Car si le désormais trio a conservé sa brutalité primitive et débridée il a aussi densifié sa musique en y injectant des parties plus lourdes, des solos plus nombreux et des accents Heavy de très bon goût dont on va avoir la teneur d’entrée avec « Cimmerian Dawn », qui est probablement le meilleur morceau de ce disque. En effet quoi de mieux que de présenter d’entrée toute sa palette de jeu et d’influences, et là on ne peut pas dire qu’il y’ait tromperie sur la marchandise vu que les gars vont durant un peu plus de six minutes alterner tout du long entre blasts intenses et tabassage viril, tout en n’hésitant pas à ralentir et accélérer régulièrement en y rajoutant des riffs qui n’auraient pas fait tâche chez JUDAS PRIEST. De fait on se retrouve embarqué dans deux univers très différents mais qui finalement s’agglomèrent parfaitement du fait de la fluidité constante qui est proposée, et de l’écriture qui n’en fait jamais des tonnes car tout cela ne s’encombre pas de futilités. Si on peut penser que les mecs ont déjà tout dit une fois arrivé au bout de cette première plage cela est en partie vrai, car si la suite ne va pas retrouver ce tel niveau d’attractivité ça va rester quand même particulièrement bien foutu et sans fausses notes. Si tout ça va être d’un classicisme sans bornes le résultat ne va jamais faiblir comme avec « Reactionary Angel » où des parties tribales et d’autres rampantes apparaissent pour alourdir l’ensemble, et créer ainsi un contre-pied idéal au long moment de violence effrénée qui est apparu auparavant (et qui reviendra d’ailleurs juste après). Si cette radicalité reste majoritaire la plupart du temps elle sait aussi s’effacer quand il le faut, la preuve sur le très bon « Sarx And Blood » qui voit l’ajout d’éléments épiques guerriers via l’apport d’un mid-tempo combattif et propice au headbanging, pour un rendu hyper entraînant bien calé entre deux vagues de haine généralisée. Ce sentiment de rage va être plus présent encore sur la conclusion intitulée « The Squirming Hyperion » aux accents très MOTÖRHEAD et Punk, tant c’est sobre et efficace en étant mené tambour battant mais sans jamais être lassant ni redondant.



En effet cette composition à l’instar des précédentes ne souffre pas des maux de répétition et linéarité, souvent présents dans ce style si rudimentaire techniquement… sauf que là les musiciens ont suffisamment de vécu et d’expérience pour ne pas tomber dans ce piège, vu qu’ils intègrent juste ce qu’il faut de technique et de variations… et ce malgré une durée qui pourrait le faire supposer. Si tout cela sera évident beaucoup trop court pour apprécier totalement ça passera néanmoins comme une lettre à la poste, tant la qualité est au rendez-vous et que cela fait énormément plaisir de retrouver la formation au mieux de sa forme, surtout en étant toujours aussi inspirée et cohérente dans sa démarche. En attendant de la retrouver sur un format plus conséquent ce « Sold Under Sin » fera totalement l’affaire et trouvera facilement sa place dans le haut du panier des sorties de l’année dans le genre, reléguant loin la concurrence qui va avoir du boulot pour égaler cet enregistrement parfait de bout en bout, et qui même s’il ne révolutionne absolument rien s’apprécie et se déguste de mieux en mieux écoute après écoute. Mine de rien ça fait plaisir de retrouver SACRILEGIA en pleine santé et surtout encore actif, car on avait fini par totalement oublier les Irlandais qui avaient pourtant pondu il y’a près de quatre ans l’excellent « The Triclavian Advent » qui dévoilait un très bon Black/Thrash à l’ancienne, sans prétentions mais impeccable. Depuis si de l’eau a coulé sous les ponts la recette du combo n’a pas changé d’un iota et c’est une bonne nouvelle, même si ces quatre nouveaux titres ont été longs à mettre en place… la faute notamment au Covid qui a ralenti l’allure, tout comme les occupations des membres au sein de VIRCOLAC et COSCRADH. Du coup afin de montrer que ce projet est toujours en vie l’entité a décidé de sortir tout ça aujourd’hui sous la forme d’un Ep, plutôt que d’attendre encore une durée indéterminée avant d’en avoir suffisamment sous le coude et créer ainsi le risque d’être totalement oublié de la part du public comme de la presse. 2022 - Invictus Productions Black/Thrash notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sacrilegia

Black/Thrash - 2018 - Irlande

nouveaute A paraître le 30 Septembre 2022

écoutez Cimmerian Dawn

Reactionary Angel

Sarx and Blood

The Squirming Hyperion

tracklist 01. Cimmerian Dawn 02. Reactionary Angel 03. Sarx And Blood 04. The Squirming Hyperion

Durée : 20 minutes

line up Diego Rodrigues / Batterie

Jason Keane / Chant - Guitare

Ciarán Ó'Críodáin / Basse

