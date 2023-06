Cave In - Beyond Hypothermia Chronique Beyond Hypothermia (Compil.)

Souvent considéré à tord comme le premier album de Cave In, Beyond Hypothermia n’est en réalité qu’une compilation regroupant l’ensemble des premiers enregistrements du groupe (splits 7’’, EP, démos…) ainsi que quelques compositions qui à sa sortie faisant évidemment figure d’inédits. Cependant, il y a tout de même une subtilité la concernant puisqu’effectivement certains des titres proposés ici ont été retravaillés et réenregistrés pour l’occasion. Un choix justifié à l’époque par le fait que le groupe souhaitait apporter un peu de fraîcheur et de peps supplémentaire à certaines de ses plus vieilles compositions mais que malheureusement Cave In semble aujourd’hui regretter. Pour autant, cette compilation reste du pain béni pour les amateurs de la formation et est aujourd’hui l’occasion pour moi de faire un retour sur la genèse de l’un des groupes de Hardcore les plus emblématiques des années 90.



Formé en 1995 dans la banlieue de Boston (Methuen, Massachusetts), Cave In qui doit son nom à un titre tiré du premier album des excellents Codeine est au départ la réunion de Jay Frechette (chant) et Stephen Brodsky (guitare). Très vite, le duo sera rejoint par Adam McGrath (guitare), Justin Matthes (basse) et JR Conners (batterie). C’est sous cette configuration que les Américains vont sortir l’essentiel de leurs premiers enregistrements à savoir deux démos, trois splits en compagnie de Piebald, Early Grace et Gambit, un EP (Crossbearer paru en 1997 sur Hydra Head Records) ainsi qu’une participation à la compilation Between A Rock And A Hard Place éditée par le label américain Witching Hour (Racebannon, Orchid, Song Of Zarathustra, Jerome’s Dream...) sur laquelle on trouve également Reversal Of Man, Roswell et The End Of The Century Party. Après ces deux années particulièrement chargées, le groupe devra faire face aux départs successifs de Jay Frechette parti rejoindre définitivement Ten Yard Fight et de Justin Matthes. Tous les deux seront remplacés dans la foulée par Dave Scrod (ex-Swivel) et Andy Kyte (futur Barrit et The Year Of Our Lord). C’est à ce line-up revu et corrigé que l’on doit cette compilation parue en février 1998 sur Hydra Head Records, quelques mois seulement avant la sortie de l’incroyable Until Your Heart Stops, premier véritable album de Cave In.



Côté illustration et production on retrouve ici ceux qui seront (et étaient déjà un peu) ces incontournables de la scène Hardcore chaotique de l’autre côté de l’Atlantique. C’est ainsi à Jacob Bannon de Converge que l’on doit l’artwork de cette compilation particulièrement symptomatique de cette époque alors que ces compositions enregistrées pour l’essentiel par Brian McTernan (Texas Is The Reason, Cast Iron Hike, Converge, The Promise Ring...) ont toutes été mixées puis remixées par Kurt Ballou (Converge, Kid Kilowatt, Eulcid, God City Studio) avec l’aide d’un certain d’Andrew Bernard.



Si jusque-là vous n’avez eu aucun mal à me suivre, la suite va par contre vous demander un petit peu plus de concentration. Enregistrés entre 1995 et 1997, les huit premiers titres de cette compilation (soit de "Crossbearer" à "Pivotal") l’ont été initialement avec Jay Frechette au chant. Seulement dans le cadre de Beyond Hypothermia, Cave In a souhaité apporter quelques modifications. Si c’est bien le chanteur de Ten Yard Fight que l’on entend encore sur "Crossbearer", "Chameleon" et l’inédit qu’est "Capsize", c’est par contre la voix de Dave Scrod que l’on retrouve sur tous les autres titres. De même, certaines parties de guitares sur "Stoic", "Programmed Behind", "Fly Paper" et "Pivotal" ont été corrigées et ne correspondent pas aux versions originales que l’on peut trouver sur les différents supports où elles apparaissent. Bref, c’est un petit peu le bazar.



Alors évidemment, en comparaison des titres figurants sur Until Your Heart Stops, on sent bien que le groupe était encore un petit peu vert sans pour autant donner l’impression de manquer ni d’expérience ni de confiance. En effet, les choses étaient déjà particulièrement carrées pour l’époque avec un niveau d’exécution et de composition extrêmement impressionnant pour des gamins qui au moment des faits avaient entre quinze et dix-neuf ans seulement. Aussi sur les titres les plus récents (les deux inédits qui clôturent cette compilation ainsi que les compositions du EP Crossbearer) on reste ici très proche du Hardcore métallique à la fois complexe et chaotique que l’on retrouvera quelques mois plus tard sur le premier album des Américains et qui le propulsera parmi les meilleurs groupes du genre. Seule grosse différence, quelques passages aux inspirations Emo / Indie Rock nettement plus prononcées comme par exemple sur le break de "Crossbearer" à 1:40 ainsi que sur cette autre transition entamée plus loin à 3:40, sur la première partie de "Capsize" (titre présent sur une démo de 1995 mais présenté ici dans une version plus récente) où l’on sent poindre notamment l’influence de Codeine sur la jeune formation, sur cette séquence débutée à 0:31 sur "Ritual Famine".

Concernant les titres les plus anciens, ceux issus des différents splits sortis par Cave-In en 1996, le groupe propose quelque chose de plus proche du Converge de Carring & Killing, une autre compilation de choix sur laquelle j’espère pouvoir me pencher un jour. Si l’on retrouve bien la base de ce qui sera le groupe deux ans plus tard (ce Hardcore métallique nerveux et incisif), on trouve également ici un côté écorché et émotionnel bien plus prononcé avec toujours ces sonorités Emo / Indie Rock également très présentes autant dans certaines parties vocales que dans certains riffs et autres séquences plus en retenues (sonorités qui feront d’ailleurs leur réapparition dès 1999 sur le EP Creative Eclipses et que le groupe embrassera pleinement par la suite).



Reste "Crambone", titre affiché à plus de onze minutes mais que l’on peut diviser en quatre parties bien distinctes. La première jusqu’à 2:36 donne à entendre un groupe versant dans une sorte de Stoner / Doom rappelant par certains aspects le Corrosion Of Conformity de Delivrance. Un moment sympathique qui tranche évidemment avec le reste de ce que l’on a pu entendre jusque-là. La seconde qui cours de 2:36 à 5:04 est un sample issu d’une scène tirée du film Carrie. La troisième de 5:04 à 8:04 n’est que silence avant cette dernière partie bien plus cool puisque Cave In se laisse aller à un medley de Metallica en reprenant notamment des parties de "Fight Fire With Fire", "Creeping Death" et "The Four Horsemen".



Bref, si Beyond Hypothermia n’est effectivement qu’une simple compilation et en aucun cas un premier album, celle-ci reste néanmoins sacrément bien troussée avec des titres qui encore aujourd’hui n’ont aucun mal à séduire. Déjà très à l’aise malgré leur jeune âge, les membres de Cave In y dévoilent tout leurs talents et l’étendue de leurs diverses influences qu’ils ne manqueront pas de révéler au fur et à mesure de leurs sorties futures. Certes, tout n’est pas parfait avec notamment ces voix parfois bancales et mal assurées mais c’est justement cette jeunesse, cette fougue et cette énergie qui font que ces titres fonctionnent aussi bien encore maintenant. Alors oui, je lui préfère Until Your Heart Stops plus maitrisé et à l’impact bien plus évident (que ce soit sur ma petite personne mais aussi sur la scène Hardcore) mais vingt-cinq ans plus tard cette compilation conserve toute sa fraicheur et son énergie ainsi qu’une pertinence qui ne fait aucun doute. Non, ces titres ne sont clairement pas à sous estimer.

