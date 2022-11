o.T.s - Hosanna Ponchatoula Chronique Hosanna Ponchatoula (Démo)

Seulement au-delà de l’agression sonore et du concept, il reste que tout ça manque encore un peu d’originalité pour nettement se démarquer des centaines d’autres groupes évoluant dans le registre. A ce stade, je suis donc bien en peine de percevoir l’avenir d’o.T.s, s’il en a un. On a certes vu bien pire signer sur un label mais le trio me semble en l’état condamné à écumer les bas-fonds pour encore un bon moment. Cela dit, compte-tenu de l’âpreté du propos, c’est encore ce qui lui ira le mieux. Pour les curieux et les indécrottables du black élémentaire. Cette fois, il faut y aller. On se bouche le nez, on ouvre la bouche et on avale sans broncher les treize minutes d’«», deuxième démo des Suisses d’ o.T.s après l’éponyme sortie en 2019. Cette dernière avait tout de même été éditée chez Transcendance dans un format K7 limité à 100 copies : cinq titres, une pochette qui mettait mal à l’aise, c’était prometteur.Aujourd’hui, je n’en sais pas vraiment plus au sujet de la formation. Elle recherche un label et évolue donc en attendant dans le plus rustre underground, c’est toujours un trio dont les membres portent des pseudos qui pourraient être ceux de bourreaux flippants dans un snuff (The Broken Back, The Eye, The Teeth Eater), la musique est d’obédienceet la thématique est évidemment, au regard de son nom, celle des sectes. Sur ce dernier aspect, le groupe a eu le bon goût de choisir ce qu’il se fait encore de mieux en la matière : L’Ordre du Temple Solaire bien sûr, dont on ne retient de cette trouble affaire que les massacres perpétrés au cours des années 90 mais qui reste fascinante pour son obsession de l’enfant cosmique et ses accointances politiques ainsi que mafieuses («» dirait le Z). Quant à la démo, elle se réfère à la « Hosanna Church » qui s’est fait connaître en 2005 dans la ville de Ponchatoula, en Louisiane, pour des rituels sataniques, de la maltraitance d’enfants (euphémisme) et des sacrifices d’animaux. Bref, la formation développe sa fascination pour les bons gros fils de pute et c’est vraiment la chic idée car le sujet n’est pas finalement pas tellement exploité dans le milieu du. Je veux dire que l’imagerie de la secte est certes présente mais d’avantage dans ses aspects visuels ou ésotériques que littéraire et conceptuel. Je me trompe peut-être, n’hésitez pas à me corriger dans les commentaires.Démo oblige, tout ici fleure encore bon l’amateurisme, que ce soit de la pochette en noir et blanc à la production qui frôle les Assises. Il n’y a qu’un seul titre éponyme à se mettre sous la dent (clin d’œil appuyé à The Teeth Eater), qui se découpe en fait en trois parties (« Annasoh », « The Youth Room », « Satanic Incest ») mais l’on ne sent guère les nuances et les transitions entre chacune d’entre elles. Il faut donc bien l’appréhender comme une seule et même composition, lancinante, pleine de grésillements et de dérapages noise. Le propos est également on ne peut plus rudimentaire, sans technique particulière, l’objectif semblant uniquement porter sur la restitution du sale, du malsain, de l’abject. Et nos trois gaillards y arrivent plutôt bien, notamment grâce à un chant particulièrement maladif, typiquement le genre de voix que l’on n’a pas envie d’entendre nous susurrer des insanités à l’oreille au milieu de la nuit.Seulement au-delà de l’agression sonore et du concept, il reste que tout ça manque encore un peu d’originalité pour nettement se démarquer des centaines d’autres groupes évoluant dans le registre. A ce stade, je suis donc bien en peine de percevoir l’avenir d’, s’il en a un. On a certes vu bien pire signer sur un label mais le trio me semble en l’état condamné à écumer les bas-fonds pour encore un bon moment. Cela dit, compte-tenu de l’âpreté du propos, c’est encore ce qui lui ira le mieux. Pour les curieux et les indécrottables duélémentaire.

2022 - Indépendant Raw Black Metal notes Chroniqueur : 3.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Raw Black Metal - 2019 - Suisse

formats Digital / 26/03/2022 - Indépendant

écoutez Hosanah Ponchatula

tracklist 01. Hosanah Ponchatula (13:08)

Durée : 13:08

line up The Crooked Back / Batterie, Guitare

The Eye / Guitare

The Teeth Eater / Chant

parution 26 Mars 2022

