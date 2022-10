Syn Ze Șase Tri - Ultimu' lup Chronique Ultimu' lup





SYN ZE ȘASE TRI sort en 2022 son cinquième album, 5 ans après Ultimu’ lup : deux qui étaient déjà là auparavant : Șuier et Lycan, un nouveau du nom de Dadu, et une demoiselle nommée Andreea Vlaicu. Il faut aussi ajouter les musiciens nouveaux-venus : Suru le bassiste, Alfa le claviériste et Aprig le batteur et enfin on trouve quatre invités, comme si ça ne suffisait pas : le guitariste Toni Dijmărescu, les chanteurs Costin Adam et Ageru Pământului et enfin l’ancienne claviériste de NEGURA BUNGET : Inia Dinia… On se dit en plaisantant que toute la scène roumaine a été invitée sur ce nouvel album, et on se dit plus sérieusement qu’on aurait tout aussi bien pu faire une équipe de baseball.



Sauf que cette équipe de baseball, elle ne serait pas professionnelle, mais plutôt vouée à participer au Kôshien. Le niveau n’est pas le même, et pourtant on peut trouver du plaisir à l’écoute de ces 10 titres de 45 minutes. Le black metal y est comme auparavant très symphoniques, mais avec des moyens particulièrement limités. C’est même surprenant d’avoir autant de membres et de donner l’impression qu’ils sont tous bons sans plus. On retrouve en quelque sorte le black sympho à l’ancienne, mais pas celui des années 90, plutôt celui du début des années 2000, quand il y en avait trop et qu’il ne savait plus quoi inventer.



SYN ZE ȘASE TRI essaie pourtant beaucoup de choses, mais sans que cela ne s’imbrique comme il le faut. L’impression de chaos n’est pas dérangeante, mais pénible. L’effet nostalgie fonctionne, mais pas très longtemps. On apprécie quelques prises de risque, mais sans non plus être ensorcelé par la magie de l’ensemble… Il y a par exemple ce passage où la composition part dans des ambiances et un timbre de voix à la GAMMA RAY, sur « Din om neom ». C’est un moment assez intéressant, mais qui ne se retrouvera jamais par la suite, et qui reste donc juste un « instant OVNI » de l’ensemble. Des voix claires et d’autres féminines sortent aussi bien leur épingle du jeu, mais c’est toujours trop court et ça ne peut pas rattraper l’ennui du reste…



Du coup, cet album n’est pas vraiment passionnant, et il peut juste toucher par les efforts qu’il abat du mieux qu’il peut. Dommage que son mieux n’arrive pas encore à un niveau suffisant… Au Japon, on aime le baseball. On le préfère même au judo ou au sumo, qui ont leurs amateurs mais qui ne sont pas pratiqués par autant de monde. On aime y jouer, mais on aime aussi et presque plus le regarder. Et ce qui est amusant, c’est qu’il n’y a pas que le baseball professionnel qui fait frémir la foule. Il y a des rendez-vous annuels qui sont très médiatisés et qui monopolisent les chaînes de télé : les compétitions inter-lycées. C’est le Kôshien. Et il est véritablement suivi avec frénésie, alors que le niveau des équipes est celui de… lycéens. Pour les jeunes hommes qui s’y affrontent, ce rendez-vous n’est pas qu’un événement sportif où l’on recherche la victoire, mais c’est également une étape de vie. C’est dans le système scolaire japonais un passage important car c’est la finalité d’un long apprentissage. Ce sont souvent les lycéens en troisième année qui sont retenus pour jouer, et qui y connaissent donc les derniers instants avec des camarades qui auront partagé leurs efforts, leurs peines, et leurs joies. Ceux qui regardent les matches ressentent les mêmes frissons, parce qu’ils sont nostalgiques de leur jeunesse, parce qu’ils sont émus par la sueur et les pleurs des participants. Et puis il arrive aussi que cette compétition soit l’occasion de découvrir des joueurs qui deviendront professionnels, puisque certaines équipes recrutent suite aux performances qui auront été réalisées.sort en 2022 son cinquième album, 5 ans après Zăul Moș . Le line-up a pas mal évolué et beaucoup de nouvelles personnes sont apparues. Ceux qui n’ont pas changé, ce sont la véritable tête pensante de la formation depuis 2007, Corb, puis le guitariste présent depuis 2016 : Moș. Ensuite, il y a une tripotée de chanteurs qui ont participé à: deux qui étaient déjà là auparavant : Șuier et Lycan, un nouveau du nom de Dadu, et une demoiselle nommée Andreea Vlaicu. Il faut aussi ajouter les musiciens nouveaux-venus : Suru le bassiste, Alfa le claviériste et Aprig le batteur et enfin on trouve quatre invités, comme si ça ne suffisait pas : le guitariste Toni Dijmărescu, les chanteurs Costin Adam et Ageru Pământului et enfin l’ancienne claviériste de: Inia Dinia… On se dit en plaisantant que toute la scène roumaine a été invitée sur ce nouvel album, et on se dit plus sérieusement qu’on aurait tout aussi bien pu faire une équipe de baseball.Sauf que cette équipe de baseball, elle ne serait pas professionnelle, mais plutôt vouée à participer au Kôshien. Le niveau n’est pas le même, et pourtant on peut trouver du plaisir à l’écoute de ces 10 titres de 45 minutes. Le black metal y est comme auparavant très symphoniques, mais avec des moyens particulièrement limités. C’est même surprenant d’avoir autant de membres et de donner l’impression qu’ils sont tous bons sans plus. On retrouve en quelque sorte le black sympho à l’ancienne, mais pas celui des années 90, plutôt celui du début des années 2000, quand il y en avait trop et qu’il ne savait plus quoi inventer.essaie pourtant beaucoup de choses, mais sans que cela ne s’imbrique comme il le faut. L’impression de chaos n’est pas dérangeante, mais pénible. L’effet nostalgie fonctionne, mais pas très longtemps. On apprécie quelques prises de risque, mais sans non plus être ensorcelé par la magie de l’ensemble… Il y a par exemple ce passage où la composition part dans des ambiances et un timbre de voix à la, sur « Din om neom ». C’est un moment assez intéressant, mais qui ne se retrouvera jamais par la suite, et qui reste donc juste un « instant OVNI » de l’ensemble. Des voix claires et d’autres féminines sortent aussi bien leur épingle du jeu, mais c’est toujours trop court et ça ne peut pas rattraper l’ennui du reste…Du coup, cet album n’est pas vraiment passionnant, et il peut juste toucher par les efforts qu’il abat du mieux qu’il peut. Dommage que son mieux n’arrive pas encore à un niveau suffisant…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE