de dire que j’y entends une voie alternative à ce qu’aurait pu devenir TGOO après la sortie de black plus glacial, plus âpre, plus épuré également, qui n’est d’ailleurs pas sans m’évoquer ce qui se fait de meilleur du côté du Canada.



Bien évidemment, l’artwork est signé par Jeff Grimal qui s’éloigne ici de ses inspirations lovecraftiennes pour se rapprocher, il me semble, de ce qu’il a pu faire pour



Il faut dire que cela faisait un moment que je n’avais pas entendu des compositions estampillées black, aussi symphoniques soient-elles, toucher à une telle luminescence, nombre de mélodies étant tout simplement à couper le souffle de beauté. « Remember your Past », c’est « La Morte Amoureuse » de Théophile Gautier, un endroit sans soleil ni lune pourtant plongé dans une clarté parfois difficilement soutenable tant les harmonies confinent à la clairvoyance médiumnique.



Car, au-delà du chant toujours impeccable de Jeff Grimal il faut surtout souligner l’incroyable boulot abattu par les autres musiciens. Bien sûr, une performance moyenne de Léo Isnard était difficilement envisageable et il fait une nouvelle fois ici la démonstration de tout son savoir-faire, décuplant la puissance de chaque riff, de chaque rythmique, bonifiant en cela chaque minute, chaque seconde. Il ne faudrait pas non plus oublier la subtilité des claviers, jamais étouffants, jamais bêtement grandiloquents comme on peut l’entendre parfois dans le symphonique mal compris, utilisant des sonorités qui, alors qu’elles sont assez classiques, inscrivent totalement CITADEL dans la modernité. La formation est attachée au passé mais fermement tournée vers l’avenir.



Au regard des productions récentes de Jeff Grimal l’auditeur ne sera également pas surpris de retrouver de nombreux passages acoustiques, plus étoffés que dans SPECTRALE mais proches dans l’esprit ainsi que dans les atmosphères développées. Tous ces éléments mis bout à bout font de « Remember your Past » l’un des incontournables de 2022, un disque qui deviendra certainement essentiel à n’importe quel fondu de black metal hautement qualitatif. Que vois-je ? Un nouveau groupe français deavec deux anciens membres fondateurs de THE GREAT OLD ONES dedans, à savoir Jeff Grimal et Léo Isnard (le batteur), si ça m’intéresse ? Et comment donc ! « Et comment donc qui je vous prie ? Et comment donc Houston ! » (Bon, si vous ne connaissez pas, cette dernière phrase ne sert à rien.)» est le tout premier album du quatuor et, peut-être par facilité scénaristique, j’ai envie de dire que j’y entends une voie alternative à ce qu’aurait pu deveniraprès la sortie de « Tekeli-li » , c’est-à-dire un approfondissement, pour ne pas dire une descente, vers unplus glacial, plus âpre, plus épuré également, qui n’est d’ailleurs pas sans m’évoquer ce qui se fait de meilleur du côté du Canada.Bien évidemment, l’artwork est signé parqui s’éloigne ici de ses inspirations lovecraftiennes pour se rapprocher, il me semble, de ce qu’il a pu faire pour SPECTRALE : plus ésotérique, plus psychédélique, les couleurs vives accentuant le contraste avec une musique qui peine à se réchauffer. Car oui, la citadelle est froide, pleine de courants d’air qui mordent la peau nue, les murs sont recouverts de givre… Et on s’y sent pourtant comme chez soi.Il faut dire que cela faisait un moment que je n’avais pas entendu des compositions estampillées, aussi symphoniques soient-elles, toucher à une telle luminescence, nombre de mélodies étant tout simplement à couper le souffle de beauté. «», c’est «» de Théophile Gautier, un endroit sans soleil ni lune pourtant plongé dans une clarté parfois difficilement soutenable tant les harmonies confinent à la clairvoyance médiumnique.Car, au-delà du chant toujours impeccable deil faut surtout souligner l’incroyable boulot abattu par les autres musiciens. Bien sûr, une performance moyenne deétait difficilement envisageable et il fait une nouvelle fois ici la démonstration de tout son savoir-faire, décuplant la puissance de chaque riff, de chaque rythmique, bonifiant en cela chaque minute, chaque seconde. Il ne faudrait pas non plus oublier la subtilité des claviers, jamais étouffants, jamais bêtement grandiloquents comme on peut l’entendre parfois dans le symphonique mal compris, utilisant des sonorités qui, alors qu’elles sont assez classiques, inscrivent totalementdans la modernité. La formation est attachée au passé mais fermement tournée vers l’avenir.Au regard des productions récentes del’auditeur ne sera également pas surpris de retrouver de nombreux passages acoustiques, plus étoffés que dansmais proches dans l’esprit ainsi que dans les atmosphères développées. Tous ces éléments mis bout à bout font de «» l’un des incontournables de 2022, un disque qui deviendra certainement essentiel à n’importe quel fondu dehautement qualitatif.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE