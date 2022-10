Kormosh - Hemophilia rex tormentum Chronique Hemophilia rex tormentum (EP)





De ce qu’on en sait, le duo provient du Sud-Ouest de la France, décidément une zone de plus en plus riche en méfaits métalliques en tout genre, une première démo so(m)brement intitulée « Demo 1 » est parue en avril 2021 chez Narbentage Produktionen, un label allemand qui fleure bon l’underground et nous sommes donc à présent confrontés à cet EP, « Hemophilia rex tormentum », composé de trois longs titres oscillant entre six et neuf minutes.



Si vous avez jeté un œil sur le logo et la pochette, votre petit doigt a dû vous mettre la puce à l’oreille et, fine mouche que vous êtes (oui, je file la métaphore de l’insecte), vous en avez aisément déduit qu’il s’agissait probablement là d’un obscur disque de black metal, ce que je ne peux démentir. Car oui KORMOSH pratique le black, que l’on pourrait même qualifier de « raw » tant les membres de la formation s’évertuent à salir ce qu’il touche tout en conservant toutefois un certain sens du mélodique. Alors pour essayer de donner un cadre référentiel, je vais poser quelques grands noms, n’allez pas pour autant croire que le groupe joue dans la même cour, c’est uniquement pour essayer de situer le truc.



Ainsi, au fil de « I – Nihilistic Vampire », « II – Hemophilia rex tormentum » et « III – The Night of the Cursed Owls », je pourrais penser, dans un état de grâce éthylique que je suis sur le point d’atteindre à l’instant où j’écris ces quelques lignes, au EVOL, mais tout cela passé à la moulinette du terroir français, du néant et de la misanthropie. Et alors que je lisais les mots suivants de la formation concernant sa musique, « cet opus a pour vocation de faire ressentir les derniers soupirs d'un seigneur de la nuit », je ne pouvais m’empêcher de penser que ces deux personnes, avec leurs moyens certainement restreints, étaient néanmoins parvenues à atteindre leur objectif. Oui, « Hemophilia rex tormentum » inspire, respire et expire, pour ne pas dire expectore, l’obscurité, la nuit sans lune, l’agonie d’un être déchu pourrissant dans les tourbes d’une région désolée, abandonnée de tous. Oui, il se dégage de cet EP la langueur de l’agonie (« I – Nihilistic Vampire »), la fureur révoltée de celui qui ne veut pas s’éteindre (« II – Hemophilia rex tormentum »), l’acceptation enfin de l’inexorable disparition (« III – The Night of the Cursed Owls »).



Sans compter que pour une production avant tout indépendante estampillée « raw » le son est étonnamment bon, permettant de bien distinguer les mélodies des claviers avec, en prime, un chant extrême totalement maîtrisé et une technique instrumentale plus que suffisante pour les ambitions générales. In fine, et j’en suis le premier surpris, on se retrouve avec un EP plus que prometteur et qui remplit donc à mon sens tous ces impératifs premiers : dégager une atmosphère de moisissure, de putréfaction, hantée par un chant qui n’est presque plus humain, l’un des très gros points forts de ce disque aussi surprenant qu’attachant.



2022 - Altare Productions Raw Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Kormosh

Raw Black Metal - 2021 - France

formats Digital / 08/04/2022 - Indépendant

K7 / 08/04/2022 - Altare Productions (Edition limitée)

écoutez Full EP

tracklist 01. I - Nihilistic Vampire (06:26) 02. II - Hemophilia rex tormentum (05:58) 03. III - The Night of the Cursed Owls (08:49)

Durée : 21:13

parution 8 Avril 2022

