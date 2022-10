Ultha - All That Has Never Been True Chronique All That Has Never Been True

Floors of Heaven. Deux ans plus tard, la formation surprend ses fans en annonçant la sortie de All That Has Never Been True, via Vendetta Records, sans tambour ni trompette. Aucune promotion et un artwork aussi classieux qu’intriguant réalisé par Tobias Hahn (cf. Belong ou Floors of Heaven) en guise de premier contact, il n’en fallait pas plus pour piquer la curiosité.





Autant de signaux positifs qui ont rapidement estompé les craintes laissées par un



Salvation waits for noone and soon

I will forget that the world has forgotten about me.





All That Has Never Been True est l’album le plus nihiliste et le plus personnel du groupe. Une œuvre tourmentée où vous retrouvez la touche « Ultha » dans la manière de composer, l’importance accordée aux ambiances et l’effusion d’émotions. Sa musique évoque des images, d’une virée nocturne seule avec ses angoisses. Ce nouveau long format frôle l’heure de jeu mais les Allemands se font plus concis et plus précis aussi. La bombe explose avec « Dispel » mais l’attention ne faiblit pas même lorsque le rythme se fait plus lent comme sur « He Knew and Did Not Know », morceau instrumental anxiogène à souhait. Il est une sorte de passerelle menant à la seconde partie de l’album, davantage tortueuse. La folie s’invite vicieusement, menée d’une main de maître par R. Schmidt (au chant habité et très varié), des mélodies désabusées mais aussi un côté plus ésotérique (« Carrion (To Walk Among the Spiders) »). Vous êtes déstabilisé, passant de sonorités post-punk/cold-wave sur l’inro horrifique de « Haloes in Reverse » aux sonorités black. Les douces notes de synthé (encore elles) vous bercent et vous égarent sur le très bon titre « Rats Gorged the Moon...and All Fell Silent » (renvoyant à la scène norvégienne). Vous errez, telle l’héroïne de Carnival Of Souls, emporté par les mélodies entêtantes qui tournent en boucle.



La fin d'une trilogie et un retour dans la douleur mais réussi pour Ultha. Placé sous le signe de l'obscurité, All That Has Never Been True est paradoxalement son album le plus riche. « Der alte Feind (Jeder Tag reißt Wunden) » en est l'exemple le plus frappant avec les changement de tonalités, les chœurs poignants et l'instrument à cuivre qui fait son apparition dans les dernières minutes. Les musiciens évoluent tout comme leur musique et ils ont su trouver ici le juste équilibre. Si vous êtes fan de Weakling et de black metal atmo de qualité, vous ne resterez pas insensible à cet opus.

