Inclination - Unaltered Perspective Chronique Unaltered Perspective





Si c’est désormais chose faite avec la sortie il y a quelques jours de Unaltered Perspective, la fête a tout de même été quelque peu entachée par le leak il y a quelques mois de ces onze nouveaux morceaux débarqués sur Internet en juillet dernier comme un cheveux sur la soupe. Alors bon, on imagine bien que cela n’a pas dû ravir les membres du groupe qui continuent probablement encore aujourd’hui de maudire la personne responsable de ce méfait passible selon la loi française d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€ mais on ne va pas se mentir, cela a fait les affaires d’un paquet de personnes qui comme moi étaient évidemment impatientes de pouvoir jeter une oreille sur ce premier album très attendu.



Sorti chez Pure Noise Records, Unaltered Perspective entend évidemment reprendre les choses là où Inclination les avait laissé trois ans auparavant avec l’excellent



Premier élément a contribuer à cette identité ambivalente, cette production à la fois incroyablement moderne, puissante et compacte et néanmoins empreinte de certaines caractéristiques typiques de cette décennie passée avec notamment un son de guitare métallique passé à travers un effet de type flanger. Un choix qui n’a rien d’anodin puisqu’il apporte d’emblée une coloration très typée années 90 et rappelle au passage ce que l’on pouvait trouver plus "récemment" (avec des guillemets s’il vous plaît car cela fait un moment que l’on n’a pas eu de leurs nouvelles) chez les Californiens de Mizery.

Autre spécificité qu’Inclination cultive depuis ses débuts et qui là encore rappelle beaucoup la scène floridienne des années 90 (je pense notamment à des groupes tels que Culture, Morning Again, Shai Hulud, Poison The Well, As Friends Rust...), ces nombreuses touches mélodiques disséminées ici à droite et à gauche et que la formation entretien sous diverses formes à commencer par ces lignes vocales nombreuses (chant clair, spoken word...) mais brèves dont Tyler Short use avec intelligence ("Epidemic" à 1:25, "Thoughts And Prayers" à 1:44, "Bystander" à 1:29, "Connections" à 1:44, "A Decision" à 0:46...). En complément, le travail d’Isaac Hale et de Caleb Murphy n’est bien entendu pas à occulter puisque le riffing des deux garçons contribue très largement à cet apport mélodique, que ce soit lors de ces quelques séquences acoustiques dispensées en guise d’introduction sur "Unaltered Perspective" et de conclusion sur les dernières secondes de "Commitment To Self" ou plus globalement à travers ce jeu direct et agressif mais non dénué de subtilités qu’elles soient délicates et émotionnelles (les premiers instants de "Epidemic", "Predetermined" et "Bystander", "Thoughts And Prayers" à 0:45, "Marooned" à 2:28, l’instrumental "Segue" et plus globalement tous ces leads plus ou moins courts que le duo va égrener tout au long de l’album) ou bien plus dissonantes ("Thoughts And Prayers" à 0:14 et 1:58, les premières secondes de "Without A Word" puis plus loin à partir de 1:26...).



Voilà pour ce qui est des véritables spécificités de la musique d’Inclination puisque pour le reste, Unaltered Perspective est un album de Hardcore à la fibre Metal tout ce qu’il y a de plus classique. Cependant, le riffing y est une fois de plus excellent avec tout un tas de passages taillés pour rendre dingue n’importe quel auditeur bercé avec ce genre de douceurs (les premières notes d’"Epidemic" ou de "Thoughts And Prayers", "Predetermined" à 0:45, "Without A Word" à 0:40, "Connections" à 0:50...) ainsi que d’autres moments tout aussi viriles mais avec en sus ce côté définitivement urbain pour davantage de street cred’ ("Epidemic" à 2:28, "Thoughts And Prayers" à 1:12, "Bystander" à 1:25, l’entame bien musclée de "Without A Word"). On retrouve également ces accélérations thrashisantes ultra efficaces ("Predetermined" à 0:45, « Without A Word" à 0:41, l’entament fanfare de "A Decision"...) auxquelles viennent se mêler une dynamique Punk / Hardcore fulgurante avec notamment cette batterie ultra-volontaire qui cravache sans jamais rechigner ("Bystander" à 0:38, "Without A Word" à 0:43, "Commitment To Self" à 1:35...), de nombreux ralentissements brise-nuque au groove une fois de plus délectable (les premières secondes de "Thoughts And Prayers", "Bystander" à 1:34, "Connections" à 0:35, "A Decision" à 2:01...) et bien entendu toutes ces petites touches mélodiques qui atténuent momentanément la ferveur et l’intensité du propos sans pour autant trahir le message et sa portée. Bref, tous les éléments d’une formule effectivement sans surprise mais dont l’efficacité n’est clairement plus à démontrer.



Très attendu après deux EPs particulièrement convaincants, Unaltered Perspective ne devrait pas manquer de ravir tous ceux qui suivent Inclination depuis ses premiers balbutiements. Le groupe n’a en effet rien perdu de sa superbe, alignant les brulots Hardcore avec une intensité et une aisance qui font extrêmement plaisir à entendre. Certes, on ne peut pas dire que l’on soit bousculé ici par une originalité ou une personnalité débordante mais peu importe car tout est particulièrement bien ficelé, de ces riffs hyper efficaces à cette dynamique soutenue en passant par ces breaks arrivés à point nommé, ce groove toujours aussi irrésistible et ces petites touches mélodiques, il n’y a là que matière à se réjouir (sans compter le discours de Tyler Short qui fera encore une fois mouche chez les gens réceptifs à ce genre de discours engagés et un poil à contre-courant). Bref, Inclination continue de régaler et personnellement je ne compte pas faire ceinture. Qu’ils soient ou non déjà rompu à l’exercice, le premier album d’un groupe est toujours une étape importante pour ses membres, que ce soit en tant qu’individus ou bien en tant que musiciens. Ce passage quasi-obligatoire (à moins de se séparer avant, bien entendu...) représente une forme d’aboutissement, un passage vers l’âge adulte après avoir batifolé à droite et à gauche le temps de quelques démos, EPs et autres sorties de moindre envergure pourtant capables de vous mettre sous le feu des projecteurs. Bien que le curriculum-vitae des membres d’Inclination nous montre qu’ils sont presque tous déjà passés par là (pour rappel, on retrouve ici des membres et ex-membres d’Expire, Harm’s Way et Knocked Loose), il ne fait aucun doute que les Américains étaient excités et en même pressés de passer cette étape et de partager ce moment avec nous, simples auditeurs.Si c’est désormais chose faite avec la sortie il y a quelques jours de, la fête a tout de même été quelque peu entachée par le leak il y a quelques mois de ces onze nouveaux morceaux débarqués sur Internet en juillet dernier comme un cheveux sur la soupe. Alors bon, on imagine bien que cela n’a pas dû ravir les membres du groupe qui continuent probablement encore aujourd’hui de maudire la personne responsable de ce méfait passible selon la loi française d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€ mais on ne va pas se mentir, cela a fait les affaires d’un paquet de personnes qui comme moi étaient évidemment impatientes de pouvoir jeter une oreille sur ce premier album très attendu.Sorti chez Pure Noise Records,entend évidemment reprendre les choses là où Inclination les avait laissé trois ans auparavant avec l’excellent When Fear Turns To Confidence , un EP particulièrement redoutable offrant un Hardcore Straight Edge à la fois ancré dans l’air du temps et en même temps capable de faire écho au meilleur des années 90. Se faisant, le groupe avait su capter l’intérêt d’un public jeune n’ayant bien évidemment pas connu cet âge d’or tout en touchant la corde sensible des plus vieux d’entre nous ayant vécu cette époque de plein fouet au fil de découvertes toutes plus enthousiasmantes les unes que les autres (de Unbroken à Culture en passant par Earth Crisis, Strife, 108, Morning Again et tant d’autres, il y avait effectivement de quoi faire...).Premier élément a contribuer à cette identité ambivalente, cette production à la fois incroyablement moderne, puissante et compacte et néanmoins empreinte de certaines caractéristiques typiques de cette décennie passée avec notamment un son de guitare métallique passé à travers un effet de type flanger. Un choix qui n’a rien d’anodin puisqu’il apporte d’emblée une coloration très typée années 90 et rappelle au passage ce que l’on pouvait trouver plus "récemment" (avec des guillemets s’il vous plaît car cela fait un moment que l’on n’a pas eu de leurs nouvelles) chez les Californiens de Mizery.Autre spécificité qu’Inclination cultive depuis ses débuts et qui là encore rappelle beaucoup la scène floridienne des années 90 (je pense notamment à des groupes tels que Culture, Morning Again, Shai Hulud, Poison The Well, As Friends Rust...), ces nombreuses touches mélodiques disséminées ici à droite et à gauche et que la formation entretien sous diverses formes à commencer par ces lignes vocales nombreuses (chant clair, spoken word...) mais brèves dont Tyler Short use avec intelligence ("Epidemic" à 1:25, "Thoughts And Prayers" à 1:44, "Bystander" à 1:29, "Connections" à 1:44, "A Decision" à 0:46...). En complément, le travail d’Isaac Hale et de Caleb Murphy n’est bien entendu pas à occulter puisque le riffing des deux garçons contribue très largement à cet apport mélodique, que ce soit lors de ces quelques séquences acoustiques dispensées en guise d’introduction sur "Unaltered Perspective" et de conclusion sur les dernières secondes de "Commitment To Self" ou plus globalement à travers ce jeu direct et agressif mais non dénué de subtilités qu’elles soient délicates et émotionnelles (les premiers instants de "Epidemic", "Predetermined" et "Bystander", "Thoughts And Prayers" à 0:45, "Marooned" à 2:28, l’instrumental "Segue" et plus globalement tous ces leads plus ou moins courts que le duo va égrener tout au long de l’album) ou bien plus dissonantes ("Thoughts And Prayers" à 0:14 et 1:58, les premières secondes de "Without A Word" puis plus loin à partir de 1:26...).Voilà pour ce qui est des véritables spécificités de la musique d’Inclination puisque pour le reste,est un album de Hardcore à la fibre Metal tout ce qu’il y a de plus classique. Cependant, le riffing y est une fois de plus excellent avec tout un tas de passages taillés pour rendre dingue n’importe quel auditeur bercé avec ce genre de douceurs (les premières notes d’"Epidemic" ou de "Thoughts And Prayers", "Predetermined" à 0:45, "Without A Word" à 0:40, "Connections" à 0:50...) ainsi que d’autres moments tout aussi viriles mais avec en sus ce côté définitivement urbain pour davantage de street cred’ ("Epidemic" à 2:28, "Thoughts And Prayers" à 1:12, "Bystander" à 1:25, l’entame bien musclée de "Without A Word"). On retrouve également ces accélérations thrashisantes ultra efficaces ("Predetermined" à 0:45, « Without A Word" à 0:41, l’entament fanfare de "A Decision"...) auxquelles viennent se mêler une dynamique Punk / Hardcore fulgurante avec notamment cette batterie ultra-volontaire qui cravache sans jamais rechigner ("Bystander" à 0:38, "Without A Word" à 0:43, "Commitment To Self" à 1:35...), de nombreux ralentissements brise-nuque au groove une fois de plus délectable (les premières secondes de "Thoughts And Prayers", "Bystander" à 1:34, "Connections" à 0:35, "A Decision" à 2:01...) et bien entendu toutes ces petites touches mélodiques qui atténuent momentanément la ferveur et l’intensité du propos sans pour autant trahir le message et sa portée. Bref, tous les éléments d’une formule effectivement sans surprise mais dont l’efficacité n’est clairement plus à démontrer.Très attendu après deux EPs particulièrement convaincants,ne devrait pas manquer de ravir tous ceux qui suivent Inclination depuis ses premiers balbutiements. Le groupe n’a en effet rien perdu de sa superbe, alignant les brulots Hardcore avec une intensité et une aisance qui font extrêmement plaisir à entendre. Certes, on ne peut pas dire que l’on soit bousculé ici par une originalité ou une personnalité débordante mais peu importe car tout est particulièrement bien ficelé, de ces riffs hyper efficaces à cette dynamique soutenue en passant par ces breaks arrivés à point nommé, ce groove toujours aussi irrésistible et ces petites touches mélodiques, il n’y a là que matière à se réjouir (sans compter le discours de Tyler Short qui fera encore une fois mouche chez les gens réceptifs à ce genre de discours engagés et un poil à contre-courant). Bref, Inclination continue de régaler et personnellement je ne compte pas faire ceinture.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Pure Noise Records Hardcore notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Inclination

Hardcore - 2017 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 21 Octobre 2022

écoutez Unaltered Perspective

Epidemic

Thoughts and Prayers

Predetermined

Bystander

Without A Word

Marooned

Connections

Segue

A Decision

Commitment To Self

tracklist 01. Unaltered Perspective (01:01) 02. Epidemic (03:15) 03. Thoughts And Prayers (02:28) 04. Predetermined (02:21) 05. Bystander (03:05) 06. Without A Word (02:36) 07. Marooned (03:12) 08. Connections (02:47) 09. Segue (01:14) 10. A Decision (02:46) 11. Commitment To Self (05:11)

Durée : 29:56

line up Tyler Short / Chant

Isaac Hale / Guitare

Caleb Murphy / Guitare

Peter Karrer / Basse

Bryan Prosser / Batterie

voir aussi Inclination

When Fear Turns To Confidence (EP)

2019 - Pure Noise Records Inclination

Midwest Straight Edge (EP)

2017 - Life & Death Brigade Records

Essayez aussi Sorcerer

Joy (EP)

2021 - Delivrance Records Bloodlet

The Seraphim Fall

1998 - Victory Records Venere

Venere (Démo)

2017 - Autoproduction Harley Flanagan

Cro-Mags

2016 - 171-A Records Kindred

File 01

1996 - Goodlife Recordings