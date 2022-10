Cedric SIRE & Isabelle MARCELLY - Hellfest Chronique Hellfest (Livre)

(Le festival raconté par les groupes)

Dire que l’équipe de Thrashocore a un peu trainé ses guêtres au Hellfest au fil des années est un doux euphémisme. Avec pas loin de 10 éditions couvertes, en incluant celles de son prédécesseur le Fury Fest (2004-2007) auquel avait participé votre humble serviteur, la Thrasho team a donné de sa personne dans les circles pits les plus boueux du Mans, puis de Clisson, pour vous rapporter des lives reports aux petits oignons, en contribuant ainsi indirectement à la courbe de croissance et de popularité du festival, qui a atteint le statut qu’on lui connait aujourd’hui.



Le Hellfest est ainsi devenu un incontournable festival qui a dépassé les frontières du METAL pour être même popularisé jusque dans les médias mainstreams, ce que tout un chacun aimera adorer ou adorera détester... Il était donc naturel qu’au fil des années se développe un peu de littérature autour du Hellfest, et c’est ainsi que j’en arrive à vous parler de cet énorme pavé : « le Hellfest raconté par les groupes », ressorti récemment dans une édition « augmentée » après une publication avec une couverture black en 2019.



La lecture des 336 pages m’a pris un peu de temps, bien que chacun des 26 chapitres soit occupé en partie par d’immenses et magnifiques photos de chacun des groupes représentées. Il n’empêche que chaque musicien interrogé a une multitude de choses à raconter, et que dans l’ensemble aucun témoignage n’est trop ennuyeux ou nombriliste. Certains évoquent leurs mésaventures (j’y reviendrai) et souvent leur admiration de ce qu’est devenu le Hellfest, d’autres préfèrent parler de leur rapport à la musique, notamment live ; enfin les autres nous partagent quelques anecdotes croustillantes sur l’envers du décor. La multitude des groupes interrogés permet d’aborder absolument tous les styles, et il serait interminable que de vous citer les 112 groupes qui sont ici questionnés, mais il est appréciable que ce soit un scope extrêmement varié et représentatif du Hellfest : Black/Death/Hardcore/Thrash/Heavy/Néo et j’en oublie, toutes les scènes sont représentées, à l’image de ce qu’est le festival.



Alors, OK, de belles photos, un beau livre qu’on aura plaisir à feuilleter et à exposer dans sa bibliothèque, mais quid des anecdotes que je vous ai promis ? J’ai pris quelques notes au fil de mes lectures, et je vous invite, si vous ne deviez survoler quelques chapitres, à vous arrêter quelques minutes pour lire l’odyssée épique de THERION lors de l’édition 2007 (la fameuse édition « boueuse »), de leur départ de Suède jusqu’au moment du concert, qui vaut son pesant de cacahuète ; très drôle aussi le double témoignage de CELTIC FROST & de PHIL ANSELMO, où le premier fut très énervé que le second, tout bourré, monte sur scène durant leur show pour chanter un titre sans avoir prévenu quiconque ; la story de SOILWORK vaut également le détour lorsque le groupe évoque l’édition 2014 où leur bassiste a subitement disparu de la scène en plein morceau, tombé dans un trou subitement formé sur celle-ci. On pourrait aussi parler du show d’IMMORTAL qui fait « péter les plombs » au sens littéral du Hellfest 2007, raconté magnifiquement par l’un des artistes de 1349.



On sort de cette lecture avec un sentiment de fierté d’avoir dans notre pays un tel festival plébiscité par tant d’artistes venus du monde entier. Tous saluent la marge de progression phénoménale entre les débuts du Fury Fest et l’édition 2022 ; et j’ai adoré à titre personnel de re-découvrir parmi certains de mes héros musicaux qu’ils ont eux aussi une âme de fan, et qu’ils se pissent dessus eux aussi quand ils croisaient au détour d’un couloir des loges un membre de SLAYER, MOTORHEAD ou autre groupe culte pour eux. Le Hellfest est aussi, d’un point de vue de musicien, un immense hub pour les groupes qui ne se croisent quasiment jamais en dehors, et ils sont nombreux à avouer se faufiler comme de simples fans la nuit venue pour assister comme nous tous aux concerts de leurs propres idoles. Je ne peux que vous recommander cet épais ouvrage si vous êtes curieux de découvrir l’envers du décor du Hellfest vu par les groupes, la majeure partie des 112 témoignages sont à coeur ouvert et de qualité, et cela en fait une lecture très agréable et authentique.

