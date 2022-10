Xenotheory - Dawn of an Eyeless Realm Chronique Dawn of an Eyeless Realm

slam death. Ne criez pas trop vite au cliché, le quatuor parisien (quintette si je compte le parolier comme membre à part entière) de Il s’agit d’un groupe de slamming deathcore ». Je me contente juste de constater que ce genre de groupes a une espèce de fascination pour les coloris on ne peut plus flashy, intuition que j’avais pu confirmer de visu il y a quelques mois lors du passage de STILLBIRTH et des merveilleux XENOTHEORY par hasard, vous aurez exactement ce que vous attendez, peut-être même plus. Je vais également préciser pour les cancres du fond de la salle, qui auront froid cet hiver du fait de radiateurs plafonnés à 19° comme l’a demandé notre chauffagiste-président (oui c’est possible, coiffeur-astronaute aussi), que « xeno » fait ici référence aux Xénomorphes du film « Alien », la pochette étant suffisamment explicite pour ne pas confondre avec du NS.



Les musiciens étant donc versés dans l’univers de Ridley Scott, pas étonnant que « Dawn of an Eyeless Realm » soit un concept album amené à être développé dans les sorties futures, ces dix titres n’étant en fait que le premier chapitre de l’histoire qui nous est ici narrée. Le seul réel problème, c’est qu’une fois qu’on a lâché le mot « slam », on a tendance à croire qu’il n’y a pas grand-chose de plus à ajouter.



Oui XENOTHEORY maîtrise les ralentissements surpuissants, les mosh-parts d’enculés. Oui les guitares sont sous-accordées. Oui tout n’est que rythmiques écrasantes. Oui la production est aussi épaisse qu’une garbure de campagne. Oui le chant est guttural à souhait, et je remercie d’ailleurs le vocaliste de nous épargner les dérives criardes du deathcore, voire pire, de caler des refrains mélodiques car, cela, c’est vraiment la chienlit du metal. Mais il n’y a pas que ça. Peut-être est-ce dû à la présence de djent Occasus » même si, et j’insiste bien, les Parisiens sont bien plus ancrés dans le brutal slam death que dans un quelconque délire cybernétique. C’est juste que les claviers apportent une touche d’originalité tout en sachant rester à leur place (« La place du piano, c’est à la cuisine », dixit Philippe Etchebest).



D’autre part, même si cela est sans doute inutile de le préciser, la musique groove à mort. A ce titre, l’introduction pose parfaitement les bases de ce qu’est le reste du disque : trente-six minutes de coups de latte dans la gueule avec notamment une performance vocale que je trouve assez impressionnante. Le timbre est gras, visqueux, tout en restant audible et évitant le piège, parfois facile, du pig squeal.



2022 - Indépendant Slamming Deathcore notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Xenotheory

Slamming Deathcore - 2022 - France

formats Digital / 24/06/2022 - Indépendant

écoutez Intro

Predation

Boogeyman

Nature Prevails

Antibiosis

Symbiosis

Alienation

Echoes

The Swarm

Reverie

tracklist 01. Intro (02:26) 02. Predation (03:40) 03. Boogeyman (04:27) 04. Nature Prevails (03:47) 05. Antibiosis (03:30) 06. Symbiosis (03:13) 07. Alienation (02:56) 08. Echoes (04:16) 09. The Swarm (04:18) 10. Reverie (03:56)

Durée : 34:29

line up Nicolas Cardoso / Chant

Florent Lambert / Guitare, Batterie, Clavier

Adrien Laplace / Guitare

Léo Dieleman / Basse

parution 24 Juin 2022