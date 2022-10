Arch Enemy - Deceivers Chronique Deceivers





Mais avant de s’extasier, commençons à contre pied par les choses qui fâchent… C’était la grosse annonce “pétard mouillé” de Deceivers (définition qui sied parfaitement au bonhomme). Pour les adeptes du guitariste Jeff Loomis (ex-Nevermore), passez donc de nouveau votre tour. Le bonhomme est toujours aussi fantomatique, crédité uniquement sur quelques leads et soli pour soulager Michael, ce dernier et Daniel demeurent indélébilement les piliers d’Arch Enemy. Concernant le chant “sur le trône” d’Alissa White-Gluz, véritable point noir de la bande depuis 2014, ils paraîtront étonnamment moins poussifs et fatiguant à l’écoute (ou alors je suis aussi vacciné des oreilles). Quelques virées “clair” (uniquement sur l’ouverture “Handshake with Hell”) que l’on avait entr'aperçu sur la précédente galette et qui ne feront pas grincer les dents. Les tares metalcore “remplissage” ne sont pas non plus effacées mais nettement plus diluées.



Ce poids levé, on peut enfin parler de “death mélodique” ! Des riffs accrocheurs dès l’ouverture et le refrain de “Handshake with Hell”, les très “rétro eighties” “In the Eye of the Storm”, “Poisoned Arrow” ou “One Last Time”, quitte à retrouver du riff “Carcassien” (période Heartwork) sur “House Of Mirrors”. D’ailleurs pour rester dans les débuts de Michael (Carnage parmi les pionniers du swedeath), Arch Enemy proposera un hommage pour L-G Petrov (Entombed) “Spreading Black Wings”... Pas folichon malheureusement. Comme d’habitude vous trouverez des soli sur chaque morceau mais sans trop d’astiquage inutile et même avec une certaine âme (le gros break de “The Watcher”, le iodé (Nightrage ?) “Exiled From Earth”). Tout cela propulsé par le son “mammouthesque” de Jacob Hansen (à des années lumières du précédent opus), aisément reconnaissable (potard des basses réglé au maximum) et mettant bien en avant les frappes “enclume” de Daniel Erlandsson sur le gros thrashcore (quelque peu vide il faut avouer) “Deceiver, Deceiver”, “The Watcher” ou “Sunset Over The Empire”.



