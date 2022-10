Kill Division - Peace Through Tyranny Chronique Peace Through Tyranny

Il y’a des fois où le nom d’un groupe peut prêter à confusion tant les homonymes y sont nombreux mais pas forcément du meilleur goût, car au départ s’il y’a bien eu un KILL DIVISION il n’a rien à voir avec celui dont on va parler plus tard (et dont le résultat est nettement plus intéressant). Ayant existé au Pays-Bas entre 2012 et 2014 il a eu quand même le temps de pondre un album très moyen, malgré la qualité des musiciens où l’on retrouvait des vieux briscards locaux…mais qui ont clairement raté leur coup cette fois-ci. Heureusement rien de tout ça dans cette version Américaine également composée de vétérans du cru expérimentés, qui offrent un opus inspiré et énervé qui sent bon NAPALM DEATH et TERRORIZER (dont on trouve d’ailleurs en guise de conclusion la reprise fidèle de « Barely Alive »), c’est-à-dire du bon Death/Grind radical et brutal qui sert de bon gros défouloir idéal pour les fortes chaleurs et le soleil pénétrant. Car sans rien révolutionner le quatuor composé notamment de Kyle Symons (ex MALEVOLENT CREATION), Gus Rios (GRUESOME) et Dirk Verbeuren (ex ABORTED, ex SOILWORK, MEGADETH) s’est fait plaisir en offrant un disque sans surprises mais ultra-efficace aux deux parties distinctes, mais qui restent totalement cohérentes sans jamais que l’attractivité ne faiblisse même si évidemment tout cela peut finir par sonner répétitif.



Néanmoins ce défaut inhérent au style sera ici très léger tant l’expérience des gars va faire toute la différence, ceux-ci mettant suffisamment ce qu’il faut de variété pour éviter la redondance comme va le proposer la triplette infernale qui ouvre ce long-format. Car outre une densité et variations renforcées ces morceaux sont aussi les plus longs de ce disque, comme si ses géniteurs voulaient être attractifs de suite et ils ont bien fait tant ici que ce soit sur « If You Only Knew », « Surrounded By Filth » et « Thin The Herd » ça ne va être qu’un déluge de rythmiques majoritairement débridées où vitesse, blasts et tabassage intense ne vont cesser de se mélanger. Néanmoins afin de garder une accroche tout cela va aussi montrer quelques parties plus lentes bien rampantes, voire même franchement remuantes sur du mid-tempo jubilatoire où l’envie de secouer la nuque se fait intense, notamment quand quelques relents Hardcore apparaissent au niveau des riffs simples mais diablement efficaces. D’ailleurs il faut saluer la prestation de chacun des membres que ce soit celle du frappeur Belge qui livre comme d’habitude une prestation carrée et solide sans en faire des caisses, et surtout celle du chanteur dont le timbre si reconnaissable avait marqué de son empreinte les excellents « The Will To Kill » et « Warkult », durant sa période au sein du combo de Phil Fasciana. Si les années ont passé il n’a rien perdu de sa puissance et de sa superbe, et cela ajoute à l’agressivité des titres ici présents qui d’ailleurs vont se montrer à partir de « Peace Through Tyranny » plus primitifs et radicaux… que ce soit dans l’exécution comme dans la durée.



Car à partir de là ça ne va jamais dépasser les deux minutes et demi – voire même moins le plus souvent, et si sur « Freak » on va encore retrouver trace de quelques bribes en médium particulièrement remuantes, pour le reste ça va être un festival de violence et de brutalité totale où la rapidité va être quasiment constante. En effet ça va être un déchaînement de bestialité primale menée à cent à l’heure qui va s’enchaîner presque sans discontinuer, pour un bonheur auditif intégral, car si le morceau-titre va encore légèrement ralentir l’allure le reste ne va plus faiblir rythmiquement. Dès que celui-ci se termine l’ultra-courte doublette « Cultists » / « Rise Against » va proposer du matraquage intensif qui rappelle les grandes heures de la formation de Mitch Harris, avant de grimper encore en accroche au fur et à mesure de l’avancée finale. Si « Hatred Inspired » montre encore quelques relents agréables pour le headbanging et le pogo viril il laisse surtout la rapidité donner toute son envergure, point qui trouvera son paroxysme sur les très courts (quatre-vingt secondes chrono) « Battle Scarred Creation » et « Walking Dead », qui démontrent que l’entité est une vraie machine de guerre avec sa batterie en mode dynamite (où le Flamand doit carrément exploser ses baguettes à force de jouer si longtemps sur un rythme pareil), vu que ça ne débande pas et que ça montre sa facette la plus dépouillée, qui conserve sa cohérence de bout en bout.



Car oui même si tout cela est rugueux et d’une construction générale très classique et simple (portée par une production sèche et naturelle), on se laissera totalement happer par ce déferlement haineux qui crie sa rage contre le monde entier sans jamais lasser, tant sa densité y est constante. Bien qu’on aura du mal à faire émerger une plage plus qu’une autre cet enregistrement est parfait pour la période estivale, idéal pour oublier la canicule et rendre un bel hommage aux précurseurs d’un genre toujours actif et agréable, qui s’écoutera sans lassitude aucune. Bref avec son dynamisme incandescent et sa fureur démultipliée ce premier volume de ce nouveau projet annexe à ses créateurs (qui trouvent toujours du temps malgré des emplois du temps très chargés) comblera sans peine les amateurs comme les novices, qui trouveront là un parfait complément aux vétérans Britanniques comme au travail annexe de Pete Sandoval avec la même fureur et le soufre que les originaux.

